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Ликвидация трех оккупантов восточнее Степового вблизи Авдеевки. ВИДЕО беспилотника
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировали трех оккупантов восточнее села Степовое вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что во время атаки на оккупантов был применен дрон-камикадзе и кассетные боеприпасы.
"Операторы FPV-дронов Team Morana и Strike Drones Company 47-й бригады уничтожают российских оккупантов в окрестностях Авдеевки (восточнее Степового, район железной дороги). Тем, кто спасся от атаки камикадзе, насыпали кассетными боеприпасами", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+29 растуди
показать весь комментарий22.01.2024 14:58
+13 Maria Sofia Douglas 38b0d2de
показать весь комментарий22.01.2024 14:46
+12 Sergii Ustim
показать весь комментарий22.01.2024 15:29
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поставити в юрту, чи землянку...
Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений.
Хоронить вас не будем, некогда. Просто прикопаем поглубже в кюветах и по посадкам, и даже кол осиновый там не воткнём.
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
трусикахсаночках загубили...😂
П.С. А зачем обводить кружком значок(что там, крестик что ли) на горшке? Ладно ещё видео было бы из рашистских источников, мол, вон что делают, медиков убивают. Но тут зачем такое саморазоблачение? Чтоб гамнести лишний раз возбудились? Впрочем, возбуждаться тут не на что, он с автоматом, значит законная цель. А наклеить на горшок можно что угодно.
які здихають за кремлівського упиря 😠