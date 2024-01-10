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Украинские защитники уничтожили вражескую РЛС на Запорожье. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Наши воины уничтожили радиолокационную станцию оккупантов возле села Новое Поле Запорожской области.
Соответствующее видео было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.
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Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
Радіотехнічні підрозділі і є основними експлуатантами РЛС )), сусідня біля нас радіотехнічна рота мала до війни порядку десятка радарів не враховуючи допоміжні кунги.