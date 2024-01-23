Взрывы раздались в российском Владивостоке: горят электроподстанции. ВИДЕО

В российском Владивостоке раздались взрывы и начались пожары на электроподстанциях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

По словам местных жителей, горят подстанции на Новожилове и Бухте Тихой. Причины пока неизвестны. В ряде домов нет света.

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