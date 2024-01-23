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Уцелевший оккупант лежит на дороге и рассказывает о сбрасывании с украинского дрона: "Левую руку оторвало нах#й, правой ноге пи#да". ВИДЕО 18+

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант рассказывает о сбрасывании с украинского дрона на автомобиль в котором он ехал.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам уцелевшего, в автомобиле находилось по меньшей мере еще два захватчика, которые погибли сразу.

Внимание! Ненормативная лексика! Не рекомендуется просматривать лица с неустойчивой психикой!

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Топ комментарии
+68
І ми тєбя абажаєм
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23.01.2024 13:11
+58
а які ми раді що не здох швидко......
що в свідомості,
що знеболююче не допомагає...
що цього підараса побачить весь світ, рідня та всі орки
і ті що в пітері співали влався отечество,
горілоб воно накуй
і дуже раді що всеодно здохне!!!!
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23.01.2024 13:21
+50
Не зажадай країни ближнього свого, і свободи його, і сала його, і унітазу його та Криму його - і не застрянуть у тебе в дупі вила його!
Святе Письмо. Вих.20/17
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23.01.2024 13:11
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Небуло мозгів - ось основна проблема...
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23.01.2024 15:36 Ответить
Де поставити лайк)
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23.01.2024 15:40 Ответить
під статтею - вгорі над коментами натиснути "Мені подобається"
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24.01.2024 05:49 Ответить
От цап дурний, чому не показав де нема руки,де нема ноги? В тік ток його , мать. Нехай цапи тішаться.
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23.01.2024 15:43 Ответить
у мене дуже слабка психіка.не можу дивитися,сльози заливають очі,а серце вистрибує з грудей. піду ковтну 300 капель валер"янки і далі оплакуватиму руссково вітязя-красавчіка....
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23.01.2024 15:46 Ответить
в мене теж слабка психіка - сльози котяться від сміху, отак і "оплакую" кацапню)
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24.01.2024 05:53 Ответить
х-ня , кабздиркін тіт-токер, сильно жвавий з відірваною ногою і рукою, ще й відео знімає тою рукою що відірвало.
аби правда, то здох би за пару хвилин
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23.01.2024 16:17 Ответить
на адреналіні поки що функціонує)
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24.01.2024 05:50 Ответить
всего хорошего)
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23.01.2024 16:38 Ответить
Тебя уже Кабзон с Моторолой и Пригожиным , надеюсь встретили.
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23.01.2024 16:39 Ответить
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23.01.2024 17:03 Ответить
найобоврот - його нага навєчно ув дамбасє
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23.01.2024 20:57 Ответить
и зачем он тут погибает?! ох и дебилы...
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23.01.2024 18:50 Ответить
ДЕБИЛ КОНЧЕННЫЙ !!!
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23.01.2024 20:00 Ответить
ЕМУ БЫ К ЯЙЦАМ ТОК ПОДКЛЮЧИТЬ...!)
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23.01.2024 20:01 Ответить
а чому до сина на єзикє мєжнаціонального апщєнія? з рідними розмовляють рідною. Постановка
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23.01.2024 20:55 Ответить
здихай **** в муках
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23.01.2024 21:42 Ответить
И лимонку в очко , и я тебя обожаю, тебя **** кто сюда звал, ишак?
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23.01.2024 22:06 Ответить
Петушара )))
А ти сідав в карти грати думав будеш тільки вигравати.
Петушара.
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23.01.2024 22:08 Ответить
И сын твой сдохнет, тварь кацапская!
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23.01.2024 22:21 Ответить
Це ще не повністю хароший узкій, але вже добряче покращав після зустрічі з українським FPV!
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23.01.2024 23:44 Ответить
артіст-аматор
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24.01.2024 00:47 Ответить
Гарнюнє.
Треба ще самку його прирізати.
І личинку втопити у ванній.
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24.01.2024 01:19 Ответить
Рука - туда, нога - туда, я - х..й гого знає, де я є!
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24.01.2024 01:55 Ответить
Нв концерті кобзна зустрінетесь тварі
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24.01.2024 07:39 Ответить
Трошки уцілілий.... Окупантам смерть...
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24.01.2024 09:13 Ответить
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24.01.2024 09:58 Ответить
Ээээ...это что такое?
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24.01.2024 15:30 Ответить
Чтоб ти ***** болотная подихало долго и мучительно
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24.01.2024 10:34 Ответить
и маладая не узнаеть какой танкиста был канец
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24.01.2024 11:10 Ответить
0:07 Кто ему не помогает? Омнопон? Или что он там бормочет...
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24.01.2024 15:36 Ответить
мабуть, мався на увазі "обезбол", тобто знеболююче.
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24.01.2024 19:18 Ответить
що вам, курви, вдома не сиділося?
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02.02.2024 12:05 Ответить
Пока чел
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03.02.2024 13:54 Ответить
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