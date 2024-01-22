Попросил сделать наработку, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями были сняты, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 698-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня чиновники встречались с представителями украинского бизнеса. Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты".
У каждого может быть свой взгляд. Да. Но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей – крепостью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО", - рассказал Зеленский.
Топ комментарии
+44 CrossFirenko
показать весь комментарий22.01.2024 21:46
+30 Анатолий К 65c6a92d
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+21 Артм Воронцов
показать весь комментарий22.01.2024 21:48
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Оно в бизнесе профи только когда к себе в карман идет
чиновники перестануть брати хабарі
а силовики перестануть чмирити бізнес, навіть як що татаров заставлятиме
Ооооооооо!
Заїкається лише на демарш "Бізнес закликає до спротиву свавіллю тилових силовиків". Бо це дійсно може бути хана і йому, і державі
Ну а його розумові здібності видно на "пресконференціях", де воно щось намагається сказати без папірця чи суфлера: до "нуля" йому ще рости, а від "абсолютного нуля" (-273) він не далеко відійшов (може десь -270)...
История проекта "Вавилон", как и из-за кого Украина потеряла возможность создать свою современную БМП, которых сегодня не хватает ВСУ.
Статья большая, прочитал все.
1. Міноборони приймає рішення у 2019 році "притримати" виплату авансу у 26 млн грн. Для "Арею" це вчергове означало великі фінансові проблеми.
2. У підсумку фінансування третього етапу так і не розпочалось. "Арей" знову залишився без грошей аж до кінця 2021 року.
3. В 2022 началась война......
Якщо це так просто...
Дивились на реакцію після пресінгу і рекету Мазепи? І що дєрьмак сказав? "Кошмаріть" далі чи видав бланки переписування бцзнесу на "5-6 менеджерів"?
Як же цей диктор ларьочніка вже задрав!
все він знає з єрмаком, татаровим.
Один тільки, отой шалман з кварталу95, усьо так падамашнему, хєранту і поров галіматню, про жисть в Україні…, за сценарієм Оманських зустрічей!!
А Зеленський з 2019 року ні рилом, ні вухом в ситуації!! Точно, як і казав, отой Гончарук з челядниками!
Если бы закон работал то все регалось бы через суды - а он сказал: договаривайтесь или создавайте условия, препятсвия для работы и ждите когда к вам прийдут догавариватся.
"Сижу на "вэлфере" как царь на именнинах.
Нигде работать не желаю, не хочу.
Мне жить так нравится,
Дела поправятся,
И я в Лас-Вегас на рулетку полечу!" (с)
Вот только Трамп дебил говорит,что только от одной Америки уже 200 млрд.дол Вовусику в карман залетело.
Так вот ты какой бизнес.