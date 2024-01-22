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Оператор НГУ "Азов" сбросами боеприпасов с дрона обезвредил группу оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы НГУ "Азов" выследили подразделение вражеской пехоты. Боеприпасами оператор бригады ударил прямо в скопление оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки беспилотника опубликована в соцсетях.

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Топ комментарии
+7
вогнегасник, мабудь..
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22.01.2024 20:04
+6
А в кінці цього свята Перуна вогнегасник у режимі автопілота покрив трупи піною, щоб не смерділи - майже штучний інтелект третього тисячоліття.
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22.01.2024 20:20
+5
У кінці чиясь дупа навіть підгазнула на останок.
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22.01.2024 19:39
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22.01.2024 19:38 Ответить
У кінці чиясь дупа навіть підгазнула на останок.
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22.01.2024 19:39 Ответить
Феєрично, навіть не чекав що мені так підвищить настрій ...
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22.01.2024 19:51 Ответить
Ось коли молодець - тоді молодець!
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22.01.2024 20:02 Ответить
вогнегасник, мабудь..
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22.01.2024 20:04 Ответить
То це дустом їх хлопці травлять ! Колоради же ж...
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22.01.2024 22:42 Ответить
шо за бімба?
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22.01.2024 20:06 Ответить
Оце гарно!
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22.01.2024 20:07 Ответить
Спочатку граната, а потім підсмажили...
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22.01.2024 20:16 Ответить
А в кінці цього свята Перуна вогнегасник у режимі автопілота покрив трупи піною, щоб не смерділи - майже штучний інтелект третього тисячоліття.
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22.01.2024 20:20 Ответить
В прямому сенсі притрушені.
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22.01.2024 21:00 Ответить
"ВСЕ ВКЛЮЧЕНО" ...................
І ВОГНЕГАСНИК ЗА УПОКІЙ..
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22.01.2024 21:05 Ответить
Кажись навіть той прудкий далеко не втік.
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22.01.2024 21:09 Ответить
Горите в аду🔥
Загорелся баллон с газом в конце вроде?
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23.01.2024 07:31 Ответить
А ДОБАВОЧКА ХОРОШАЯ !)
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23.01.2024 09:32 Ответить
 
 