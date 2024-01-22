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В оккупированной Макеевке на Донетчине неизвестные установили флаг Украины ко Дню Соборности. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В оккупированной Макеевке на Донетчине неизвестные установили флаг Украины ко Дню Соборности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинский флаг развевается над городом, опубликована в соцсетях.
"В оккупированной Макеевке Донецкой области установили флаг Украины ко Дню Соборности. Сильные и несгибаемые наши люди на нашей земле!" - указывается в сообщении к видео.
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