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Ликвидация трех оккупантов восточнее Степового вблизи Авдеевки. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины из 47-й ОМБр "Магура" ликвидировали трех оккупантов восточнее села Степовое вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, которая опубликована в соцсетях видно, что во время атаки на оккупантов был применен дрон-камикадзе и кассетные боеприпасы.

"Операторы FPV-дронов Team Morana и Strike Drones Company 47-й бригады уничтожают российских оккупантов в окрестностях Авдеевки (восточнее Степового, район железной дороги). Тем, кто спасся от атаки камикадзе, насыпали кассетными боеприпасами", - отмечает в комментарии автор публикации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент ликвидации российского захватчика в поле под Авдеевкой. ВИДЕО
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Топ комментарии
+29
І знову, сук@, якась бурятська морда - коли ці буряти скінчаться? Чи це усі кацапи на морду ліца буряти?
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22.01.2024 14:58
+13
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22.01.2024 14:46
+12
Руzzкє, глазом узькє…
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22.01.2024 15:29
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22.01.2024 14:46 Ответить
а то показали чистокровного москвича, який хотів холодильник з унітазом
поставити в юрту, чи землянку...
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22.01.2024 15:28 Ответить
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22.01.2024 20:25 Ответить
Набігались. Зараз відпочивають
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22.01.2024 14:52 Ответить
Той що на саночках лежав напевно теж сконав.
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22.01.2024 14:55 Ответить
То кацапска тачанка - корито, запряжене свинями. Гадаю, кірдик і фурману і свиням.
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22.01.2024 15:15 Ответить
І знову, сук@, якась бурятська морда - коли ці буряти скінчаться? Чи це усі кацапи на морду ліца буряти?
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22.01.2024 14:58 Ответить
Руzzкє, глазом узькє…
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22.01.2024 15:29 Ответить
Основна біда в тому, що орків дофіга порівняно із нами... Вони як саранча - пруть і будуть перти.
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22.01.2024 16:12 Ответить
Буряти, тунгуси, калмики, тувинці... Там ще дохолєри тої біомаси.
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22.01.2024 17:16 Ответить
Бурятів в рф в 2021р. налічувалося близько 460 тис.
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22.01.2024 19:23 Ответить
Жду в коментах наших сердобольних громадян з криками - "це ж санітар,хіба ж так можна ранених добивати,а шо путін скаже".
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22.01.2024 15:05 Ответить
Конвенция (I) об улучшении участи раненых и больных в действующих армиях. Женева, 12 августа 1949 года
Госпитали и медицинский персонал в зонах военных действий должны быть защищены от нападений.
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22.01.2024 16:16 Ответить
он не медицинский персонал, лол ****** ты взял. он в лучшем взводный медик по штату. если не просто так патч налепил
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22.01.2024 17:28 Ответить
Бомбежками по мирным кварталам и расстрелами военнопленных, узкие нелюди вывели себя из Женевской юрисдикции. К тому же узкие сами говорят, что международные законы для них не имеют юридической силы.
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25.01.2024 16:29 Ответить
Бачимо бурята.Так вам кинули клич з бурятії щоб поверталися і захищали Бурятію? Та ні гроші не похнуть,а може пронесе.Не пронесло.
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22.01.2024 15:07 Ответить
То араз у башкортостані "бунт на калєнях", а бурятам здається й досі не дійшло, що ними користуються.
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22.01.2024 15:18 Ответить
там не за незалежність, а в ...поддержку активиста Фаиля Алсынова...
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22.01.2024 20:13 Ответить
Так, але заклики "вєртайтєсь взад" до тих виродків, що зараз в Україні, уже лунали.
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23.01.2024 09:06 Ответить
Якось не розумів хто такі ватники. Відео показало що це хробаки, начинені ватою.
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22.01.2024 15:14 Ответить
Да не пи₴ди,кацл.
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22.01.2024 15:21 Ответить
так что ты здесь забыл свинорыл...?
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22.01.2024 15:56 Ответить
иди свинорыл общайся со своим кацапскими ***********...
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22.01.2024 16:24 Ответить
Догавкався, "старожил форуму"...
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22.01.2024 17:33 Ответить
Ускоглазый русичь)))))
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22.01.2024 15:16 Ответить
Касети бурятам дуже пасують.
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22.01.2024 15:17 Ответить
Навіть якось снаряд жалко на двох кусків лайна.
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22.01.2024 15:22 Ответить
от жили бы себе спокойно в своих бараках в своих пиштанях и чухломах, трепали бы возле печи пеньку для своего наружного санузла... Так нет, прутся здыхать на нашей земле.
Хоронить вас не будем, некогда. Просто прикопаем поглубже в кюветах и по посадкам, и даже кол осиновый там не воткнём.
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22.01.2024 15:20 Ответить
Косоморді покидьки. Тупа наволоч. Їм би за свою незалежність від москвабада воювати, а вони здихають невідомо за що.
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22.01.2024 15:20 Ответить
Ещё одно ***..ще не то с бурятской не с башкирской мордой. В Башкирии показывают, как их кремляди нагибают, а эти дебилы вместо защиты своего края, дохнут в чужой стране
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22.01.2024 15:32 Ответить
Якут слухає - як проростає під землею озимина в Україні
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22.01.2024 15:33 Ответить
Как паготка в усть-**********, ваня?
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22.01.2024 17:17 Ответить
то воно показувало як воно бєлку в глаз стріляє.стрєлок хєров.
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22.01.2024 18:02 Ответить
Можеш посміяться: розказував мені товариш (біолог) - звідки узялося оте "дробинкой белку в глаз бить" У білки така звичка є - спостерігать за небезпекою, ховаючи тіло за стовбуром і висовуючи звідти лише голову Мисливці цим користалися й для того, щоб сама шкурка була без пробоїн Тому вибирали таку позицію для стрільби шротом, щоб саме тіло було сховане за стовбуром, а під постріл потрапляла лише голова
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22.01.2024 18:46 Ответить
тепер зрозуміло,чому дав маху- стовбура не побачив.
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22.01.2024 19:00 Ответить
Слава ЗСУ!
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22.01.2024 15:35 Ответить
Вам ще в 14-му році казали - валіть на свою паРашу, але ви голосили "путєн ввєді".
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22.01.2024 16:30 Ответить
Ти скільки помилок тільки в цьому коментарі наробив, що "чєлюсть" у тебе "хрінзнаякаязична". Ти навіть кацапської мови не знаєш.
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22.01.2024 16:40 Ответить
Знову Бурятіно? Їх не задовбало за ***** дохнути?
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22.01.2024 15:43 Ответить
Смерть кацапурам!
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22.01.2024 16:01 Ответить
третя армія світу з жахом спостерігає як третя територіальна бригада оборони ЗСУ ганяє по полях другу армію світу
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22.01.2024 16:07 Ответить
Как ми перейшли на українську мову? Очень просто. Легли мы как то спать 23 февраля , а прокинулись 24 лютого . Слава Україні !

Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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22.01.2024 16:26 Ответить
А ты там был?
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22.01.2024 16:30 Ответить
Мальчика в трусиках саночках загубили...😂

П.С. А зачем обводить кружком значок(что там, крестик что ли) на горшке? Ладно ещё видео было бы из рашистских источников, мол, вон что делают, медиков убивают. Но тут зачем такое саморазоблачение? Чтоб гамнести лишний раз возбудились? Впрочем, возбуждаться тут не на что, он с автоматом, значит законная цель. А наклеить на горшок можно что угодно.
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22.01.2024 16:14 Ответить
Бурятик так умиротворенно лег на землю, после визита дрона. Прибаранился, стало быть.
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22.01.2024 17:04 Ответить
Вертались би ви, буряти, додому кацапів бити...
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22.01.2024 17:27 Ответить
апять бурат! как йа рад!
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22.01.2024 17:35 Ответить
Бігають по нашому полю , як таргани голодні , дурнуваті кацапи ,
які здихають за кремлівського упиря 😠
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22.01.2024 17:51 Ответить
Вместо крестика зеленкой на лбу - нарисовал крестик йодом на каске
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22.01.2024 18:03 Ответить
Шо то ща памперси розлетілися?
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22.01.2024 20:32 Ответить
 
 