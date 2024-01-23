Под Авдеевкой россиянин пытается сбить FPV-дрон, бросая в него автомат. ВИДЕО

Под Авдеевкой воины 47-й отдельной механизированной бригады дроном-камикадзе атаковали российского захватчика. Оккупант же пытался сбить FPV-дрон, бросая в него автомат, - однако его это не спасло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Военный курьер.

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