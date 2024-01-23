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Боевая работа операторов дронов 503-го батальона морпехов в Крынках. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликованы фрагменты боевой работы операторов дронов 503-го отдельного батальона морпехов в Крынках Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы сбросы боеприпасов с дронов и результаты попаданий.

"Экстрасенсы-аэробомберы из 503-го отдельного батальона морской пехоты исцеляют "санитарных" оккупантов с помощью дронов. Крынки, временно оккупированная часть Херсонской области", - отмечает автор публикации.

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23.01.2024 12:40 Ответить
Цеж ******* Мудян пішов у порпіхи не іначе !
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23.01.2024 12:42 Ответить
сіла божья ...алілуя...ісцелєнія
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23.01.2024 12:54 Ответить
Урааааа...кров ..кишки...кінцівки трупів... обідня перерва
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23.01.2024 12:58 Ответить
Що шукали - те знайшли.
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23.01.2024 13:18 Ответить
Такие клизмы с неба укрепляют здоровье санитарам! 👌
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23.01.2024 13:24 Ответить
 
 