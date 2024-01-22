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Дрон-камикадзе украинских пехотинцев атакует вражеский минометный расчет на левом берегу Херсона. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 501-го отдельного батальона морской пехоты обнаружили и уничтожили российский минометный расчет на левом берегу Херсонщины. В результате атаки беспилотника были ликвидированы два оккупанта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки беспилотника опубликована в соцсетях.
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