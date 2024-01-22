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Украинские защитники пресекли попытку штурма россиян при поддержке БМП и танка. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Операторы ударных дронов из Отдельной президентской бригады пресекли попытку штурма россиян при поддержке БМП и танка на Таврическом направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Військовий кур'єр.
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Andrew Moon
показать весь комментарий22.01.2024 17:21 Ответить Мне нравится 1
ПРАВДИВЫЙ
показать весь комментарий22.01.2024 17:21 Ответить Мне нравится 3
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