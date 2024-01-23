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Вражеский танк Т-72Б3 разлетается на куски после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 10-го армейского корпуса уничтожили дроном-камикадзе вражеский танк Т-72Б3 вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Взрывной серпантин из российского танка Т-72Б3 с "мангалом" после встречи с украинским FPV-дроном вблизи Авдеевки, Донецкая область. Видео 10-го армейского корпуса", - отмечает в сообщении автор публикации.

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Топ комментарии
+11
Це не дрон-камікадзе, це якийсь дрон-віртуоз !
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23.01.2024 16:08
+10
Шо з мангалом руSSня?
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23.01.2024 16:09
+7
Харашо что у танкистав агнеупоротие камбези! Все живие...
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23.01.2024 16:24
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краще з екіпажем
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23.01.2024 16:08 Ответить
Це не дрон-камікадзе, це якийсь дрон-віртуоз !
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23.01.2024 16:08 Ответить
Там синьою ізолентою примотана маленька атомна бімбочка 😂
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23.01.2024 16:29 Ответить
Шо з мангалом руSSня?
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23.01.2024 16:09 Ответить
?
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23.01.2024 16:28 Ответить
Щось дуже вже розлетівся, може, макет фанерний
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23.01.2024 16:12 Ответить
Це дерев'яний макет. Нажаль.
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23.01.2024 16:50 Ответить
Ніколай, макет не має боєкомплекту, а на відео ми бачимо детонацію.
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23.01.2024 17:29 Ответить
Ага, надувний.
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23.01.2024 17:30 Ответить
Супер!
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23.01.2024 16:24 Ответить
Харашо что у танкистав агнеупоротие камбези! Все живие...
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23.01.2024 16:24 Ответить
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23.01.2024 16:50 Ответить
що там має бути на підвісі щоб так бумкнуло?
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23.01.2024 16:27 Ответить
Молекулярна еволюція за допомогою БПЛА - це механізм припинення функціонування генетичних недорозвинених дебілів у біомасу макромолекул
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23.01.2024 16:35 Ответить
мені нравиця як воно на шматки розлітаєця...
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23.01.2024 16:51 Ответить
Влучив прямо в укладку ***********. 👍
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23.01.2024 16:51 Ответить
Здається вище башти йшло. Може НЛАВ?
А що за армійські корпуси?
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23.01.2024 17:30 Ответить
НЛАВ нёс дрончик шматько ...
в корпус можешь записаться...
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23.01.2024 17:35 Ответить
Знову мухоморів пережрало?
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23.01.2024 17:40 Ответить
ну я тебе малороссу уже писал - не в твоих привычках...\ибо вы *********...\
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23.01.2024 17:43 Ответить
Це якийсь дрон-черная дыра, пол танка как Фому .уем слизало.
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23.01.2024 17:47 Ответить
Вот это действительно "знищено".
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23.01.2024 17:51 Ответить
Це не дрон, це якась атомна бомба...
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23.01.2024 18:47 Ответить
Вознесся на небушко, дабы низринутся камнями на "головы" правоверных московитов-андрофагов
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23.01.2024 21:58 Ответить
Ось, що дрон животворящій виробляє!
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24.01.2024 02:06 Ответить
 
 