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Оператор НГУ "Азов" сбросами боеприпасов с дрона обезвредил группу оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы НГУ "Азов" выследили подразделение вражеской пехоты. Боеприпасами оператор бригады ударил прямо в скопление оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки беспилотника опубликована в соцсетях.
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+7 Олег Жуковский d446ac47
показать весь комментарий22.01.2024 20:04
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показать весь комментарий22.01.2024 19:39
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І ВОГНЕГАСНИК ЗА УПОКІЙ..
Загорелся баллон с газом в конце вроде?