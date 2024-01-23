РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6455 посетителей онлайн
Новости Видео За рубежом
23 167 77
взрыв (6117) россия (91348)

Взрывы раздались в российском Владивостоке: горят электроподстанции. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ За рубежом

В российском Владивостоке раздались взрывы и начались пожары на электроподстанциях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ASTRA.

По словам местных жителей, горят подстанции на Новожилове и Бухте Тихой. Причины пока неизвестны. В ряде домов нет света.

Смотрите также: Ночью в Ленинградской области РФ раздавались взрывы, пожар разгорелся на газовом терминале. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
Утекай...
показать весь комментарий
23.01.2024 13:25
+41
показать весь комментарий
23.01.2024 13:34
+35
"Зелений клин" просинається!
показать весь комментарий
23.01.2024 13:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Утекай...
показать весь комментарий
23.01.2024 13:25 Ответить
а не все ж поймут)))
показать весь комментарий
23.01.2024 13:39 Ответить
Хто "в подворотнє", зрозуміє
показать весь комментарий
23.01.2024 13:41 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2024 14:06 Ответить
То маніяк
показать весь комментарий
23.01.2024 14:06 Ответить
Треба по китайськи це сказати, бо не зрозуміють.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:42 Ответить
У Ті Кай
показать весь комментарий
23.01.2024 13:57 Ответить
У Кі Тай
показать весь комментарий
23.01.2024 16:56 Ответить
колесами печально в небо смотрит ...
показать весь комментарий
23.01.2024 13:44 Ответить
Уходим, уходим, уходим..
показать весь комментарий
23.01.2024 13:47 Ответить
мне під шкіру би під шкіру, запустить SeaBaby зграю...
показать весь комментарий
23.01.2024 13:58 Ответить
Поджігай вєни 😁
показать весь комментарий
23.01.2024 13:54 Ответить
С гpанатою в каpмане с чекою в pуке
Мне чайки здесь запели на украинском языке
Я отходил спокойно не пpятался не воp
Колесами печально в небо смотpит кpуизеp
Когда туман pастаял и пpоныла луна
Со смены не веpнулась молодая жена
Вода отpавится погаснет свет утихнет звук
К тебе я больше не веpнусь такой теперь я дpуг

Уходим уходим уходим
Hаступят вpемена почище
Бьется pодная в экстазе пылая
Владивосток 2000
показать весь комментарий
23.01.2024 14:39 Ответить
Ай-яй-, й! Ай да кацапи, ай да баловнікі!
показать весь комментарий
23.01.2024 13:26 Ответить
Навіть взимку звичка палити (курити) призводить до неочікуваних наслідків!
показать весь комментарий
23.01.2024 13:40 Ответить
да кудаж утікать- єто ж Владівосток- тікать далі нікуди хіба шо у море
показать весь комментарий
23.01.2024 13:27 Ответить
в Японію.....
показать весь комментарий
23.01.2024 13:41 Ответить
Нах вони там не потрібні.
показать весь комментарий
23.01.2024 14:19 Ответить
"Зелений клин" просинається!
показать весь комментарий
23.01.2024 13:27 Ответить
Та щось Хабаровськ "здувся" дуже швидко.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:43 Ответить
Дайош Українську Далекосхідну Республіку (УДР)!!!
показать весь комментарий
23.01.2024 13:54 Ответить
Чекаємо виступу Буданова, де він розкаже як новітні українські дрони під командуванням розвідки досягли Владівостоку.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:27 Ответить
ото точно...
показать весь комментарий
23.01.2024 13:30 Ответить
той піздюк вибрав безпрограшну тактику, де кацапи всрались там і медаль Буданову.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:36 Ответить
а я думаю, куди бАданов так надовго зник.....
показать весь комментарий
23.01.2024 13:42 Ответить
ВНР, не хвилюйтеся. Вас рятує братній китайський народ.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:27 Ответить
китайці? спасибі, браття...
показать весь комментарий
23.01.2024 13:29 Ответить
З язика зняли👍.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:41 Ответить
А толку з цього?
показать весь комментарий
23.01.2024 13:30 Ответить
Гарно! Хай спробують - як це : нема електрики А якщо і насоси теплоцентралі від неї залежать - то взагалі "весело" Хай спробують - як це - сидіть без тепла! Не тільки ж "хахлов холодоморить"!
показать весь комментарий
23.01.2024 13:30 Ответить
Ой!
показать весь комментарий
23.01.2024 13:31 Ответить
Прибрежные огни, меня зовут они
Когда туманы падают на плечи
И я иду сюда, где спят в порту суда
И в темноте мерцают, словно свечи

Владивосток, Владивосток, Владивосток
А, знаешь, я ещё приеду, дай мне срок
Владивосток, Владивосток, Владивосток
На маяке твоём не гаснет огонёк

НАХ!
показать весь комментарий
23.01.2024 13:31 Ответить
владивасток две тіщи!
показать весь комментарий
23.01.2024 13:45 Ответить
Дві тещі це жахливо!
показать весь комментарий
23.01.2024 14:06 Ответить
Почему они в ЛуГандоне не горят далеко?
показать весь комментарий
23.01.2024 13:32 Ответить
Японобандерівці?
показать весь комментарий
23.01.2024 13:33 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2024 13:34 Ответить
Санстанцыя.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:44 Ответить
Цей старий підор, - чмошний ************** жополиз.
Михаил Боярский о Путине: «Это личность номер один на земном шаре»
показать весь комментарий
23.01.2024 15:15 Ответить
Там даже уличные скамейки мастера кладбищенского дела ставят.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:35 Ответить
тільки хотіла написати, що якийсь траурний вигляд в тої "естетики і смаку"))
показать весь комментарий
23.01.2024 13:49 Ответить
А кажете, русня тупа, не вміє у креатів.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:53 Ответить
Дикая лапотная кацапия... Ну что с них взять. Еще месяц- другой и из туалета с дыркой в полу, в который гадил Моторыло тоже сделают мемориал, на котором напишут : сдесь срал герой. Не проходи мимо и почуствуй себя героем, покакай. На зло НАТО.
И будут принимать в пионеры, возлагать цветы, проводить военные парады.

Русский мир называется.

показать весь комментарий
23.01.2024 14:56 Ответить
Холодно, перенавантаження трансформаторів. Перегрів. Вибух масла.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:38 Ответить
*********...
показать весь комментарий
23.01.2024 13:41 Ответить
Нє-нє-нє... то всьо хахли!
Можливо, ще трохи Байден
показать весь комментарий
23.01.2024 13:47 Ответить
Може трансформатор «корону» підхопив і закашляв.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:43 Ответить
Та ні, то була шаровая молния! 🤣
показать весь комментарий
23.01.2024 13:45 Ответить
заїбісь
показать весь комментарий
23.01.2024 13:41 Ответить
Японці точно
показать весь комментарий
23.01.2024 13:41 Ответить
Японский зварювальний апарат... Інструкція не змогли перекласти.))))))
показать весь комментарий
23.01.2024 13:44 Ответить
скороварка
показать весь комментарий
23.01.2024 13:46 Ответить
З правим рулем?
показать весь комментарий
23.01.2024 17:22 Ответить
Усю підоросію треба опустити до повного хаосу, паніки та повстань, а вже анархія зробить своє діло...!!!
показать весь комментарий
23.01.2024 13:46 Ответить
Десь далеко на раші хозяйнують НАШІ.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:47 Ответить
"причини..причини.." - валіть ***** з України і не буде в вас нічого палати.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:47 Ответить
Там много этнических украинцев. Как и на Ямале, и в Сибири.
показать весь комментарий
23.01.2024 13:48 Ответить
Одразу у двох різних місцях - Новожилова , і Бухта Тиха . А чим це ми їх бахнули ? Байдуже , аби швидче згоріли, замерзли , повидохли всі там .
показать весь комментарий
23.01.2024 13:56 Ответить
так далеко? хиба що лютою ненавістю
показать весь комментарий
23.01.2024 15:39 Ответить
Бажано всім кацапам йти до пекла ,
дістали су@ ки кончені украінців 🤬
показать весь комментарий
23.01.2024 14:02 Ответить
Китайские партизаны партизанят на своей территории.
показать весь комментарий
23.01.2024 14:03 Ответить
Справжня назва Владивостока Хайшеньвей (海參崴) - "бухта трепангів".

З китайського сайту, - "В 1858 году цинское правительство и Россия подписали неравноправный Айгунский договор, согласно которому территория к востоку от реки Уссури, включая Владивосток, находилась под совместным управлением Китая и России. Два года спустя Китай и Россия подписали китайско-российский Пекинский договор, а север провинции Хэйлунцзян и восток реки Уссури были переданы России. Около 400 000 квадратных километров китайской территории, включая Владивосток, были включены в состав России. В то время у власти находился император Сяньфэн, четвертый сын императора Даогуана Айсиньцзюэлуо Ици. Император Сяньфэн не только потерял часть территории, но и национальное достоинство Китая, а также стратегически важный порт в Тихом океане и за его пределами. После того как Россия нагло вторглась и оккупировала Хайшеньвей, он был переименован во «Владивосток», что означает «Контроль Востока»."

показать весь комментарий
23.01.2024 15:44 Ответить
Дальнєвосточной рєспублікє бить!
показать весь комментарий
23.01.2024 14:04 Ответить
"Осел, груженный золотом, возьмёт любую крепость."
показать весь комментарий
23.01.2024 14:08 Ответить
Мабуть українські дрони прилетіли. З Китаю.
показать весь комментарий
23.01.2024 14:09 Ответить
"Смеркає... Край неба палає ..."
(Т.Г.Шевченко)
показать весь комментарий
23.01.2024 14:15 Ответить
Латиніна з навальним, зробили свою роботу на мацковії!!
Хоть нагрілися…
показать весь комментарий
23.01.2024 14:17 Ответить
...походу кацапы много телевизоров с кремлёвским телешлаком одновременно включили
показать весь комментарий
23.01.2024 14:21 Ответить
Тьоплая ламповая атмосфєра ...
показать весь комментарий
23.01.2024 14:27 Ответить
Це китайці готуються всю електрику під свої розетки переробити.
показать весь комментарий
23.01.2024 14:44 Ответить
*************** шалят.
показать весь комментарий
23.01.2024 14:57 Ответить
Поцтанции
показать весь комментарий
23.01.2024 15:03 Ответить
МЁРЗНИ МЁРЗНИ ВОЛЧИЙ ХВОСТ !)
показать весь комментарий
23.01.2024 19:49 Ответить
https://t.me/bazabazon/24719

Полковник полиции из Санкт-Петербурга поскользнулся, сильно ударился головой и позже умер на работе. Ему стало плохо на совещании - начальство решило, что полковник пьян. И вместо больницы его отправили на проверку.

Полковник Вадим Завьялов возглавлял Санкт-Петербургский-Витебский линейный отдел МВД на транспорте. 10 января он травмировался у входа в магазин: поскользнулся и ударился об кафель головой. В 26-ой больнице после рентгена врачи обнаружили у полковника ушиб мозга, перелом костей свода черепа, но Завьялов брать больничный отказался. Ведь скоро в его отдел должна была приехать проверка МВД.

В понедельник, 22-го января, полковнику стало плохо на утреннем селекторе. Он заговаривался и резко перестал узнавать коллег. Начальство решило, что Завьялов пьян, в отдел вызвали сотрудников Службы безопасности МВД. Полковника задержали и повезли на продувку. Во время проверки Завьялову резко стало хуже, а после он скончался.
показать весь комментарий
23.01.2024 20:47 Ответить
А это кто?
показать весь комментарий
23.01.2024 20:48 Ответить
 
 