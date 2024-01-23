7 025 6
Боевая работа операторов дронов 503-го батальона морпехов в Крынках. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликованы фрагменты боевой работы операторов дронов 503-го отдельного батальона морпехов в Крынках Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи зафиксированы сбросы боеприпасов с дронов и результаты попаданий.
"Экстрасенсы-аэробомберы из 503-го отдельного батальона морской пехоты исцеляют "санитарных" оккупантов с помощью дронов. Крынки, временно оккупированная часть Херсонской области", - отмечает автор публикации.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Амандрапапупа
показать весь комментарий23.01.2024 12:40 Ответить Мне нравится 3
noumenyalapki13
показать весь комментарий23.01.2024 12:42 Ответить Мне нравится 1
Bob Fayn
показать весь комментарий23.01.2024 12:54 Ответить Мне нравится 2
Bob Fayn
показать весь комментарий23.01.2024 12:58 Ответить Мне нравится 1
Eugene Boyko 8ab5091e
показать весь комментарий23.01.2024 13:18 Ответить Мне нравится 4
Nick Nemo
показать весь комментарий23.01.2024 13:24 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...