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В Ленинградской области РФ после недавних атак дронов заметили ЗРК С-300: "Ставят вокруг Питера. Так что готовимся к худшему". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом
Россияне сняли на видео установку ЗРК С-300 в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
"После первых с начала войны атак БПЛА на Ленинградскую область жители заметили в регионе ЗРК С-300. Зенитно-ракетные комплексы снял на видео местный житель, один из комплексов перекрыл проезжую часть, пытаясь развернуться", - пишет издание.
Напомним, в ночь на 18 января минобороны РФ впервые сообщило о якобы перехвате беспилотника в Ленинградской области. Российские телеграмм-каналы писали, что дрон упал на нефтебазу в Санкт-Петербурге. По данным источников украинских СМИ, это была спецоперация ГУР.
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Пожалуйста, подождите...
У кацапів нема незадіяного ППО, воно все виставлене вздовж кордонів і на окупованій частині України. Плюс Москва.
Його можуть лише десь зняти щоб демонстративно "разварачівать" прямо посеред шосе. Тим більше що ці гаргари проти б/п як молоток проти мухи...
Но наличие ПВО под питером означает отсутствие его на фронте, что не может не радовать.
Хороший кацап - це дохлий кацап!!
Всіх кацапів незалежно від статі і віку - ПОВБИВАТИ!!
Новая услуга от минобороны рф - "Комплексы С-300 по вызову"
это не одна машина и даже не две - а минимум три и много людей и складов вокруг
Теперь ждем, когда в результате неразберихи дрон перепутают с гражданским самолетом. Правда и то, что т.н. "россияне" всегда оправдывали наши ожидания.