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Вражеская БМП взрывается, наехав на мину на Луганщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вражеская БМП взорвалась, наехав на мину, при попытке штурма украинских позиций на Луганщине.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой запечатлен момент взрыва вражеской бронемашины, опубликована в соцсетях.
"Феерический подрыв российской бронетехники на мине зафиксировали операторы дронов подразделения APACHI. Оккупанты пытались штурмовать украинские позиции в Луганской области, но наши саперы постарались на славу", - отмечает в комментарии к видео автор публикации.
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