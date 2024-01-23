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Три вражеских САУ, гаубицу Д30, пикап и грузовик уничтожили в течение суток бойцы подразделения "Команчи" из 40-й ОАБр с помощью дронов "Дикие шершни". ВИДЕО
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Бойцы подразделения "Команчи" из 40-й ОАБр с помощью дронов "Дикие шершни" уничтожили в течение суток три вражеских САУ, гаубицу Д30, пикап и грузовик.
Спасибо украинскому предприятию и гражданам Литвы, которые профинансировали производство дронов для этих бойцов. Готовим для защитников новую партию дронов. Присоединяйтесь к нашему сбору:
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