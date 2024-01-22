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На Авдеевском направлении оккупант из лужи набирает воду в бутылки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети распространяется видео, как на Авдеевском направлении оккупант пополняет запасы воды и черпает ее кружкой из лужи в бутылки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.
Топ комментарии
+10 Яр Холодний
показать весь комментарий22.01.2024 19:05
+9 Alex Nosov dd1cb531
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+8 Псамметих II
показать весь комментарий22.01.2024 19:00
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Пожалуйста, подождите...
Юсупова каже що підари куярять з трох сторін без перекура
що хлопцям багато що потрібно
тобто мнема нікуя....
тож, дивитися тра й на себе....
може цензор покаже наших калік поза штатом без зарплат???
буде з чим порівняти...
бо у мене є автопарк на 2 ляма баксів але я ***** нікому не дам бо це моє, ми вже чули від катлєти
точно так як він роблять всі зелені.
а командири підрозділів розкрадають навіть те що малоб попасти воїнам.
так що нема чого сміятися з орків.
це я не особисто до тебе, а взагалі
за інфо шумом скривають основні дії і шо це дає нам переваги а чому не дають новини як наші хлопці в разних важких умовах теж виживають така дурня
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вона входить до складу і натівської аптечки
- Ага, токо надоть прокипятить, - ментально добавила Демусика.