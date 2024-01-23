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Оккупант перед смертью пытается снежком сбить украинский дрон-камикадзе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети распространяется видео, как под Авдеевкой российский захватчик пытается снежком сбить украинский дрон-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки беспилотника опубликована в соцсетях.

Также смотрите: На Авдеевском направлении оккупант из лужи набирает воду в бутылки. ВИДЕО
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Топ комментарии
+17
Не скрепно! Настоящие расияни коровьими лепешками кидаются
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23.01.2024 00:07
+7
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23.01.2024 00:13
+7
мєтнул, гадюка,
і нєту кука
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23.01.2024 00:35
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Не скрепно! Настоящие расияни коровьими лепешками кидаются
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23.01.2024 00:07 Ответить
Он не успел достать лепешку из своих портков...
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23.01.2024 13:32 Ответить
Зато этот дебил кидался в дрон автоматом:
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19cjoei/russian_throws_rifle_at_fpv_in_attempt_to_shoot/
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23.01.2024 00:08 Ответить
Не давно было еще видео, как из РПГ пытался попасть...
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23.01.2024 00:14 Ответить
якесь калічне посилання - реддіт вимагає реєстрації та завантаження зі встановленням застосунку.. навіщо мені такі клопоти?
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23.01.2024 00:37 Ответить
Я подивися на хромі миттєво. Ніяких проблем. Там є вибір
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23.01.2024 00:48 Ответить
Если у вас есть недоверие в американскому сайту, который реально поддерживает Украину и откуда, кстати, и сам censor.net порой качает видео, то я вас не заставляю, хотя довольно многие здесь смотрят без проблем.
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23.01.2024 00:56 Ответить
от до гАмириканського якось піїтєт пропав
як і до всього не українського
бо у кожного свої інтірєси
для гАмерики Україна - буферна зона,
а українці - расходнікі
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23.01.2024 01:01 Ответить
Слышь, сынок, зачем такие жертвы? Выкинь нах свой комп, операционную систему, процессор, языки программирования, отключи интернет ибо всё это разработано гАмериканцами, чтобы такой, "патриот" как ты мог хоть что-то вякать в соц-сетях. Нет? Не могёшь? Слабо? Тогда, сиди тихо и молчи в тряпочку. Да, и я извиняюсь, что оторовал вас от круглосуточной работы на польском военном заводе по изготовлению 155 мм. снарядов для Украины.
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23.01.2024 01:26 Ответить
першу в світі персоналку створили в інституті Глушко, технічно макінтош зробив українець Стів ВОЗНЯк, використовую ОСь - LiNUX, а вона фінського походження, інтернет базується на британському винаході - гіпертекст, що його винахідник віддав людству безкоштовно, а міг запатентувати та переплюнути статки всіх ваших недоучок - біла ґейТса та стіва джопса.. і так по всіх пунктах.
ти мені нагадуєш за пихою кацапів, у них теж попов винайшов радіо Марконі, а братья чєрєпанови - паравоз Джеферсона..
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23.01.2024 01:37 Ответить
https://packaged-media.redd.it/8k9mv4d79wdc1/pb/m2-res_480p.mp4?m=DASHPlaylist.mpd&v=1&e=1705975200&s=459a7076e21fd31a19a694a4c4698389b85fb955#t=0
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23.01.2024 01:48 Ответить
"Если у вас есть недоверие в американскому сайту, который реально поддерживает Украину"

Это как понимать - "Реддит поддеживает Украину"?
Типа редакция этого форума вывесила баннеры, пишет авторские статьи, а модераторы жестоко удаляют всякеие попытки русни срать в комментах?

Скажите еще, что Дискорд или Телеграмм поддерживают Украину.

И если американский - то автоматически стоящий доверия? Такер - американский журналист, Трамп - бывший американский презедент. И?
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23.01.2024 01:30 Ответить
Там люди реально донатят. Вам, возможно, не понять.
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23.01.2024 01:54 Ответить
А в российском Телеграмме разве люди реально не донатят? По вашей логике Телеграмм поддерживает Украину, и всему, что написано в Телеграмме поэтому нужно доверять.
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23.01.2024 10:37 Ответить
Ну та й шо, збив?
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23.01.2024 00:08 Ответить
Привернув увагу.
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23.01.2024 00:08 Ответить
Кулебу нада с лопатой - кто лучше челендж проведет)))
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23.01.2024 00:11 Ответить
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23.01.2024 00:13 Ответить
Полная свобода и полное исцеление! Прямо сейчас!
https://www.reddit.com/r/DroneCombat/comments/19d2jp6/series_of_drones_dropping_munitions_on_russian/
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23.01.2024 00:33 Ответить
мєтнул, гадюка,
і нєту кука
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23.01.2024 00:35 Ответить
Як справжнє рюзьке, він повинен був приняти удар на груди.
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23.01.2024 00:40 Ответить
отримав у спину - в послєдній міґ баєц дрогнул
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23.01.2024 00:46 Ответить
Лопати закінчилися, у бій пішли сніжанчатка.
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23.01.2024 00:44 Ответить
гы бл не попал . целкость плохая .
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23.01.2024 01:12 Ответить
Сдетонировал от ветки дерева, хотя, если заряд осколочный, умирать орк будет долго и мучительно.
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23.01.2024 01:29 Ответить
в сніжки міг і вдома погратись...навіть зліпити снігову бабу...
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23.01.2024 01:26 Ответить
И, "приняв на грудь", трахнуть её...
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23.01.2024 01:30 Ответить
Тварини постраждали?
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23.01.2024 01:43 Ответить
А ЧЕГО ПУТИНА ТАК НЕ УБЕРУТ !!!???
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23.01.2024 03:47 Ответить
А чому Ви в слові "*****" наробили стільки помилок?
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23.01.2024 11:27 Ответить
МЕНЯ БАНЯТ ЗА МАТЫ !)
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23.01.2024 21:21 Ответить
Для читача Цензора з реєстрацією 06.03.2014 вкрай підозріло не знати, що за назву главпісюна росії "*****" на цензорі нікого не банять.
Походу, у Вас конспірація відклеїлась.
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24.01.2024 10:20 Ответить
 
 