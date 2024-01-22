В оккупированной Макеевке на Донетчине неизвестные установили флаг Украины ко Дню Соборности. ВИДЕО

В оккупированной Макеевке на Донетчине неизвестные установили флаг Украины ко Дню Соборности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой украинский флаг развевается над городом, опубликована в соцсетях.

"В оккупированной Макеевке Донецкой области установили флаг Украины ко Дню Соборности. Сильные и несгибаемые наши люди на нашей земле!" - указывается в сообщении к видео.

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