Вражеский танк Т-72Б3 разлетается на куски после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО

Бойцы 10-го армейского корпуса уничтожили дроном-камикадзе вражеский танк Т-72Б3 вблизи Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной украинских воинов опубликована в соцсетях.

"Взрывной серпантин из российского танка Т-72Б3 с "мангалом" после встречи с украинским FPV-дроном вблизи Авдеевки, Донецкая область. Видео 10-го армейского корпуса", - отмечает в сообщении автор публикации.

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