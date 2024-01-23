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У Марьинки наши воины уничтожили редкий российский танк Т-90С. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы обороны Украины подбили с ПТРК Javelin редкий российский танк Т-90С под Марьинкой. Россияне потеряли в Украине всего 8 таких танков.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Військовий кур'єр.

Т

Смотрите также: Вражеский танк Т-72Б3 разлетается на куски после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+13
Коли у заголовку бачиш "ЗНИЩИЛИ", то уявляєш собі згорілий остов. А по факту фотка танку зі скинутою гусеницею.
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23.01.2024 17:05
+10
х..ло казало "ести етот танк виходит на позицию то все" ,ось йому і все
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23.01.2024 17:03
+8
Цікава модель По-перше - "експортний" варіант По-друге - обладнана протимінним тралом та інженерним спороядженням для риття капонірів
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23.01.2024 17:08
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ахметка потирає руки...
скільки дорогущого, високолегірованого металу....
прийом по 4грн
продаж по 400
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23.01.2024 16:59 Ответить
так это АналоГовнет...?
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23.01.2024 17:47 Ответить
Уралвагонзавод.
Т-90С/Т-90СА - близько 1500 одиниць.
У чому "рідкісність"?
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23.01.2024 17:11 Ответить
Ну нашо ви....Там на т34 воюють.....наркомани,зеки....Якщо серйозно,то таких не подолати!!!Полудурок який випускае новину.....Подивись хоча б ВИКИ.....у кацапа Т 90 в стройових частинах багато....було!!!Дякуючи ЗСУ ми даже трофейними воюем.....Така повага до читача?Але бачу цензор....опустили також.ТГ пока не заборонили...можна читати.Бо тут....скоро марахфон буде.Слава ЗСУ!
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23.01.2024 19:07 Ответить
Вони с заводу такі як на відео
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23.01.2024 23:43 Ответить
х..ло казало "ести етот танк виходит на позицию то все" ,ось йому і все
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23.01.2024 17:03 Ответить
Коли у заголовку бачиш "ЗНИЩИЛИ", то уявляєш собі згорілий остов. А по факту фотка танку зі скинутою гусеницею.
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23.01.2024 17:05 Ответить
його спалили дронами потім,в тві бачив
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23.01.2024 17:15 Ответить
До того, чи після того, як на відео маскувальна сітка від вітру лопотить. Відео ні про що.
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23.01.2024 18:04 Ответить
Цікава модель По-перше - "експортний" варіант По-друге - обладнана протимінним тралом та інженерним спороядженням для риття капонірів
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23.01.2024 17:08 Ответить
Від Джавєліну зазвичай башту від зустрічі зриває.
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23.01.2024 17:12 Ответить
Я так понимаю, что в этом танке из "аналоговнет" - только мангал !
Танку - фсё, а мангал цел...
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23.01.2024 17:20 Ответить
для тех кто в танке - к вам летит Джавелина
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23.01.2024 17:44 Ответить
Знищено....., если у человека сломана нога, как у этого танка, то он явно сможет снова ходить, и никак покойником не является..
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23.01.2024 17:47 Ответить
Головна відмінність цієї моделі ************** російського панцирника - це нова башта, що оснащується вдосконаленою системою управління вогнем, автоматом заряджання і гарматою, а також додатковим дистанційно керованим кулеметним озброєнням і захистом.
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23.01.2024 18:11 Ответить


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23.01.2024 18:18 Ответить
Тактико-технічні характеристики

Бойова маса, 46,5 т
Екіпаж 3
Двигун дизель багатопаливний, рідинного охолодження потужність, кВт (к.с.) 735 (1000) питома потужність, кВт(к.с.)/т 15,8 (21,5)

Озброєння:
гармата 125-мм гладкоствольна 2А46М,
заряджання автоматичне
скорострільність до 8 постріл./хв.
тип пострілу бронебійний підкаліберний, кумулятивний, осколково-фугасний, керована ракета
кулемет, спарений із гарматою 7,62-мм ПКТМ
зенітне озброєння 12,7-мм кулемет "Корд"

Боєкомплект, шт:
пострілів до гармати (у т. ч. в автоматі заряджання) 43 (22)
патронів 7,62/12,7 2000/300

Комплекс керованого озброєння 9К119 "Рефлекс"
Максимальна дальність стрільби, м 5000
Система управління вогнем денний приціл-далекомір, пристрій вбудованого контролю вивірки прицілу, нічний приціл навідника (електронно-оптичний або тепловізійний)

Дальність розпізнавання цілі типу "танк", м до 3000 (тепловізійний канал)
Стабілізатор двоплощинний
Прицільно-спостережний комплекс командира:
дальність розпізнавання цілі типу "танк", м: вночі 700-1200 вдень 4000-10000

Захист комбінована броня, вбудований динамічний захист динамічний захист, комплекс активного захисту "Арена"
Системи пуску димових гранат, захисту від ОМП,
автоматична ППО

Довжина з гарматою вперед, мм 9530

Висота по даху башти, мм 2230

Швидкість, км/год:
середня по сухій ґрунтовій дорозі 40-45
максимальна 60
Запас ходу по шосе, км 550

Ємність паливних баків, л 1200+400

Брід, що долається (з попередньою підготовкою), м 1,2 (1,8)
Водна перешкода, що долається, з ОПВТ, м до 5

Засоби зв'язку:
УКХ радіостанція Р-163-50У
УКХ приймач Р-163-УП
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23.01.2024 18:17 Ответить
Ракетно-гарматний танк Т-90С було прийнято на озброєння 1993 року. Ракетно-гарматні танки Т-90 - нова генерація російських танків, що містить у собі оригінальні конструкторські розробки і найкращі компонувальні та конструктивні рішення танків Т-72 і Т-80. Танк Т-90С створено на основі ретельного вивчення й осмислення тактики та стратегії застосування танків у реальних умовах ********* бою з урахуванням багаторічного досвіду військової експлуатації танків типу Т-72 в різних країнах світу, а також результатів багаторічних інтенсивних випробувань у найжорсткіших умовах. Танк Т-90С маэ класичну компонувальну схему, за якої основне озброєння розміщено в башті, що обертається, силова установка і трансмісія - в кормовій частині корпусу, а екіпаж - окремо: командир танка і навідник у бойовому відділенні, механік-водій - у відділенні управління.

Автоматизований комплекс управління вогнем призначений для ведення ефективної прицільної стрільби на великих дальностях артснарядами і керованим снарядом із танкової гармати з ходу і з місця по рухомих і нерухомих цілям навідником і командиром, вдень і вночі, а також зі спареного кулемета. Забезпечує підвищення дальності ефективної стрільби і
збільшення дальності бачення вночі, зокрема завдяки встановленню в танк телевізійного прицілу. Комплекс керованого озброєння з лазерно-променевим каналом управління дає змогу вести стрільбу керованою ракетою через ствол гармати з місця і з ходу по нерухомих і рухомих цілям на дальностях від 100 до 5000 м. Оптико-електронний комплекс придушення забезпечує захист танка від ураження протитанковими керованими снарядами з напівавтоматичними системами наведення зі зворотним зв'язком за трасером. Система автоматичного кругового огляду, виявлення та захисту танка від протитанкових снарядів з напівавтоматичними лазерними головками напівавтоматичними лазерними головками самонаведення забезпечує створення перешкод комплексам управління протитанкових засобів із лазерними далекомірами та цілевказівниками. Закрита зенітна установка дає змогу командиру вести прицільну стрільбу з використанням приводів дистанційного керування по повітряних, а в стабілізованому режимі - по по наземних цілях, залишаючись під надійним захистом броні. Вбудований динамічний захист ефективний проти бронебійних підкаліберних і кумулятивних снарядів. Поєднання вбудованого динамічного захисту і багатошарової броні дає танку додаткові можливості виживання в екстремальних бойових умовах. екстремальних бойових умовах.

Основним озброєнням Т-90С є гладкоствольна гармата калібру 125 мм підвищеної точності та високої балістики. Застосування автомата заряджання дало змогу досягти високої скорострільності (до 7-8 пострілів за хвилину), що вигідно відрізняє танк Т-90С від більшості зарубіжних танків. Можливості танкової гармати по боротьбі з наземними броньованими і повітряними цілями, що летять низько, розширено за рахунок застосування комплексу керованого озброєння, що дає змогу знищити будь-який *************
******** танк до того, як він наблизиться на відстань ефективної стрільби зі своєї гармати.

На танку традиційно встановлено дизельний двигун, основною перевагою якого порівняно з газотурбінним двигуном, особливо в умовах жаркого клімату і піщаних ґрунтів, є:

- незначне падіння потужності за високих температур навколишнього середовища;
- висока надійність в умовах сильної запиленості;
- менша в 1,8-2 рази витрата палива.

Основний танк Т-90С може долати по дну водні перешкоди глибиною до 5 м з безупинним виконанням бойових завдань після подолання водної перешкоди. Машина має вбудоване обладнання для самоокопування, пристрій для навішування мінних тралів і може транспортуватися всіма видами транспорту. видами транспорту.
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23.01.2024 18:59 Ответить
КРАСАВЦЫ !!!
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23.01.2024 20:56 Ответить
 
 