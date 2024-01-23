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россия (91348) Ленинградская область (4)

В Ленинградской области РФ после недавних атак дронов заметили ЗРК С-300: "Ставят вокруг Питера. Так что готовимся к худшему". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

Россияне сняли на видео установку ЗРК С-300 в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

"После первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300. Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться", - пишет издание.

Напомним, в ночь на 18 января минобороны РФ впервые сообщило о якобы перехвате беспилотника в Ленинградской области. Российские телеграмм-каналы писали, что дрон упал на нефтебазу в Санкт-Петербурге. По данным источников украинских СМИ, это была спецоперация ГУР.

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Топ комментарии
+26
Из с-300 по мопедам?
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23.01.2024 09:47
+22
У них вариантов нет. Еще гавном могут метать, как вариант.
Но наличие ПВО под питером означает отсутствие его на фронте, что не может не радовать.
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23.01.2024 09:53
+17
готуються самі себе бамбіть ? ))
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23.01.2024 09:46
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готуються самі себе бамбіть ? ))
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23.01.2024 09:46 Ответить
"Ставят вокруг Питера. Так что готовимся к худшему" Для того, щоб "нє гатовітся к худшему" треба виходити з плакатми "путін, нєт войнє", або "путін, аставь в пакоє Україну".
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23.01.2024 10:27 Ответить
Цей відосік звичайна промо-акція для заспокоєння глибинного народу.
У кацапів нема незадіяного ППО, воно все виставлене вздовж кордонів і на окупованій частині України. Плюс Москва.
Його можуть лише десь зняти щоб демонстративно "разварачівать" прямо посеред шосе. Тим більше що ці гаргари проти б/п як молоток проти мухи...
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23.01.2024 10:33 Ответить
У кацапів є С300, якими вони тероризують Харків. Вони можуть їх переробити назад на ППО і поставити у пітер.
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23.01.2024 12:14 Ответить
Из с-300 по мопедам?
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23.01.2024 09:47 Ответить
У них вариантов нет. Еще гавном могут метать, как вариант.
Но наличие ПВО под питером означает отсутствие его на фронте, что не может не радовать.
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23.01.2024 09:53 Ответить
Або вирішили зробити ешалонну ппо і це є для нас погано або нехватає панцирів і це для нас добре.
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23.01.2024 09:53 Ответить
вирішили зробити ппо в росії на 33 році існування ********* - феєрічно
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23.01.2024 10:52 Ответить
Врядли.....Готовляться встречать НАТО
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23.01.2024 11:04 Ответить
Правильно, нехай готуються... до прильоту карми. Карма вона така - рано чи пізно відповідати все одно доведеться
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23.01.2024 09:51 Ответить
Бігають, метушаться.
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23.01.2024 09:53 Ответить
Якщо це лайно там з'явилось то десь воно зникло а тому...
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23.01.2024 09:53 Ответить
По кацапських п*дорасах ВОГОНЬ!!!!
Хороший кацап - це дохлий кацап!!
Всіх кацапів незалежно від статі і віку - ПОВБИВАТИ!!
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23.01.2024 09:54 Ответить
Свято-члєнінградці, що с ї*лом?
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23.01.2024 09:55 Ответить
Дуже демонстративно це робиться, ясно, щоб заспокоїти населення,
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23.01.2024 09:57 Ответить
Їм потрібно поспілкуватися з білгородцями. Вони їх "заспокоять" розповідями про успіхи власної ППО
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23.01.2024 10:58 Ответить
Вероятность падения ракет на головы самих же жителей стремительно растет. Представляю, как по мопедам будут ахать этими бамбулами
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23.01.2024 10:00 Ответить
готуйтесь, підари
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23.01.2024 10:04 Ответить
По дронам с 3-5 кг взрівчатки из С-300 палить будут! Буданову БРАВО!
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23.01.2024 10:05 Ответить
носишься со свим мальчонкой будановым. откуда утечка о вагнерах? тогда и Гогиашвилли с асфальтоукладчиками зеленского БРАВО!
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23.01.2024 10:43 Ответить
Не сотвори собі кумира.
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23.01.2024 10:54 Ответить
Завтра наши беспилотники полетят на Псков и кацапы начнут перекидывать С-300 туда?
Новая услуга от минобороны рф - "Комплексы С-300 по вызову"
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23.01.2024 10:06 Ответить
ключевое слово - комплексы
это не одна машина и даже не две - а минимум три и много людей и складов вокруг
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23.01.2024 10:54 Ответить
Трепа на Піпер направити трони без вибухівки, висота польоту 50 метрів с 300 весь Пітер розхерячить в одгій ракеті 100- 288 кг вібухівки )))))
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23.01.2024 10:22 Ответить
кому готовится ,вам или нам ?
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23.01.2024 10:23 Ответить
идиоты б.. ,против дронов С300 🖙👳
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23.01.2024 10:24 Ответить
Панцири сильно гибнут в последнее время,а так для отчета сойдет.
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23.01.2024 10:35 Ответить
на крышу Смольного ставьте
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23.01.2024 10:26 Ответить
альо ! воронеж , шо там пепео ?
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23.01.2024 10:34 Ответить
к земле готовся ***** кацапский
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23.01.2024 11:30 Ответить
И это правильно! И даже очень!
Теперь ждем, когда в результате неразберихи дрон перепутают с гражданским самолетом. Правда и то, что т.н. "россияне" всегда оправдывали наши ожидания.
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23.01.2024 11:37 Ответить
Переплутають раніше чи пізніше. Питання часу. Втішає, що там літають з іноземних в основному китайці
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23.01.2024 12:48 Ответить
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23.01.2024 15:01 Ответить
 
 