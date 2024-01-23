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Дрон-камикадзе уничтожает новейший российский танк Т-90М "Прорыв" на авдеевском направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Аэроразведчики первого отряда Центра специального назначения Нацгвардии "ОМЕГА" дроном-камикадзе уничтожили новейший российский танк Т-90М "Прорыв" вблизи Авдеевки
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись поражение вражеской бронемашины опубликовал командующий НГУ Александр Пивненко.
"Аэроразведчики 1 отряда Центра специального назначения "ОМЕГА" отрабатывая подступы к линии столкновения на Авдеевском направлении обнаружили вражеский танк, который только вышел на позицию для ведения огня. С помощью FPV-дрона было нанесено поражение. Результатом стало уничтожение российского танка Т-90М "Прорыв", отмечает он в комментарии к видео.
Топ комментарии
+14 Виталий Танчик 0fc3d8f4
показать весь комментарий23.01.2024 14:51
+11 Тимми Трампет
показать весь комментарий23.01.2024 14:43
+7 Леопольд 3ff84c20
показать весь комментарий23.01.2024 15:18
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Пожалуйста, подождите...
це дуже приємо бачити 🙂
А цих встигли начебто наклепати, близько сотні по стану на лютий 2023 року.
Т-84 БМ «Оплот» - 10 единиц
Т-84 «Оплот-М» - 6 единиц
Т-84 «Оплот-Т» - 49 единиц
Всего: ~70
На вооружении Украины на 2023 год.. 5 единиц !!
а дальше картини з фантастичних фільмів будуть повсякденною реальністю...
И условно, даже рой Дронов будет гаситься из облака снарядов с картечью автоматических мелкокалиберные пушек.
Как в компьютерных играх. И опять танки будут в моде. Год-два, и кто-то это впровадить у життя.
лазер не діє на зеркальні поверхні
Але поки Захисники їх захищають та зайняті, ці особи, вважають себе - над Панами, ПАНОМ… Ось тільки, щоб потім, їм у тилу, КОЛІЇВЩИНА не ввижалася!!
Співпадіння ..
Просмотев видео - основу "новости":
До попадания дрона - недвижно стоящий с уже открытым башенным люком танк под целым "мангалом".
После попадания дрона - недвижно стоящий все с тем же открытым башенным люком танк, но теперь под сорванным "мангалом".
Истратили дрон-камикадзе на уничтожение "мангала", чтобы командующий НГУ запилил пост в "Телеграме" про "уничтожили Т-90", а "Цензор" перепечатал?
А когда орки этот Т-90 утащат, наварят новый "мангал" и снова пустят в бой, опять попусту истратите дрон, и вдругорядь отчитаетесь про "уничтожил"?