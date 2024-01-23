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Оккупант перед смертью пытается снежком сбить украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети распространяется видео, как под Авдеевкой российский захватчик пытается снежком сбить украинский дрон-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки беспилотника опубликована в соцсетях.
Топ комментарии
+17 Сергей Васильев 9c8a60d0
показать весь комментарий23.01.2024 00:07
+7 Виталий 6b40280c
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показать весь комментарий23.01.2024 00:35
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https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19cjoei/russian_throws_rifle_at_fpv_in_attempt_to_shoot/
як і до всього не українського
бо у кожного свої інтірєси
для гАмерики Україна - буферна зона,
а українці - расходнікі
ти мені нагадуєш за пихою кацапів, у них теж попов винайшов радіо Марконі, а братья чєрєпанови - паравоз Джеферсона..
Это как понимать - "Реддит поддеживает Украину"?
Типа редакция этого форума вывесила баннеры, пишет авторские статьи, а модераторы жестоко удаляют всякеие попытки русни срать в комментах?
Скажите еще, что Дискорд или Телеграмм поддерживают Украину.
И если американский - то автоматически стоящий доверия? Такер - американский журналист, Трамп - бывший американский презедент. И?
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19d2jp6/series_of_drones_dropping_munitions_on_russian/
і нєту кука
Походу, у Вас конспірація відклеїлась.