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Мужчина и женщина, обнявшись, смотрят, как догорает их дом после прилета российской ракеты в Харькове.. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина и женщина обнявшись смотрят на то, как догорает их дом после прилета российской ракеты в Харькове.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пара стоит непосредственно перед пепелищем, вокруг которого суетятся спасатели.
Топ комментарии
+61 Алекс Скела
показать весь комментарий23.01.2024 13:50
+45 Andrew Moon
показать весь комментарий23.01.2024 13:55
+41 Tema9
показать весь комментарий23.01.2024 14:07
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Пожалуйста, подождите...
Ні, падло, щодня, щосекунди тебе й таких як ти пхати мордою в зелене гімно, яке ви вигодували. Щоб на мить не забували, які ви підари.
І, щоб ти там не пиз...дів, я в ЗСУ.
"ми лєжим с тобой в маленьком гробікє
ти костямі пріжался ко мнє
череп твой, аккуратно обглоданний
улибається ласково мнє...."
🔴В повітрі:
❕4хТу-22м3 з аеродрому Шайковка.
❕1х Ту-160 з аеродрому Дягилево.
❕3хТу-22м3 з аеродрому Дягилево.
Raketa INFO
І парочку синочків щоб мочити кремлівську породу.
Дуже шкода людей, їх майно втрачене, але головне, що життя збережено!
У людей може бути сильна депресія після такої втрати, і як жити далі - не відомо, особливо коли більше нічого не лишилося.
Ви живете в Україні і тут житло це головна цінність, бо на житло збирають десятиліттями і родинами, і купівля житла це ціла подія величезна. Хто збирав на своє житло і знімав паралельно, то зрозуміє наскільки це тяжко збирати, коли ті у кого житло наприклад від батьків гуляють, відпочивають і їздять по закордонах, а ти пачками гроші віддаєш хазяїну, якому квартира лишилася від бабусі у спасибо - але це життя. Я особисто за оренду віддав більше 30 000 доларів хазяям в Києві.
А люди отак бам і втратили все, ну лишилося життя, а далі куди? багато хто про це не думає, бо вони не були ніколи в такій ситуації, коли втратити все.
У людей погоріли будинки, що вже життя не вистачить на такі відбудувати, бо будувалися не одне покоління і гроші вкладалися, коли в Києві не напрягаючись 1000 у.о. можна було заробити навіть охоронцю з підробіткою вантажником до 2018, тоді люди массово будувалися і будували собі гарні будинки, бо були гроші, а після 2018 кризи вже все пішло на спад.
А зараз війна і ринок нерухомості не просто лежить, а він більше мертвий, ніж живий, покупців нема, а доходи населення по статистиці впали до рівня 20 років тому у еквіваленті, це офіційно.
Мова йшла про житло, де є робота, школа, лікарня і т.д. і там ціни не кусаються, а відкусуютьвідразу шматками. А так то в селі за 500-1000 у.о. можна купити хату, але туди не ходить не автобус, дорога грунтова, нема ні магазину, ні пошти і найближча робота за 20 км хоч якась, то це дача, а не житло і то там вовки і лиси в гості легко можуть зайти.
(торік ми з дітками покидали батьківську хату, і співали тихо ''ой на горі два дубки'')
Может такие репортажи нада в Оон и Нато показывать. А то уже заигрались в свои уравнивания жертвы и агрессора