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Зеленский встретился с Туском: "Есть новый польский оборонный пакет". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Польши Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
В частности, они обсудили все аспекты двусторонних отношений.
"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины".
Обсудили сегодня с господином Премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия", - отметил президент.
Топ комментарии
+13 Наталия Гончар
показать весь комментарий22.01.2024 14:42
+8 ПП Уксусов
показать весь комментарий22.01.2024 14:53
+6 Сергей Гусаченко fb2284c8
показать весь комментарий22.01.2024 14:48
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мабуть тому , що Туск є найкращим другом Президента Порошенка ?,
Після того, як наша доблесна влада умудрилася вести несанкціоноване фільмування журналістів під час приймання душу чи ванни, мимоволі зродився гіркий жарт про те, що відтепер якщо ти журналіст чи журналістка - про всяк випадок треба йти купатися в майтках чи бюстгальтері. Професія зобов'язує
та не знає , що пан Туск чудово розмовляє українською мовою ,
краще ніж зелений обмилок 😠
@RudijLis
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув із офіційним візитом до України