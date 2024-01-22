Попросил сделать наработку, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями были сняты, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 698-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня чиновники встречались с представителями украинского бизнеса. Дискуссия непростая. Есть серьезные вопросы. Есть действительно сложности. Я ознакомился с деталями. Попросил сделать необходимые наработки, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом, правоохранителями были сняты".

У каждого может быть свой взгляд. Да. Но во время войны мы все должны быть объединены одной задачей – крепостью Украины, силой нашего общества, нашей экономики. Все наработки будут представлены на СНБО", - рассказал Зеленский.

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