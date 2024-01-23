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У Марьинки наши воины уничтожили редкий российский танк Т-90С. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны Украины подбили с ПТРК Javelin редкий российский танк Т-90С под Марьинкой. Россияне потеряли в Украине всего 8 таких танков.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Військовий кур'єр.
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скільки дорогущого, високолегірованого металу....
прийом по 4грн
продаж по 400
Т-90С/Т-90СА - близько 1500 одиниць.
У чому "рідкісність"?
Танку - фсё, а мангал цел...
Бойова маса, 46,5 т
Екіпаж 3
Двигун дизель багатопаливний, рідинного охолодження потужність, кВт (к.с.) 735 (1000) питома потужність, кВт(к.с.)/т 15,8 (21,5)
Озброєння:
гармата 125-мм гладкоствольна 2А46М,
заряджання автоматичне
скорострільність до 8 постріл./хв.
тип пострілу бронебійний підкаліберний, кумулятивний, осколково-фугасний, керована ракета
кулемет, спарений із гарматою 7,62-мм ПКТМ
зенітне озброєння 12,7-мм кулемет "Корд"
Боєкомплект, шт:
пострілів до гармати (у т. ч. в автоматі заряджання) 43 (22)
патронів 7,62/12,7 2000/300
Комплекс керованого озброєння 9К119 "Рефлекс"
Максимальна дальність стрільби, м 5000
Система управління вогнем денний приціл-далекомір, пристрій вбудованого контролю вивірки прицілу, нічний приціл навідника (електронно-оптичний або тепловізійний)
Дальність розпізнавання цілі типу "танк", м до 3000 (тепловізійний канал)
Стабілізатор двоплощинний
Прицільно-спостережний комплекс командира:
дальність розпізнавання цілі типу "танк", м: вночі 700-1200 вдень 4000-10000
Захист комбінована броня, вбудований динамічний захист динамічний захист, комплекс активного захисту "Арена"
Системи пуску димових гранат, захисту від ОМП,
автоматична ППО
Довжина з гарматою вперед, мм 9530
Висота по даху башти, мм 2230
Швидкість, км/год:
середня по сухій ґрунтовій дорозі 40-45
максимальна 60
Запас ходу по шосе, км 550
Ємність паливних баків, л 1200+400
Брід, що долається (з попередньою підготовкою), м 1,2 (1,8)
Водна перешкода, що долається, з ОПВТ, м до 5
Засоби зв'язку:
УКХ радіостанція Р-163-50У
УКХ приймач Р-163-УП
Автоматизований комплекс управління вогнем призначений для ведення ефективної прицільної стрільби на великих дальностях артснарядами і керованим снарядом із танкової гармати з ходу і з місця по рухомих і нерухомих цілям навідником і командиром, вдень і вночі, а також зі спареного кулемета. Забезпечує підвищення дальності ефективної стрільби і
збільшення дальності бачення вночі, зокрема завдяки встановленню в танк телевізійного прицілу. Комплекс керованого озброєння з лазерно-променевим каналом управління дає змогу вести стрільбу керованою ракетою через ствол гармати з місця і з ходу по нерухомих і рухомих цілям на дальностях від 100 до 5000 м. Оптико-електронний комплекс придушення забезпечує захист танка від ураження протитанковими керованими снарядами з напівавтоматичними системами наведення зі зворотним зв'язком за трасером. Система автоматичного кругового огляду, виявлення та захисту танка від протитанкових снарядів з напівавтоматичними лазерними головками напівавтоматичними лазерними головками самонаведення забезпечує створення перешкод комплексам управління протитанкових засобів із лазерними далекомірами та цілевказівниками. Закрита зенітна установка дає змогу командиру вести прицільну стрільбу з використанням приводів дистанційного керування по повітряних, а в стабілізованому режимі - по по наземних цілях, залишаючись під надійним захистом броні. Вбудований динамічний захист ефективний проти бронебійних підкаліберних і кумулятивних снарядів. Поєднання вбудованого динамічного захисту і багатошарової броні дає танку додаткові можливості виживання в екстремальних бойових умовах. екстремальних бойових умовах.
Основним озброєнням Т-90С є гладкоствольна гармата калібру 125 мм підвищеної точності та високої балістики. Застосування автомата заряджання дало змогу досягти високої скорострільності (до 7-8 пострілів за хвилину), що вигідно відрізняє танк Т-90С від більшості зарубіжних танків. Можливості танкової гармати по боротьбі з наземними броньованими і повітряними цілями, що летять низько, розширено за рахунок застосування комплексу керованого озброєння, що дає змогу знищити будь-який *************
******** танк до того, як він наблизиться на відстань ефективної стрільби зі своєї гармати.
На танку традиційно встановлено дизельний двигун, основною перевагою якого порівняно з газотурбінним двигуном, особливо в умовах жаркого клімату і піщаних ґрунтів, є:
- незначне падіння потужності за високих температур навколишнього середовища;
- висока надійність в умовах сильної запиленості;
- менша в 1,8-2 рази витрата палива.
Основний танк Т-90С може долати по дну водні перешкоди глибиною до 5 м з безупинним виконанням бойових завдань після подолання водної перешкоди. Машина має вбудоване обладнання для самоокопування, пристрій для навішування мінних тралів і може транспортуватися всіма видами транспорту. видами транспорту.