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Вражеская БМП взрывается, наехав на мину на Луганщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вражеская БМП взорвалась, наехав на мину, при попытке штурма украинских позиций на Луганщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва вражеской бронемашины, опубликована в соцсетях.

"Феерический подрыв российской бронетехники на мине зафиксировали операторы дронов подразделения APACHI. Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции в Луганской области, но наши саперы постарались на славу", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.

Также смотрите: Ликвидация трех оккупантов восточнее Степового вблизи Авдеевки. ВИДЕО беспилотника
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Топ комментарии
+20
Приїхали,кінцева..
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22.01.2024 16:02
+11
Де крупний план мертвих і понівечених тіл? Давайте зробимо відео ще цікавішим 😁
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22.01.2024 16:01
+9
Безплатний атракціон для кацапів, називається "Наїдь на ТМ-62 та знайди свої кінцівки".
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22.01.2024 16:05
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Правила форума Совет форумчан
Де крупний план мертвих і понівечених тіл? Давайте зробимо відео ще цікавішим 😁
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22.01.2024 16:01 Ответить
Приїхали,кінцева..
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22.01.2024 16:02 Ответить
Безплатний атракціон для кацапів, називається "Наїдь на ТМ-62 та знайди свої кінцівки".
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22.01.2024 16:05 Ответить
Надіюся - вискочить ніхто не встиг!
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22.01.2024 16:25 Ответить
Нажаль вилазять після підриву...
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22.01.2024 17:11 Ответить
Але з відбитими копчиками Знайомий у Афгані був у БМП коли під нею міна вибухнула Під старість відчув наслідки забиття більш ніж тридцятилітньої давності - з"явилися болі у копчику та ноги відніматься почали
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22.01.2024 17:21 Ответить
А-а-а-а-а!! Я увидел, как с БМП упал мешок с говном!
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23.01.2024 09:46 Ответить
Сміяться у якому місці?
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23.01.2024 09:53 Ответить
А кто говорил, что надо смеяться? Смех без причины - признак дурачины. Видно я зря думал, что вы человек серьёзный, хотя, крайне и патологически склочный.
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23.01.2024 11:03 Ответить
А нормальні люди або сміються або крутять пальцем у скроні - коли читають подібне Бо це називається в Україні: "Ляп штаньми об асфальт!" От ти "ляпнув" - тому я й спитав - де саме і чому саме сміяться?
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23.01.2024 11:08 Ответить
Яр, я понимаю, срач тебя морально подпитывает, но я не предаставлю тебе такой возможности. Просто дам совет. Если ревматизм не сильно беспокоит, сходи на рыбалку, отдохни от интернета, медицинского срача и, уж если станет совсем невтерпёж, то можешь поспорить с рыбами, на тему оптимального пропуска количества воды через жабры. Они, возможно, тебя и не поймут, а тебе приятно.
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23.01.2024 11:29 Ответить
Я розумію, що дуже неприємно - коли ти висрався і жбурнув шматок лайна в людину, але не тільки не попав, а ще й отримав своє ж лайно у відповідь Але така вже в тебе доля - не сци проти вітру!
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23.01.2024 11:49 Ответить
- Стой, кто ідьоть? -
- Ша, уже нікто нікуда нє ідьоть! -
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22.01.2024 16:06 Ответить
-Стой, стрєлять буду!
- Стою!
- Стреляю!
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22.01.2024 16:11 Ответить
😁🤣
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22.01.2024 16:14 Ответить
Туди кацапам й дорога.
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22.01.2024 16:06 Ответить
Труна на мить відкрилась і закрилась.
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22.01.2024 16:07 Ответить
Так БМП так і називали: Братська Могила Піхоти.
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22.01.2024 19:19 Ответить
пздц, розірвало на клоччя...
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22.01.2024 16:09 Ответить
 
 