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Уцелевший оккупант лежит на дороге и рассказывает о сбрасывании с украинского дрона: "Левую руку оторвало нах#й, правой ноге пи#да". ВИДЕО 18+
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой уцелевший оккупант рассказывает о сбрасывании с украинского дрона на автомобиль в котором он ехал.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по словам уцелевшего, в автомобиле находилось по меньшей мере еще два захватчика, которые погибли сразу.
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+58 Юрій Вінгорськи
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аби правда, то здох би за пару хвилин
А ти сідав в карти грати думав будеш тільки вигравати.
Петушара.
Треба ще самку його прирізати.
І личинку втопити у ванній.