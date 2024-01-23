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Под Авдеевкой россиянин пытается сбить FPV-дрон, бросая в него автомат. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Под Авдеевкой воины 47-й отдельной механизированной бригады дроном-камикадзе атаковали российского захватчика. Оккупант же пытался сбить FPV-дрон, бросая в него автомат, - однако его это не спасло.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Военный курьер.

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Топ комментарии
+22
Cолдат, бей саперной лопаткой в уязвимые места вертолета Апач.
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23.01.2024 18:21
+11
Шапкой надо было закидать... точняк...
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23.01.2024 18:43
+8
так то уже чисто инстинктивно
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23.01.2024 18:19
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так то уже чисто инстинктивно
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23.01.2024 18:19 Ответить
Шапкой надо было закидать... точняк...
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23.01.2024 18:43 Ответить
Тенесіст?
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23.01.2024 18:21 Ответить
рембо з лука стріляв і нічого...Живий
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23.01.2024 20:12 Ответить
Cолдат, бей саперной лопаткой в уязвимые места вертолета Апач.
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23.01.2024 18:21 Ответить
****, кацапчики наших так же х*ярят
нужна защита
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23.01.2024 20:10 Ответить
орк-пікінер програв вогненому заряду.
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23.01.2024 18:31 Ответить
Нехай щастить
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23.01.2024 18:32 Ответить
А в автомат був вбудований засіб РЕБ?
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23.01.2024 18:32 Ответить
в кацапа голова замість реб.Там суцільний білий шум.
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23.01.2024 20:13 Ответить
уламками від автомату його і вбило.
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23.01.2024 18:36 Ответить
ствол буховою хвилею могло в нього і загнати, і буде лежати тушка орка, а з нього автомат стирчить.
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23.01.2024 18:47 Ответить
по саму прицільну планку зайшов.
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23.01.2024 19:02 Ответить
- Куме! Ви чули - кацапи не знають чим наші дрони збивать! То стріляють з автомата... То сніжком кидають... То палицею... А то - і автоматом жбурляють!
- Бо дурні! Дрони страшно бояться мокрих штанів! Спускаєш штани - і мокрими штаньми його - лясь! І він падає!
- Так зараз же холодно! Калюжі позамерзали... Та й де їх посеред поля знайдеш?
- Хай не переживають! Поки штани знімуть - вони вже мокрі будуть!
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23.01.2024 18:53 Ответить
це як у відомому анекдоті про те, к лайном від медведя відбитись: "... а де взяти лайно? - ти не хвилюйся: лайна буде багато."
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23.01.2024 19:00 Ответить
Це я у Остапа Вишні юмореску вкрав (про вовка) і "художньо переробив"
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23.01.2024 19:02 Ответить
Ну то як - збив?
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23.01.2024 18:40 Ответить
Надо было с собой бейсбольную биту прихватить.
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23.01.2024 18:40 Ответить
скоро будуть з сітками замість автоматів бродити. такі собі парашні-рерітарії ))
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23.01.2024 18:44 Ответить
а я якраз про сітку думав. Є такі рушниці на птахів - вистрілюють сіткою:

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23.01.2024 19:46 Ответить
або от так

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23.01.2024 19:47 Ответить
ти ще Шайгу рацпропозицію надішли. Бо це і є крута штука.
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23.01.2024 19:50 Ответить
коли це крута штука, то дєрьмак раніше всих скине ***** маляву.
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23.01.2024 20:03 Ответить
Unknown tecknology *****.
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23.01.2024 18:47 Ответить
Кацапи вже прорвалися в авдіївку, а тут все хіхіхаха з них.
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23.01.2024 18:51 Ответить
с того дома их выбили так что не трынди,или решил соплю поразмазывать по ветки.какая ветка на цензон и без зрадойоба обосцаного)
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23.01.2024 19:05 Ответить
А ви ж чого, сидите і скіглите??
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23.01.2024 19:05 Ответить
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23.01.2024 19:15 Ответить
Побігали орки біля розбитого комплексу
"Царська охота",тіпа засвітилися..
Техніка поїздила...але не закріпилися.
Маю надію,що наші бійці все тримають.
Зрозуміло,що орків багато,треба
фарширувать...а наша задача-донатить,
а не скавучать...бо орки-нелюди насилують,
вбивають,відбирають та грабують.
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23.01.2024 20:00 Ответить
Московит, за панібратство з Українським дроном, був просто вражений теплом від їх зустрічі!

Ну, то таке…
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23.01.2024 19:04 Ответить
то шо? збив?
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23.01.2024 19:38 Ответить
Все по уставу - "Огнём, штыком и прикладом".
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23.01.2024 19:57 Ответить
НАВЕРНО КРАСИВО ПЕРЕД @БАЛОМ РАЗОРВАЛСЯ !)
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23.01.2024 20:03 Ответить
 
 