Спецоперации за линией фронта, штурмы и контактные бои – война поэта и бойца ССО Максима Кривцова. ВИДЕО

Его знают как поэта и военнослужащего, и немногие, что он спецназовец Сил специальных операций. Революция Достоинства, ГУК "Правый сектор" и Национальная гвардия Украины. За время полномасштабной войны вряд ли существует место вдоль линии фронта, где бы Максим Кривцов с позывным "Дали" не выполнял сверхсложные задачи, большинство из которых до сих пор под грифом "секретно". Киевщина, Запорожье, Донетчина и Харьковщина – о боевом пути он мог рассказывать только через свою поэзию, по которой можно отследить хронологию событий. Недавно Максим Кривцов издал свой первый сборник "Стихи из бойницы", однако так и не успел провести литературную презентацию. Он погиб во время выполнения боевого задания в Харьковской области.

Его книга была включена в список лучших книг 2023 года по итогам года украинским отделением международного писательского сообщества "Pen Ukraine". После гибели в течение суток тираж был раскуплен, а предзаказ уже превысил его в разы, передает Цензор.НЕТ.

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Все расходы, связанные с печатью и распространением книги, издательство "Наш Формат" берет на себя. Все средства, полученные от реализации настоящего и будущих тиражей сборника, а также электронных экземпляров "Стихи из бойницы", будут распределяться поровну: половина будет перечисляться семье Максима, остальное - ОО "Реформация" на просветительские книжные проекты для военных.

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