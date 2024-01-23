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Взрывы раздались в российском Владивостоке: горят электроподстанции. ВИДЕО
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В российском Владивостоке раздались взрывы и начались пожары на электроподстанциях.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.
По словам местных жителей, горят подстанции на Новожилове и Бухте Тихой. Причины пока неизвестны. В ряде домов нет света.
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+42 Beta Human
показать весь комментарий23.01.2024 13:25
+41 Алекс Скела
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показать весь комментарий23.01.2024 13:27
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Мне чайки здесь запели на украинском языке
Я отходил спокойно не пpятался не воp
Колесами печально в небо смотpит кpуизеp
Когда туман pастаял и пpоныла луна
Со смены не веpнулась молодая жена
Вода отpавится погаснет свет утихнет звук
К тебе я больше не веpнусь такой теперь я дpуг
Уходим уходим уходим
Hаступят вpемена почище
Бьется pодная в экстазе пылая
Владивосток 2000
Когда туманы падают на плечи
И я иду сюда, где спят в порту суда
И в темноте мерцают, словно свечи
Владивосток, Владивосток, Владивосток
А, знаешь, я ещё приеду, дай мне срок
Владивосток, Владивосток, Владивосток
На маяке твоём не гаснет огонёк
НАХ!
Михаил Боярский о Путине: «Это личность номер один на земном шаре»
И будут принимать в пионеры, возлагать цветы, проводить военные парады.
Русский мир называется.
Можливо, ще трохи Байден
дістали су@ ки кончені украінців 🤬
З китайського сайту, - "В 1858 году цинское правительство и Россия подписали неравноправный Айгунский договор, согласно которому территория к востоку от реки Уссури, включая Владивосток, находилась под совместным управлением Китая и России. Два года спустя Китай и Россия подписали китайско-российский Пекинский договор, а север провинции Хэйлунцзян и восток реки Уссури были переданы России. Около 400 000 квадратных километров китайской территории, включая Владивосток, были включены в состав России. В то время у власти находился император Сяньфэн, четвертый сын императора Даогуана Айсиньцзюэлуо Ици. Император Сяньфэн не только потерял часть территории, но и национальное достоинство Китая, а также стратегически важный порт в Тихом океане и за его пределами. После того как Россия нагло вторглась и оккупировала Хайшеньвей, он был переименован во «Владивосток», что означает «Контроль Востока»."
(Т.Г.Шевченко)
Хоть нагрілися…
Полковник полиции из Санкт-Петербурга поскользнулся, сильно ударился головой и позже умер на работе. Ему стало плохо на совещании - начальство решило, что полковник пьян. И вместо больницы его отправили на проверку.
Полковник Вадим Завьялов возглавлял Санкт-Петербургский-Витебский линейный отдел МВД на транспорте. 10 января он травмировался у входа в магазин: поскользнулся и ударился об кафель головой. В 26-ой больнице после рентгена врачи обнаружили у полковника ушиб мозга, перелом костей свода черепа, но Завьялов брать больничный отказался. Ведь скоро в его отдел должна была приехать проверка МВД.
В понедельник, 22-го января, полковнику стало плохо на утреннем селекторе. Он заговаривался и резко перестал узнавать коллег. Начальство решило, что Завьялов пьян, в отдел вызвали сотрудников Службы безопасности МВД. Полковника задержали и повезли на продувку. Во время проверки Завьялову резко стало хуже, а после он скончался.