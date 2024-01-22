10 429 22
Бойцы "Стальной границы" поразили вражеский экскаватор, который как раз обустраивал позиции оккупантов.. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
На временно оккупированной территории Харьковщины бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский экскаватор.
Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.
"Им оккупанты должны осуществлять обустройство своих позиций. Остатки личного состава врага спешно оставили подбитую технику", - говорится в телеграм-канале бригады.
Топ комментарии
+10 Vik Tor 98802600
показать весь комментарий22.01.2024 21:02
+6 Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий22.01.2024 21:00
+6 vsbu vsbu
показать весь комментарий22.01.2024 21:02
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Олександр ВАЛОВИЙ
показать весь комментарий22.01.2024 21:00 Ответить Мне нравится 6
vsbu vsbu
показать весь комментарий22.01.2024 21:02 Ответить Мне нравится 6
Саша Пончик
показать весь комментарий22.01.2024 21:02 Ответить Мне нравится 4
Георгий Иваноа
показать весь комментарий23.01.2024 06:27 Ответить Мне нравится 1
Vik Tor 98802600
показать весь комментарий22.01.2024 21:02 Ответить Мне нравится 10
Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий22.01.2024 21:46 Ответить Мне нравится 0
адвокат офіс
показать весь комментарий22.01.2024 21:03 Ответить Мне нравится 1
Yuriy Karnaushenko
показать весь комментарий22.01.2024 21:37 Ответить Мне нравится 2
Валентин Коваль 7c749467
показать весь комментарий22.01.2024 21:07 Ответить Мне нравится 5
CryptoShorts
показать весь комментарий22.01.2024 21:08 Ответить Мне нравится 1
✘
Погрібний Олександр
показать весь комментарий22.01.2024 21:10 Ответить Мне нравится 6
Mod Dom
показать весь комментарий22.01.2024 21:48 Ответить Мне нравится 1
Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий22.01.2024 21:48 Ответить Мне нравится 1
Баритон Саша
показать весь комментарий22.01.2024 21:17 Ответить Мне нравится 3
Вася Быколог
показать весь комментарий22.01.2024 21:26 Ответить Мне нравится 5
Bogdan ebcaf327
показать весь комментарий22.01.2024 21:19 Ответить Мне нравится 2
Баритон Саша
показать весь комментарий22.01.2024 22:14 Ответить Мне нравится 3
Trevo Trow
показать весь комментарий22.01.2024 21:20 Ответить Мне нравится 2
Alex Nosov dd1cb531
показать весь комментарий22.01.2024 21:27 Ответить Мне нравится 3
Yuriy Karnaushenko
показать весь комментарий22.01.2024 21:38 Ответить Мне нравится 4
Vladimir Cherkasov
показать весь комментарий22.01.2024 23:29 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...