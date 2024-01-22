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Дрон-камикадзе украинских пехотинцев атакует вражеский минометный расчет на левом берегу Херсона. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 501-го отдельного батальона морской пехоты обнаружили и уничтожили российский минометный расчет на левом берегу Херсонщины. В результате атаки беспилотника были ликвидированы два оккупанта.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки беспилотника опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Украинские защитники ликвидировали семерых оккупантов с помощью сбросов и кассетных боеприпасов. ВИДЕО
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Обжилися в чужій хаті, вийшли-постріляли куди попало між стаканами і знову бухати. Життя в кацапів вдалося...але в дрона інші плани.
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22.01.2024 16:43 Ответить
Полетіли кацапи в різні боки.
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22.01.2024 16:52 Ответить
Гріфонам шана!
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22.01.2024 16:59 Ответить
Шкода що мабуть оркiв вже поруч не було коли вибухнуло.
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22.01.2024 17:05 Ответить
Катюзі по заслузі.
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22.01.2024 19:12 Ответить
ГДЕ АРТА БЛ@ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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23.01.2024 09:35 Ответить
 
 