На Авдеевском направлении оккупант из лужи набирает воду в бутылки. ВИДЕО

В сети распространяется видео, как на Авдеевском направлении оккупант пополняет запасы воды и черпает ее кружкой из лужи в бутылки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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