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Три вражеских САУ, гаубицу Д30, пикап и грузовик уничтожили в течение суток бойцы подразделения "Команчи" из 40-й ОАБр с помощью дронов "Дикие шершни". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы подразделения "Команчи" из 40-й ОАБр с помощью дронов "Дикие шершни" уничтожили в течение суток три вражеских САУ, гаубицу Д30, пикап и грузовик.

Спасибо украинскому предприятию и гражданам Литвы, которые профинансировали производство дронов для этих бойцов. Готовим для защитников новую партию дронов. Присоединяйтесь к нашему сбору:

Моно-банка: send.monobank.ua/jar/E5kHzqvBb

ПриватБанк: 4731219611037825

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Круто. Молодці. Недарма намагаємося допамагати.
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23.01.2024 12:55 Ответить
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23.01.2024 13:09 Ответить
Файно хлопці попрацювали!
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23.01.2024 13:50 Ответить
 
 