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Под Авдеевкой россиянин пытается сбить FPV-дрон, бросая в него автомат. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Под Авдеевкой воины 47-й отдельной механизированной бригады дроном-камикадзе атаковали российского захватчика. Оккупант же пытался сбить FPV-дрон, бросая в него автомат, - однако его это не спасло.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Военный курьер.
Топ комментарии
+22 Койот Восточноукраинский
показать весь комментарий23.01.2024 18:21
+11 Fox Zeint 4b8d7570
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+8 KosAn30 JT26
показать весь комментарий23.01.2024 18:19
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нужна защита
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же холодно! Калюжі позамерзали... Та й де їх посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!
"Царська охота",тіпа засвітилися..
Техніка поїздила...але не закріпилися.
Маю надію,що наші бійці все тримають.
Зрозуміло,що орків багато,треба
фарширувать...а наша задача-донатить,
а не скавучать...бо орки-нелюди насилують,
вбивають,відбирають та грабують.
Ну, то таке…