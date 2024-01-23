Мужчина и женщина, обнявшись, смотрят, как догорает их дом после прилета российской ракеты в Харькове.. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой мужчина и женщина обнявшись смотрят на то, как догорает их дом после прилета российской ракеты в Харькове.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи пара стоит непосредственно перед пепелищем, вокруг которого суетятся спасатели.

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