12 391 27
Вражеский танк Т-72Б3 разлетается на куски после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 10-го армейского корпуса уничтожили дроном-камикадзе вражеский танк Т-72Б3 вблизи Авдеевки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной украинских воинов опубликована в соцсетях.
"Взрывной серпантин из российского танка Т-72Б3 с "мангалом" после встречи с украинским FPV-дроном вблизи Авдеевки, Донецкая область. Видео 10-го армейского корпуса", - отмечает в сообщении автор публикации.
Топ комментарии
+11 AbOriginal_UA
показать весь комментарий23.01.2024 16:08
+10 Владислав Сварчевський
показать весь комментарий23.01.2024 16:09
+7 Evgen Karpenko
показать весь комментарий23.01.2024 16:24
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
А що за армійські корпуси?
в корпус можешь записаться...