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Украинские защитники пресекли попытку штурма россиян при поддержке БМП и танка. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Операторы ударных дронов из Отдельной президентской бригады пресекли попытку штурма россиян при поддержке БМП и танка на Таврическом направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Військовий кур'єр.

Также смотрите: Воины ВСУ в районе Урожайного отразили вражеский штурм дронами "Дикие Шершни". ВИДЕО
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По оріксу 99 % знищеної кацапської техніки це дрони. Арти практично вже нема...
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22.01.2024 17:21 Ответить
АЙ МОЛОДЦІ !!! ПУТІНСЬКІ СОСУТЬ КІНЦІ )))
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22.01.2024 17:21 Ответить
 
 