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В оккупированной Макеевке на Донетчине неизвестные установили флаг Украины ко Дню Соборности. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В оккупированной Макеевке на Донетчине неизвестные установили флаг Украины ко Дню Соборности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинский флаг развевается над городом, опубликована в соцсетях.

"В оккупированной Макеевке Донецкой области установили флаг Украины ко Дню Соборности. Сильные и несгибаемые наши люди на нашей земле!" - указывается в сообщении к видео.

Также читайте: Залужный: "Сегодня цепь Соборности – это линия фронта, на которой тысячи украинских солдат объединились в битве за Независимость и Свободу"
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Молодці, кацаота на нервах.
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22.01.2024 16:54 Ответить
..такі невідомі Герої роблять для України більше чим тЕ зелене чьудо, що обрали у 2019му на нашу голову наївні-жлоби-ждуни-засланці
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22.01.2024 17:01 Ответить
відомі особи 14 квітня 2014 року хитали сраками перед Безлером в Горлівці.

Зараз ці відомі особи ...
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22.01.2024 17:13 Ответить
Про це повідомили активісти руху "Жовта стрічка" в Telegram.

Прапор України майорів на вершині кримської гори Пахкал-Кая.

Активісти розповіли, що розгорнули державний прапор, щоб укотре "показати єдність українського народу, тому що Крим - це Україна!"
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22.01.2024 17:02 Ответить
Добре хоч написали ''невідомі''. Бо зараз і гур і сбу на випередки на себе брали б те встановлення.
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22.01.2024 17:12 Ответить
Донбас-це Україна. Крапка.
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22.01.2024 18:54 Ответить
Слава Україні! Бережіть себе, герої!
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22.01.2024 20:33 Ответить
 
 