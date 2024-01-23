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Дрон-камикадзе уничтожает новейший российский танк Т-90М "Прорыв" на авдеевском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Аэроразведчики первого отряда Центра специального назначения Нацгвардии "ОМЕГА" дроном-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" вблизи Авдеевки

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись поражение вражеской бронемашины опубликовал командующий НГУ Александр Пивненко.

"Аэроразведчики 1 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" отрабатывая подступы к линии столкновения на Авдеевском направлении обнаружили вражеский танк, который только вышел на позицию для ведения огня. С помощью FPV-дрона было нанесено поражение. Результатом стало уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв", отмечает он в комментарии к видео.

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Топ комментарии
+14
На рік на Московії (т.з. "роССії") виробляється приблизно 60 штук Т-90М. Ось посилання на інформацію - Скільки танків Т-90М виготовила Росія? Так що заспокойся!
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23.01.2024 14:51
+11
Помните еще год назад свидетели марахвона ржали, что кацапам танков не хватает, что с постаментов Т-52 снимают, Т-34 из Африки забрали? А сейчас в каждой новости об уничтожении- Т-90 Прорыв. Выходит, они смогли наладить их массовое производство в условиях войны и санкций ? А у нас что ? где БМ Оплот ?? Гринкевичи дерьмака заскамили яйцами по 17 гривен ?
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23.01.2024 14:43
+7
что вы с танком сделали ,он был как новенький
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23.01.2024 15:18
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Був кацапський танчик з біосмяттям і не стало

це дуже приємо бачити 🙂
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23.01.2024 14:37 Ответить
Прорив пішов на прорив- але щось пішло не так!
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23.01.2024 14:42 Ответить
Скільки у них ще тих новітніх "прорєх" лишилося, цікаво?
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23.01.2024 14:42 Ответить
Згідно версії українських прпагондонів таких танків в раші всього два - один заглох на красній площі і один відправлено в Україну.
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23.01.2024 15:14 Ответить
Ну, "срамоту" поки ще ніхто не бачив на полях
А цих встигли начебто наклепати, близько сотні по стану на лютий 2023 року.
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23.01.2024 16:17 Ответить
Помните еще год назад свидетели марахвона ржали, что кацапам танков не хватает, что с постаментов Т-52 снимают, Т-34 из Африки забрали? А сейчас в каждой новости об уничтожении- Т-90 Прорыв. Выходит, они смогли наладить их массовое производство в условиях войны и санкций ? А у нас что ? где БМ Оплот ?? Гринкевичи дерьмака заскамили яйцами по 17 гривен ?
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23.01.2024 14:43 Ответить
На рік на Московії (т.з. "роССії") виробляється приблизно 60 штук Т-90М. Ось посилання на інформацію - Скільки танків Т-90М виготовила Росія? Так що заспокойся!
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23.01.2024 14:51 Ответить
Так по новостям каждый день один танк уничтожают. Уже должны были закончиться ?
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23.01.2024 15:36 Ответить
каждый день Т90 уничтожают? или старый советский хлам Т80-72 которого еще на год-два хватит точно?
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23.01.2024 17:01 Ответить
Ну практически каждый день про эти подбитые прорывы пишут.
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23.01.2024 23:51 Ответить
не ной. этих танков было на консервации несколько тысяч штук. вот снимают с консервации и модернизируют.
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23.01.2024 19:51 Ответить
А 60 Проривів - це менше, ніж Україна виготовляє Оплотів? А то з існуючих Оплотів залишилося лише кримінальне угруповання ригів, яке з Харкова перебралося на лугандон.
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24.01.2024 00:17 Ответить
ты вся ифанов тоже свидетель...
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23.01.2024 15:22 Ответить
Долго думал, прежде чем высрать ?
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23.01.2024 15:35 Ответить
иди обмойся тимми...
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23.01.2024 17:21 Ответить
Иди мозги купи, алекс.. хоть куриные
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23.01.2024 22:04 Ответить
тебе это помогло...?
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23.01.2024 22:17 Ответить
У меня свои мозги нормально соображают, а вот тебе не помешало бы, судя по твоим примитивным высерам.
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23.01.2024 23:50 Ответить
да ты ещё тупее, чем обычный тупой...\почти по фильму...\
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24.01.2024 00:02 Ответить
Как ты можешь судить кто тупой, а кто тупее, если ты самый тупой из всех тупых ?
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24.01.2024 01:23 Ответить
Завод Малишева у Харькові здається ще на початку війни розфігачили орки. У кацапів танкове вироьництво аж на Уралі.
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23.01.2024 17:12 Ответить
За два года, при желании, уже можно было перенести тот завод подальше от границы с кацапами, и закопать под землю, хотя бы участок сварки корпуса и сборочный. Та даже печь для термообработки корпуса можно было перевезти на новое место. При желании. Но буба думал, что до пенсии сможет выпрашивать и деньги и оружие, и ничего при этом не делать самим. Или спецом так делал, чтоб Оман выполнить.
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24.01.2024 10:49 Ответить
Не фантазуйте. Скільки Оплотів випустив не зруйнований завод Малишева у мирний час. Наприклад при президенті Порошенку?
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24.01.2024 11:12 Ответить
Согласно Википедии,

Т-84 БМ «Оплот» - 10 единиц

Т-84 «Оплот-М» - 6 единиц

Т-84 «Оплот-Т» - 49 единиц

Всего: ~70

На вооружении Украины на 2023 год.. 5 единиц !!
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24.01.2024 11:26 Ответить
Якщо розвиток чіпів дозволить дронам отримати нормальний АІ, танки підуть в історію як і інша важка техніка... уже деякі чіпи від ТІ із апаратним прискоренням нейронок дають багато можливостей

а дальше картини з фантастичних фільмів будуть повсякденною реальністю...
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23.01.2024 14:46 Ответить
Всё это до одного момента, пока искусственным интеллектом не оснастят какой-то боевой модуль с лазерным наведением на источник сигнала fpv.
И условно, даже рой Дронов будет гаситься из облака снарядов с картечью автоматических мелкокалиберные пушек.
Как в компьютерных играх. И опять танки будут в моде. Год-два, и кто-то это впровадить у життя.
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23.01.2024 15:53 Ответить
Дрон можна оснастити ракетою і що тоді картеч поможе... всерівно будуть мертві зони...
лазер не діє на зеркальні поверхні
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23.01.2024 19:06 Ответить
Х...ло же казав, що як тільки він виходить на позиції, то все..Повний прорив... Прорив дупи ***(д)востану
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23.01.2024 14:59 Ответить
Прорив каналізації
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23.01.2024 15:00 Ответить
что вы с танком сделали ,он был как новенький
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23.01.2024 15:18 Ответить
А могли б, і відкласти розгляд цього «питання», як Стефанчук з Корнієнком у ВРУ, проекти актів валандають місяцями!!
Але поки Захисники їх захищають та зайняті, ці особи, вважають себе - над Панами, ПАНОМ… Ось тільки, щоб потім, їм у тилу, КОЛІЇВЩИНА не ввижалася!!
Співпадіння ..
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23.01.2024 16:04 Ответить
"Новость" напечатанная: "Аэроразведчики первого отряда Центра специального назначения Нацгвардии "ОМЕГА" дроном-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" вблизи Авдеевки Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись поражение вражеской бронемашины опубликовал командующий НГУ Александр Пивненко"

Просмотев видео - основу "новости":
До попадания дрона - недвижно стоящий с уже открытым башенным люком танк под целым "мангалом".
После попадания дрона - недвижно стоящий все с тем же открытым башенным люком танк, но теперь под сорванным "мангалом".
Истратили дрон-камикадзе на уничтожение "мангала", чтобы командующий НГУ запилил пост в "Телеграме" про "уничтожили Т-90", а "Цензор" перепечатал?
А когда орки этот Т-90 утащат, наварят новый "мангал" и снова пустят в бой, опять попусту истратите дрон, и вдругорядь отчитаетесь про "уничтожил"?
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23.01.2024 16:41 Ответить
 
 