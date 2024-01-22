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Бойцы "Стальной границы" поразили вражеский экскаватор, который как раз обустраивал позиции оккупантов.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

На временно оккупированной территории Харьковщины бойцы бригады Гвардии наступления "Стальная граница" с помощью дрона-камикадзе уничтожили вражеский экскаватор.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы, передает Цензор.НЕТ.

"Им оккупанты должны осуществлять обустройство своих позиций. Остатки личного состава врага спешно оставили подбитую технику", - говорится в телеграм-канале бригады.

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Топ комментарии
+10
це дуже добре. треба було це ж робити в 2022, коли вони окопували південь
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22.01.2024 21:02
+6
Гаряча робота, з вогником
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22.01.2024 21:00
+6
Тіки курить ніззя
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22.01.2024 21:02
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Гаряча робота, з вогником
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22.01.2024 21:00 Ответить
Тіки курить ніззя
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22.01.2024 21:02 Ответить
Один кацап з лопатою два кадирівця заміняють екскаватор.
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22.01.2024 21:02 Ответить
Колись було в залізничних військах! Три солдата (рядовых)желдорбата заменяют экскаватор! Три солдата и сержант заменяют автокран! Три солдата и ефрейтор заменяют автогрейдер. Служили же люди!
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23.01.2024 06:27 Ответить
це дуже добре. треба було це ж робити в 2022, коли вони окопували південь
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22.01.2024 21:02 Ответить
Вони окопували в своєму глибокому тилу.
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22.01.2024 21:46 Ответить
Чому не знищили особовий склад ворога
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22.01.2024 21:03 Ответить
Бо ти з FPV дроном не підбіг !
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22.01.2024 21:37 Ответить
Без дозволу приіхав на роботу
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22.01.2024 21:07 Ответить
Через цю їбучу війну стільки збитків (((
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22.01.2024 21:08 Ответить
Орки укріплюються за допомогою техніки, а наші воїни змушені це робити вручну! Зате серільчики і відосики пиляємо з використанням великих коштів!
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22.01.2024 21:10 Ответить
Також риють екскаваторами
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22.01.2024 21:48 Ответить
Це не на першій лінії. Там тільки лопати.
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22.01.2024 21:48 Ответить
Надіюсь, що за кермом сиділо якесь кацапьйо.
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22.01.2024 21:17 Ответить
Або колаборант. Ще гірше.
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22.01.2024 21:26 Ответить
делитанти блін, ну розвалили кабіну... а потрібно було двигун.
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22.01.2024 21:19 Ответить
Двигун би поставили б на крайняк от трактора, а од кабіни - пісєць. Ні пєдалій, ні ричагів, ну і, звичайно, ніякої комп'ютерної фурнітури. Можна чьотко здавать на металлолом.
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22.01.2024 22:14 Ответить
Небезпечно копати без ліцензії.
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22.01.2024 21:20 Ответить
Нужно было вначале бить буханку и рашистов. А екскаватор уже вторым дроном, далеко бы он не уехал
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22.01.2024 21:27 Ответить
А в тебе був ще другий дрон?
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22.01.2024 21:38 Ответить
буханкою землю не вириєш
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22.01.2024 23:29 Ответить
 
 