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Мужчина и женщина, обнявшись, смотрят, как догорает их дом после прилета российской ракеты в Харькове.. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина и женщина обнявшись смотрят на то, как догорает их дом после прилета российской ракеты в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пара стоит непосредственно перед пепелищем, вокруг которого суетятся спасатели.

Также смотрите: Ракетная атака на Киевщину: попаданий в жилую, гражданскую или критическую инфраструктуру не зафиксировано, в результате падения обломков 3 пострадавших. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+61
Гори в пеклі, раша!
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23.01.2024 13:50
+45
Хлопці, реально, ідіть ви на х.уй зі своїм зелєю і дерьмаком, яких ви всюди сунете...
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23.01.2024 13:55
+41
Я в будь якому разі співчуваю всім постраждалим від війни і цій парі, але ніколи не втомлюся нагадувати хто в цьому винен. У Зєлі-клоуна є пародія, де Куклачьов (кацапський дресирувальник котів) дає інтервʼю і час від часу робить рухи, типу, товче кота в його лайно і приговорює: «Кто ета здєлал?» Отак треба і з ЗЄльою - постійно товктимордякою в те, до чого привело його правління.
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23.01.2024 14:07
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Гори в пеклі, раша!
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23.01.2024 13:50 Ответить
Коли б вже так Зєля з Єрмаком обнялися…
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23.01.2024 13:51 Ответить
Хлопці, реально, ідіть ви на х.уй зі своїм зелєю і дерьмаком, яких ви всюди сунете...
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23.01.2024 13:55 Ответить
Розумію ваше возмущєніє, але подивіться хто вам лайкнув. Повний список подоляцьких ботів
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23.01.2024 14:06 Ответить
ваше возмущєніє - це як обурення ???
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23.01.2024 14:08 Ответить
Зараз і я йому лайкну. Бо два роки про умовний асфальт вже наостопи діло. Навіть якщо тулити про це в кожне речення, це не поверне історію назад.
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23.01.2024 14:41 Ответить
А нам наостопи..дів ваш зелений рай. Може поміняємося місцями? Давайте ви будете розказувати про Ліпєцку фабріку, зате країною будуть правити компетентні патріоти, які нарешті приведуть країну до Перемоги, бо ваш зелений дурачок уже просрав усе, і також іще просре ті можливості, які чудовим образом ще будуть виникати в майбутньому
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23.01.2024 15:22 Ответить
Цей прохвост не мій від слова зовсім. Але досить вже товкати воду в ступі. Це як про халву. Солодше не стане. Ракети не з'являться навіть якщо ви особисто знімете асфальт з дороги.
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23.01.2024 19:28 Ответить
Це попередить у майбутньому.
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23.01.2024 17:22 Ответить
І тут не забарився БОТ на праці!, скільки за комент? батяра
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23.01.2024 18:05 Ответить
Я в будь якому разі співчуваю всім постраждалим від війни і цій парі, але ніколи не втомлюся нагадувати хто в цьому винен. У Зєлі-клоуна є пародія, де Куклачьов (кацапський дресирувальник котів) дає інтервʼю і час від часу робить рухи, типу, товче кота в його лайно і приговорює: «Кто ета здєлал?» Отак треба і з ЗЄльою - постійно товктимордякою в те, до чого привело його правління.
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23.01.2024 14:07 Ответить
А якби ще можна, то й ногами *******
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23.01.2024 14:45 Ответить
Ще один "уставший ат вайны". А давай за давністю терміну справи пробачимо зелі, єрмаку, бородатій піхві сірожі лещенку та іншій ****..оті.

Ні, падло, щодня, щосекунди тебе й таких як ти пхати мордою в зелене гімно, яке ви вигодували. Щоб на мить не забували, які ви підари.

І, щоб ти там не пиз...дів, я в ЗСУ.
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23.01.2024 18:01 Ответить
всі були б нереально раді, якби зеля з дьрьмаком пішли
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24.01.2024 13:29 Ответить
воні постійно в обіймах, їдять запарену мівіну
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23.01.2024 13:55 Ответить
Кожного дня вони обіймаються в бунькері на Банковій
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23.01.2024 13:55 Ответить
і зелень так жалосліво затягує
"ми лєжим с тобой в маленьком гробікє
ти костямі пріжался ко мнє
череп твой, аккуратно обглоданний
улибається ласково мнє...."
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23.01.2024 14:09 Ответить
А не пішло б ти в жопу, бидло чоколядне. Мразота проплачена.
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23.01.2024 14:42 Ответить
Головне шо живі.
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23.01.2024 13:53 Ответить
100%
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23.01.2024 13:56 Ответить
кацапи це гній
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23.01.2024 13:54 Ответить
Знову ракети :
🔴В повітрі:

❕4хТу-22м3 з аеродрому Шайковка.
❕1х Ту-160 з аеродрому Дягилево.
❕3хТу-22м3 з аеродрому Дягилево.

Raketa INFO
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23.01.2024 13:56 Ответить
якби це zелене падло не згорнуло ракетні програми, то на місці шайковки і дягілєво зараз був би вже бур'ян по пояс
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23.01.2024 17:31 Ответить
цiх людей не перемогти
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23.01.2024 13:57 Ответить
Нашел момент поржать...
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23.01.2024 14:05 Ответить
"вони зможуть оплачувати ліки в аптеках і таким чином сплачувати податки"©
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23.01.2024 14:03 Ответить
А вона собі курить і планує новий ремонт у новому будинку.
І парочку синочків щоб мочити кремлівську породу.
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23.01.2024 14:03 Ответить
Відбій !!
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23.01.2024 14:03 Ответить
Оце витримка: стали, обійнялись, закурили...
Дуже шкода людей, їх майно втрачене, але головне, що життя збережено!
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23.01.2024 14:18 Ответить
Взагалі-то в Україні для звичайної людини втратити житло - це практично те ж саме, що втратити життя.
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23.01.2024 14:35 Ответить
Будь ласка, не рiвняйте життя з майном...
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23.01.2024 15:39 Ответить
Де там було про майно? Там було про житло.
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23.01.2024 15:52 Ответить
Людина все правильно написала, а що людям далі ??? Головне життя, життя бомжа??? В Україні житло - це все, головна цінність для більшості людей, бо це ДУЖЕ ДОРОГО купити. Наразі щоб купити житло в Україні навіть в Харкові, то в середньому вдвох треба пахати і збирати 20-25 років. Якщо людини 35 років, то нажаль вже в 60 років та нова квартира буде нікому не потрібна, а по друге здоров'я в 45 і в 25 це взагалі різні речі і вже ту роботу як в молодості не потягнути і стільки.

У людей може бути сильна депресія після такої втрати, і як жити далі - не відомо, особливо коли більше нічого не лишилося.

Ви живете в Україні і тут житло це головна цінність, бо на житло збирають десятиліттями і родинами, і купівля житла це ціла подія величезна. Хто збирав на своє житло і знімав паралельно, то зрозуміє наскільки це тяжко збирати, коли ті у кого житло наприклад від батьків гуляють, відпочивають і їздять по закордонах, а ти пачками гроші віддаєш хазяїну, якому квартира лишилася від бабусі у спасибо - але це життя. Я особисто за оренду віддав більше 30 000 доларів хазяям в Києві.

А люди отак бам і втратили все, ну лишилося життя, а далі куди? багато хто про це не думає, бо вони не були ніколи в такій ситуації, коли втратити все.

У людей погоріли будинки, що вже життя не вистачить на такі відбудувати, бо будувалися не одне покоління і гроші вкладалися, коли в Києві не напрягаючись 1000 у.о. можна було заробити навіть охоронцю з підробіткою вантажником до 2018, тоді люди массово будувалися і будували собі гарні будинки, бо були гроші, а після 2018 кризи вже все пішло на спад.

А зараз війна і ринок нерухомості не просто лежить, а він більше мертвий, ніж живий, покупців нема, а доходи населення по статистиці впали до рівня 20 років тому у еквіваленті, це офіційно.
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23.01.2024 16:06 Ответить
Все вірно. Підтверджую. Коли своєю працею, то все саме так як ви написали. А то вже втомився від рецептів від тих які "намутілі". Це у них все просто.
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23.01.2024 18:14 Ответить
На Заході житло купити ще більш нереально. Там скопити на будинок 200-800 тис. дол в кілька разів важче, ніж у нас скопити 20-50 тис. дол на гарний будинок в гарному місці (для цього достатньо всього лище поїхати в Польщу або Чехію, і там кілька років добре попахати)
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23.01.2024 18:34 Ответить
Де ви в нас будинок ,,в хорошому місці,, за 50 тис ує бачили?
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23.01.2024 19:49 Ответить
в селе)
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23.01.2024 23:29 Ответить
В селі, так, згоден. Але каже, в гарному місці. Хоч, кому що подобається. Мені особисто, ні. Хоч я із села. Але не подобається. Потрібна тусня навіть у поважному віці. Не тусня, люди навкруги.
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24.01.2024 00:18 Ответить
Конча Заспа також село, але ціни там в грн це номери телефонів в сотні тисяч доларів. Села є різні і ціни різні, все залежить від розміщення. В селах біля Києва ціни на будинки набагато більші, ніж на квартири в Києві, там земля тільки по ціні квартир, де нічого нема. Колись дивився з цікавості, то пропонували ділянку Святопетрівське за 60 000 у.о. і за таку ціну можна було купити квартиру на дві кімнати з гарним ремонтом в нормальному будинку наприклад на Дарниці 10 хв біля метро пішки.

Мова йшла про житло, де є робота, школа, лікарня і т.д. і там ціни не кусаються, а відкусуютьвідразу шматками. А так то в селі за 500-1000 у.о. можна купити хату, але туди не ходить не автобус, дорога грунтова, нема ні магазину, ні пошти і найближча робота за 20 км хоч якась, то це дача, а не житло і то там вовки і лиси в гості легко можуть зайти.
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24.01.2024 13:49 Ответить
Це не витримка. Це - стрес, до якого розум ще не дійшов.
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23.01.2024 17:28 Ответить
Це на обкладинку Time ,а не чмонебрите
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23.01.2024 14:39 Ответить
Фотознімок, який підкреслює мужність духу українців та заслуговує на World Photo Awards або Пулітцерівську премію.
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23.01.2024 14:41 Ответить
Оця її цигарка, яку вона неспішно курить, зіпсувала весь трагізм ситуації.
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23.01.2024 14:42 Ответить
Ні, ця цигарка все що відбувається піднесла до небес
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23.01.2024 15:09 Ответить
ООН стурбовано, і висловлює. Обстріли мають припинитися по мирному населенню. Що це означає ? Масові атаки повинні бути направлені виключно на військових ... НА ФРОНТІ ?? Так правильно ? Про це друзі ви думали ? Якщо щось має припинитись, то це виключно ВІЙНА. ЗУПИНІТЬ ВІЙНУ панове делегати ООН. У вас є для цього інструменти. Але їми треба користуватись, а не казати що нічим.
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23.01.2024 14:53 Ответить
ерефівці в радбезі оон сидять, а українці на цьому відео стоять...
(торік ми з дітками покидали батьківську хату, і співали тихо ''ой на горі два дубки'')
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23.01.2024 15:20 Ответить
😥👨‍👨‍👧‍👦🏡
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23.01.2024 15:43 Ответить
Это точно ИХ дом? А то мадам как-то спокойненько покуривает.. Хотя, может это стресс.
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23.01.2024 16:02 Ответить
"Спокойненько" у будь якому випадку не вийле.
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23.01.2024 17:30 Ответить
Їй уже все по-фіг стало. В цьому випадку немає сенсу галасувати і махати руками. Залишилося тільки докурити цигарку, поїхати до знайомих на пару днів, і потім вибирати країну для початку нового життя
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23.01.2024 18:29 Ответить
Вадим 159d1ea4 Якби їх мудрий нарід не відправив на обочину, то були б
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23.01.2024 17:46 Ответить
Кровавого пастора ще забули. Уявляю, з яким болем він дивився, як в 2019-му ріжуть всі його ракетні програми, яким він присвятив 5 років свого життя
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23.01.2024 18:26 Ответить
ПУСТЬ ГОРДОН ДАСТ КВАРТИРУ !!!
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23.01.2024 20:04 Ответить
Мира нашему народу!
Может такие репортажи нада в Оон и Нато показывать. А то уже заигрались в свои уравнивания жертвы и агрессора
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23.01.2024 22:10 Ответить
 
 