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На Авдеевском направлении оккупант из лужи набирает воду в бутылки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети распространяется видео, как на Авдеевском направлении оккупант пополняет запасы воды и черпает ее кружкой из лужи в бутылки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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Топ комментарии
+10
Не був ти в подібному положенні Як людина - я його розумію Тут ще півбіди - зима А а коли посеред сухого степу - та ще й влітку - то ще й не до такого "опустишся"
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22.01.2024 19:05
+9
А мы ждем что на рашистов подействуют санкции и они оставят Украину в покое. Да они траву и дерьмо и будут жрать но будут лезть в Украину.
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22.01.2024 19:08
+8
Это он вЯличие черпает
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22.01.2024 19:00
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Это он вЯличие черпает
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22.01.2024 19:00 Ответить
Гранатки з дрону не вистачає в ту калюжу! Щоб напився до скону!
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22.01.2024 20:04 Ответить
а наші зовсім не так черпають???
Юсупова каже що підари куярять з трох сторін без перекура
що хлопцям багато що потрібно
тобто мнема нікуя....
тож, дивитися тра й на себе....
може цензор покаже наших калік поза штатом без зарплат???
буде з чим порівняти...
бо у мене є автопарк на 2 ляма баксів але я ***** нікому не дам бо це моє, ми вже чули від катлєти
точно так як він роблять всі зелені.
а командири підрозділів розкрадають навіть те що малоб попасти воїнам.
так що нема чого сміятися з орків.
це я не особисто до тебе, а взагалі
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23.01.2024 08:58 Ответить
Свині завжди з калюжі ковтають - це нормально для великоросів.
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22.01.2024 19:02 Ответить
Не був ти в подібному положенні Як людина - я його розумію Тут ще півбіди - зима А а коли посеред сухого степу - та ще й влітку - то ще й не до такого "опустишся"
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22.01.2024 19:05 Ответить
Ще в Афганістані солдати мали штатні таблетки для знезараження води. Пити можна було з будь-якої калюжі. Правда на смак огидно, але безпечно.
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22.01.2024 19:41 Ответить
Ми в тих умовах пили "чай" Гілочки верблюжої колючки і дрібка солі Рятувало від дизентерії
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22.01.2024 19:47 Ответить
де ви тут людину побачили?
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22.01.2024 19:42 Ответить
Читай уважніше! Я про себе сказав як про "людину"
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22.01.2024 19:45 Ответить
А я чекаю коли вони один одного жерти почнуть як тварини, хоча ні, не хочу ображати тварин ...
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22.01.2024 19:45 Ответить
Через панаму воду с головастиками пил. Крым, горы под Феодосией, лужи...
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23.01.2024 01:56 Ответить
Вдома вони добувають воду так само.
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22.01.2024 19:13 Ответить
Вони ще воші вибирають і лаптями щі хлебають.
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22.01.2024 19:03 Ответить
А нашим воїнам боржомі наливають?
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22.01.2024 19:04 Ответить
про то ніззя .. наших зе- влада всим забезпечила ..
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22.01.2024 19:08 Ответить
кока колу
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22.01.2024 19:09 Ответить
У наших вода є .
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22.01.2024 19:13 Ответить
Бажаю постійних ситуацій, щоб і калюж не бачили. Пустелю вам всюди.
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22.01.2024 19:05 Ответить
А мы ждем что на рашистов подействуют санкции и они оставят Украину в покое. Да они траву и дерьмо и будут жрать но будут лезть в Украину.
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22.01.2024 19:08 Ответить
Я про це говорю ще з 2014-го року
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22.01.2024 20:05 Ответить
Будуть, будуть і траву, і гівно, а ножок Буша вже не буде.
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22.01.2024 21:08 Ответить
у під..рів можуть бути ХлортабАква - китайський аналог Акватабсу, то вода з калюжі - це не критична проблема
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22.01.2024 19:10 Ответить
картина маслом "Сушняк" ))
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22.01.2024 19:13 Ответить
Ми свого часу малими пили дощову воду з калюж))
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22.01.2024 19:14 Ответить
Чисту, як сльоза.
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22.01.2024 19:15 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=FvgiUsDr0aU
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22.01.2024 19:45 Ответить
Коли закінчиться війна,то й не про таке дізнаємося.Й не лиш з боку москалів.
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22.01.2024 19:20 Ответить
В пуйла на такий випадок є валізка.
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22.01.2024 19:25 Ответить
Там вчора собаки насцяли...
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22.01.2024 19:28 Ответить
Тоді в кацапа все по-домашньому.
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23.01.2024 00:29 Ответить
Втрати техніки рашистських військ під Авдіївкою у порівнянні із ЗСУ за даними OSINT-аналізу від Шнайдера: 531 одиниця ворога проти 43-х единиць захисників міста.



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22.01.2024 19:29 Ответить
Актуальна і оперативна новина... Скоро будуть новини окупант попісяв, окупант показав... Опускається Цензор на дно потихеньку
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22.01.2024 19:34 Ответить
Яка ж це новина ? Це - посібник для пАлітформації бабє скабєєвой. На орт канал. Одразу. Щоб показали, як можна погасити платіж по ІПОТЄКЄ. Кружкою та водичкою.
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23.01.2024 14:25 Ответить
однажды видел как туристы набирали из трубы думали родничек, а это был слив из туалета пионерского лагеря который выше на горе.
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22.01.2024 19:35 Ответить
новина дуже серьозна навіщо це подавати це вже перемога
за інфо шумом скривають основні дії і шо це дає нам переваги а чому не дають новини як наші хлопці в разних важких умовах теж виживають така дурня
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22.01.2024 19:55 Ответить
Тепер зрозуміло, чому на рососіі стільки козлів.
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22.01.2024 20:02 Ответить
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22.01.2024 20:11 Ответить
Нам на военной кафедре полкан рассказывал что есть таблетки которые в воду добавляют, можно хоть из болота пить. правда потом пронесет и не один раз))
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22.01.2024 20:26 Ответить
акватабс

https://epicentrk.ua/ua/shop/zasib-dlia-znezarazhennia-vody-aquatabs-8-5-mh-10-sht-1-tabl-na-1l-vody.html

вона входить до складу і натівської аптечки
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22.01.2024 22:58 Ответить
В них навіть казочка є "нє пєй Іванушка …… казльоночком станєш
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22.01.2024 20:31 Ответить
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22.01.2024 21:32 Ответить
👍👍👍👍
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22.01.2024 21:54 Ответить
А ми на нулю ***** шампанське пьємо, ******** ****** буває ні їсти ні пити немає,бо не має як доставити через обстріли і дрони
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23.01.2024 00:50 Ответить
Набрав чи? Доніс чи? Трєвожно якось(
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23.01.2024 01:59 Ответить
-Так эта... Дождевая и талая вода полезная, - подумал Паффнутий.
- Ага, токо надоть прокипятить, - ментально добавила Демусика.
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23.01.2024 05:16 Ответить
 
 