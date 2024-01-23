Уцелевший оккупант лежит на дороге и рассказывает о сбрасывании с украинского дрона: "Левую руку оторвало нах#й, правой ноге пи#да". ВИДЕО 18+

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант рассказывает о сбрасывании с украинского дрона на автомобиль в котором он ехал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам уцелевшего, в автомобиле находилось по меньшей мере еще два захватчика, которые погибли сразу.

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