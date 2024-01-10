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Украинские защитники уничтожили вражескую РЛС на Запорожье. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Наши воины уничтожили радиолокационную станцию оккупантов возле села Новое Поле Запорожской области.

Соответствующее видео было опубликовано в соцсети, информирует Цензор.НЕТ.

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10.01.2024 00:07 Ответить
Respect!
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10.01.2024 02:06 Ответить
Якась РЛС цікава - автоКУНГи розкидані на відстані кілометрів один від іншого
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10.01.2024 08:49 Ответить
То нормально. Якийсь радіотехнічний підрозділ в який можуть входити станції кругового огляду, висотоміри, кабіни управління і декілька дизельних кунгів.
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10.01.2024 09:39 Ответить
РЛС(радіолокаційна станція) і "радіотехнічний підрозділ" - "трішки різні речі" Крім того - надто велика дистанція між "складовими частинами РЛС" Хоча - ХЗ Мало до чого кацапи додуматься можуть Питання тут іншого порядку - як наші за такої відстані між об"єктами змогли "прорахувать" що це - "складові частини однієї РЛС?
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10.01.2024 10:15 Ответить
Радіотехнічні війська́ - рід військ у складі Повітряних сил України. На війська покладене завдання завчасно попередити про повітряний напад, вони є головним джерелом інформації про повітряну обстановку над Україною та навколо неї. Мережа підрозділів радіотехнічних військ створює суцільне радіолокаційне поле вздовж усього державного кордону, а окремі підрозділи військ прикривають важливі об'єкти та міста. Радіус виявлення імовірних загроз - до 300-400 км.[1]

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8

Радіотехнічні підрозділі і є основними експлуатантами РЛС )), сусідня біля нас радіотехнічна рота мала до війни порядку десятка радарів не враховуючи допоміжні кунги.
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10.01.2024 10:35 Ответить
А розкидують їх, щоб уберегтись від ударів Хаймарсів, Смєрчів та протирадіолокаційних ракет, тобто РЛС вмикають по черзі в мерехтящому режимі.
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10.01.2024 10:38 Ответить
Ну - може буть! Хоча - що таке РЛС - я теж "трохи тямлю" Бо в авіації служив багато років Повторюю : Питання тут іншого порядку - як наші за такої відстані між об"єктами змогли "прорахувать" що це - "складові частини однієї РЛС?
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10.01.2024 10:41 Ответить
 
 