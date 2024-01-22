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Попросил сделать наработку, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями были сняты, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 698-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня чиновники встречались с представителями украинского бизнеса. Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты".

У каждого может быть свой взгляд. Да. Но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей – крепостью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО", - рассказал Зеленский.

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Топ комментарии
+44
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22.01.2024 21:46
+30
Ти диви, який турботливий Президент. Звичайно він не знав нічого, то його вже 5 років підставляють оті єрмаки та татариви, а він хороший! Він не барига і не антимайдновець. Подивіться які промови читє з папірця. Ну вагнеріат, баканов, кулініч, наумов, розмінований Чонгар, заморозка ракетних програм..., то не він, то все отой Порошенко.
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22.01.2024 21:48
+21
Де ***** - уряд національної єдності як зробив Ізраїль ….??? Щ
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22.01.2024 21:48
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22.01.2024 21:46 Ответить
На кладовищі немає проблем між урядовцями та бізнесменами
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22.01.2024 21:47 Ответить
Ти можеш попросити, а Єрмак зробе так як захоче, ну, може порадиться з Татаровим. Бо ти Зеленський - маріонетка.
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22.01.2024 22:53 Ответить
кто то реально верит что эти встречи что то дадут ?
Оно в бизнесе профи только когда к себе в карман идет
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22.01.2024 21:48 Ответить
Это расчитано на имбецилов,а их большинство,как показало время
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22.01.2024 22:11 Ответить
Притому імбецил, це не заблудшая авечка, це діагноз
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22.01.2024 22:40 Ответить
прямо після конференції
чиновники перестануть брати хабарі
а силовики перестануть чмирити бізнес, навіть як що татаров заставлятиме
Ооооооооо!
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22.01.2024 23:39 Ответить
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22.01.2024 21:48 Ответить
Де ***** - уряд національної єдності як зробив Ізраїль ….??? Щ
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22.01.2024 21:48 Ответить
за це питання він не заїкається.
Заїкається лише на демарш "Бізнес закликає до спротиву свавіллю тилових силовиків". Бо це дійсно може бути хана і йому, і державі
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22.01.2024 22:01 Ответить
Те що він робить не мудро… эрмаком і татаровим кремель не переможеш…
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22.01.2024 22:06 Ответить
А як мудило може діяти мудро?
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22.01.2024 22:15 Ответить
Перепрошую, але тих жидів я на шляпі бачив. Ще будуть варіанти?
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22.01.2024 23:02 Ответить
пуйло теж напрацювання в валізку робить
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22.01.2024 21:48 Ответить
Ти диви, який турботливий Президент. Звичайно він не знав нічого, то його вже 5 років підставляють оті єрмаки та татариви, а він хороший! Він не барига і не антимайдновець. Подивіться які промови читє з папірця. Ну вагнеріат, баканов, кулініч, наумов, розмінований Чонгар, заморозка ракетних програм..., то не він, то все отой Порошенко.
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22.01.2024 21:48 Ответить
Та він всі 5 років "нічого не знає"! Що при "смотрящему" від коломойши (Богдані), що від ФСБ (дєрьмак). Воно здатно лише прохрипіти написаний (завчений) текст і підписати те, що йому скажуть (дєрьмак чи оті "5-6 менеджерів").
Ну а його розумові здібності видно на "пресконференціях", де воно щось намагається сказати без папірця чи суфлера: до "нуля" йому ще рости, а від "абсолютного нуля" (-273) він не далеко відійшов (може десь -270)...
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22.01.2024 21:59 Ответить
Щас так модно делать, у кацапов, говорят, тоже уже третий месяц "правит" живое чучело путена. Дед Бидон, который спотыкается и засыпает на ходу, тоже вряд ли что- то сам решает серьезное. Любого директора завода возьми- дурак дураком, только и умеет матом орать, да сроки ставить. Все вывозят подчиненные, команда.
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22.01.2024 23:53 Ответить
как говорил зеленый удавчик в мультике ..у меня есть мысль и я ее думаю..а наш зеленый мудавчик уже научился из суфлера читать -- думать и говорить одновременно еще не научился
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23.01.2024 06:41 Ответить
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2024/01/22/708990/

История проекта "Вавилон", как и из-за кого Украина потеряла возможность создать свою современную БМП, которых сегодня не хватает ВСУ.

Статья большая, прочитал все.
1. Міноборони приймає рішення у 2019 році "притримати" виплату авансу у 26 млн грн. Для "Арею" це вчергове означало великі фінансові проблеми.
2. У підсумку фінансування третього етапу так і не розпочалось. "Арей" знову залишився без грошей аж до кінця 2021 року.
3. В 2022 началась война......
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22.01.2024 22:04 Ответить
А чого ж ти не зробив цього у 2019-му?
Якщо це так просто...
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22.01.2024 21:49 Ответить
Нє панятна? Єму вєдь Чорний Кандітєр мєшалі...
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22.01.2024 21:55 Ответить
Так як це можна зробити коли у нас всі бізнесмени: і урядовці, і бізнесмени, і правоохоронці? А в бізнесі - конкуренція, одначе!
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22.01.2024 21:49 Ответить
кретін
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22.01.2024 21:49 Ответить
дуже забористий спич аж вставив оце промова досі до тями не можу прийти
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22.01.2024 21:50 Ответить
ти того...нє бєзобразнічай
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22.01.2024 21:59 Ответить
та да довго не безобразничал но коли людина з 2019 коли була вибрана на цей пост не разу не дотримала свого слова та обіцянок то вже почалося просте вираження того що діється а то в нас тут в реалії зріє 37 рік всім рти позакривати під гарні лозунги та модні вишиванки а в дії життя не таке як на марафоні
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22.01.2024 22:07 Ответить
Порішав ?
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22.01.2024 21:52 Ответить
Ні, тільки сірники сховав...
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22.01.2024 22:30 Ответить
Гоп-ля, і ти вже Найгундосіший спасітєль бізнесу, і всє нєсуть табє падаркі...
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22.01.2024 21:53 Ответить
"Сьогодні урядовці зустрічалися з представниками українського бізнесу." Джерело: https://censor.net/ua/v3469214

Дивились на реакцію після пресінгу і рекету Мазепи? І що дєрьмак сказав? "Кошмаріть" далі чи видав бланки переписування бцзнесу на "5-6 менеджерів"?
Як же цей диктор ларьочніка вже задрав!
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22.01.2024 21:54 Ответить
туфта.
все він знає з єрмаком, татаровим.
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22.01.2024 21:54 Ответить
Йди попроси свою скумбрію і лягайте спати. Проситель сраний...
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22.01.2024 21:55 Ответить
До чого ж потужно та незламно.
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22.01.2024 21:55 Ответить
нема людини - нема проблем. Типу так
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22.01.2024 21:59 Ответить
ОП решило по кошмарить как журналистов за вскрытия схем чинуш, так и бизнес за непослушание..., вы все еще в Зеленском не узнаете Януковича?
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22.01.2024 22:00 Ответить
Цікаво, чи є серед коментаторів такі унікуми, що реально дивляться відосики цього дурника, а не заходять в тему суто заради коментарів?
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22.01.2024 22:00 Ответить
дивлюсь перед передачею на аналі Садового "Огляд карти бойових дій". Просто вимушений...
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22.01.2024 22:05 Ответить
Співчуваю, мабуть, таке важко витримати.
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22.01.2024 22:07 Ответить
Tax Hells - це індекс, який оцінює пекельність податкової системи в країні.

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22.01.2024 22:06 Ответить
Очень показательно, чем хуже налоговая система, тем беднее страна.
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22.01.2024 22:22 Ответить
На кого ця гундоса пі..здьож розрахована? Ротом "вирішує всі проблеми" бізнесу, а своїми чорними руками кошмарить...
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22.01.2024 22:07 Ответить
на кривоохоронні органи, що занадто м'яко працюють, бізнеса встигають поскаржитись.
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22.01.2024 22:19 Ответить
Просто так я херпіду
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22.01.2024 22:08 Ответить
Це йому особисто ''бізнеси'' занесли що він так питання підняв?
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22.01.2024 22:14 Ответить
У мене просте питання, якщо воно *******, чому його не можна замінити???
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22.01.2024 22:15 Ответить
На й#бнутих гарантія не розповсюджується, хіба що закінчиться термін придатності!
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22.01.2024 22:18 Ответить
👍
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22.01.2024 23:23 Ответить
Боже спаси нас від цього турботливого!!!
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22.01.2024 22:17 Ответить
напрацювання - це типа відразу в ліс, щоб не встигали скаржитись?
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22.01.2024 22:18 Ответить
Силові структури слідкують не за тими, хто краде, а за тими, хто слідкує за тими хто краде - фактично влада не виконує свої передбачені законодавством функції.... ОТ І УСІ СКЛАДНОЩІ ВАШОГО БАЛЕТУ
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22.01.2024 22:24 Ответить
Коли справа доходить до великих грошей, всі оті напрацювання можна в попу запхати
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22.01.2024 22:34 Ответить
ГЕТТМАНЦЕВА ПІД ЗАД ‼️
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22.01.2024 22:37 Ответить
а закон не працює?
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22.01.2024 22:38 Ответить
Всі закони на паузі
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23.01.2024 06:13 Ответить
Мазепу зелений поселив на безплатні метри жилья.Потім спалив йому хату.Дурдом.
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22.01.2024 22:39 Ответить
А бананів дружбан та Монастирський, щоб це вони «так підвели» преЗЕдента замовчуючи проблеми з бізнесами в Україні!
Один тільки, отой шалман з кварталу95, усьо так падамашнему, хєранту і поров галіматню, про жисть в Україні…, за сценарієм Оманських зустрічей!!
А Зеленський з 2019 року ні рилом, ні вухом в ситуації!! Точно, як і казав, отой Гончарук з челядниками!
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22.01.2024 22:48 Ответить
Молодець,і щоб кролики вчасно їли та какали,у світлофорах лампочки не перегорали,і щоб зуби ніколи ні в кого не псувались.
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22.01.2024 22:48 Ответить
Хтось на фінал має зникнути, мабуть зникне бізнес.
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22.01.2024 23:06 Ответить
Складнощі всі від тебе🤡 чмо зеленське ! Пороха та опозицію ти падло, чого блокуєш ,вже майже всі відвернулися де факто від України ...шо ти с*ка робиш ...? Проклятий відморозок ...їди у відставку !!!
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22.01.2024 23:22 Ответить
Сейчас,за крышевание,обилетят тех,кто был в кабинете,а малый и средний бизнес будет и дальше уничтожаться помощником сивковича.
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22.01.2024 23:22 Ответить
Олександровичу, просто підіть у відставку всі і поступіться владою професійним політикам. Досить знущатися з людей і країни вона може не витримати і тоді ви в еміграції на віллах, якщо добіжите до евакуаційного літака, будете писати мемуари на тему: "ах яку країну просрали". Якщо надієтеся, що росіяни вам ваші маєтності залишать в обмін на лояльність так росіянам ви як чиновники не потрібні зовсім в них своїх таких тисячі. Просто підіть поки не пізно.
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22.01.2024 23:24 Ответить
Этот поц своим высказыванием доказал что в стране на работает закон.
Если бы закон работал то все регалось бы через суды - а он сказал: договаривайтесь или создавайте условия, препятсвия для работы и ждите когда к вам прийдут догавариватся.
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22.01.2024 23:29 Ответить
Скоро морда в екран монітора не влізе, красава ...
"Сижу на "вэлфере" как царь на именнинах.
Нигде работать не желаю, не хочу.
Мне жить так нравится,
Дела поправятся,
И я в Лас-Вегас на рулетку полечу!" (с)
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23.01.2024 00:02 Ответить
Але зараз епоха монетозування яка зніма складнощі між урядовцями, бізнесом та правоохоронцями
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23.01.2024 00:34 Ответить
«Ленін і ходакі» ?
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23.01.2024 06:10 Ответить
Какой заботливый,о всех переживает.
Вот только Трамп дебил говорит,что только от одной Америки уже 200 млрд.дол Вовусику в карман залетело.
Так вот ты какой бизнес.
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23.01.2024 06:45 Ответить
ЗЕ ПОПРОСИВ !!!!! у дЄрмака дозволу
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23.01.2024 07:07 Ответить
 
 