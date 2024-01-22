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Зеленский встретился с Туском: "Есть новый польский оборонный пакет". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьером Польши Дональдом Туском, прибывшим с визитом в Киев.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

В частности, они обсудили все аспекты двусторонних отношений.

"Есть новый польский оборонный пакет. Мы ценим такую неизменную помощь. Есть новая форма нашего взаимодействия ради большего масштаба закупок оружия для украинских нужд – это польский кредит для Украины".

Обсудили сегодня с господином Премьер-министром и возможности будущего совместного производства оружия", - отметил президент.

Читайте: Нужно как можно скорее решить проблемы между Украиной и Польшей, - Туск
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Топ комментарии
+13
в зеленому ісподньому та в батінках берцах - яка стидоба ! Ілюстрація укродипломатії!
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22.01.2024 14:42
+8
Скоро два роки, як пінжак лежить обісраний
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22.01.2024 14:53
+6
У Зели есть план. Аргентинский, качественный. Дай Бог нам, украинцам, выжить от этого бесконечного плана зеледента...
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22.01.2024 14:48
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Зеленський щось не задоволений зустріччю з паном Туском ,
мабуть тому , що Туск є найкращим другом Президента Порошенка ?,
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22.01.2024 14:42 Ответить
в зеленому ісподньому та в батінках берцах - яка стидоба ! Ілюстрація укродипломатії!
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22.01.2024 14:42 Ответить
Туск молодець - хоч краватку не вдягав бо то вже зовсім сценка з 95-го була б
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22.01.2024 14:43 Ответить
пожалів неофіта
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22.01.2024 15:38 Ответить
Скоро два роки, як пінжак лежить обісраний
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22.01.2024 14:53 Ответить
Натаха, я за зелень не голосував, але маю тобі сказати, що в Україні воєнний стан і одягати краватку президенту не личить.
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22.01.2024 15:05 Ответить
Справа не в краватці , потрібно мати клепку в голові, ні хакі ні краватка клепу не добаляє , на жаль чи на щастя Ванька .
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22.01.2024 15:49 Ответить
Ти уважно читав шо Натаха написала? От якби вона натякала на те шо говориш ти то і коментар би мій був інший, або його взагалі не було б.
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22.01.2024 15:52 Ответить
Читав звісно , правильно написала , некуй ряженим рядитися в хакі , ти ще скажи ,що Єрмак , секретарка - зав. канц. товарами тільки з передка вирвалась , щоб допомогти в держ . справах і знову на передок в хакі.
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22.01.2024 15:59 Ответить
Яка вона тобi Натаха? Ваньок, випив то поводься пристойно
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22.01.2024 20:28 Ответить
Ти шо, Натахин ухажор? Вона мовчить, значить їй нравіЦЦА
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22.01.2024 22:14 Ответить
Вимагаю. Негайно. Щоб єрмак оголосив суму збитків від блокування поляками кордону. По галузям економіки. У нього радників на це вистачить. А щоб Зеленський оголосив ПЛАН. Як він планує розблокувати кордон.
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22.01.2024 14:44 Ответить
У Зели есть план. Аргентинский, качественный. Дай Бог нам, украинцам, выжить от этого бесконечного плана зеледента...
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22.01.2024 14:48 Ответить
найкращий - колумбійський
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23.01.2024 01:23 Ответить
В сортах говна не разбираюсь, к сожалению... Или может к радости?
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23.01.2024 17:04 Ответить
а про аргєнтінське ти заявляв як фахівець лайна.. ******?
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23.01.2024 17:42 Ответить
В сортах говна не разбираюсь, к сожалению... Или может к радости? Вася, ты дебил???
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23.01.2024 17:57 Ответить
тебе заклинило, кацапердя
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23.01.2024 18:06 Ответить
Найкраще у московітському міністерстві іноземних справ. Вони селекціюють його у своїх .... біолабараторіях послів Латинської Америки.
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23.01.2024 21:28 Ответить
Хай це чмо оголосить, скільки в ОПу занесли зернотрейдери...
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22.01.2024 14:50 Ответить
у єрмакоботів 2 задачі - пропіарити хазяїна і накинути гівна на поляків. А що так слабо, збитки? Оголосіть відвід посла і закрийте кордони
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22.01.2024 14:55 Ответить
там радники від слова "радувати". такі традиції української влади((((
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22.01.2024 15:41 Ответить
Куди подівся старий пакет?
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22.01.2024 14:54 Ответить
Зкурили....
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22.01.2024 15:07 Ответить
Використали по кацпах
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22.01.2024 15:09 Ответить
Дякуємо!!!
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22.01.2024 14:59 Ответить
Де закон про мобілізацію? Зє!, сук@, ти хоч розумієш, що затягування з його прийняттям, це ще один злочин твого катострофічного "правління"? І от чесно, якого #єра ми донатимо, якщо усім керують 5-6 кризових менеджерів - от нехай і розрулюють
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22.01.2024 15:05 Ответить
ААаа кредит ..? Хто їх ті кредити буде віддавати ???
Після того, як наша доблесна влада умудрилася вести несанкціоноване фільмування журналістів під час приймання душу чи ванни, мимоволі зродився гіркий жарт про те, що відтепер якщо ти журналіст чи журналістка - про всяк випадок треба йти купатися в майтках чи бюстгальтері. Професія зобов'язує
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22.01.2024 15:07 Ответить
Вони могли розмовляти кожен на мові своєї країни - легко б зрозуміли один одного.
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22.01.2024 15:30 Ответить
100%
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22.01.2024 16:01 Ответить
Туск добре розуміє українську. А от Зеленський польську навряд чи. Він і українську не так давно вивчив.
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22.01.2024 16:10 Ответить
А ТАК БИ НЕ БУЛО !?) ЦЕ СПРАВИ МІНІСТРА ОБОРОНИ !!!
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22.01.2024 17:22 Ответить
Потерпіллєр заговорив на ломаній англійській мові ,
та не знає , що пан Туск чудово розмовляє українською мовою ,
краще ніж зелений обмилок 😠
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22.01.2024 17:56 Ответить
Дивно,як завхоз пропустив поперед себе міністра Кулебу на шикуванні для привітання...
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22.01.2024 18:05 Ответить
kupit' nischbrodu kastyumchik !!!
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22.01.2024 18:43 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прибув із офіційним візитом до України

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22.01.2024 22:44 Ответить
це ж дональд трамп!
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23.01.2024 17:44 Ответить
а Україні яка користь від того пакєта???
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23.01.2024 01:20 Ответить
 
 