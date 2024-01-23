Бигусгейт, забастовка бизнеса, Умка на свободе | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своими мыслями по поводу последних политических событий в Украине. В частности, о произволе власти в отношении украинских бизнесменов и преследовании журналистов-расследователей.
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Пропоную новий термін.
Гусь-ухилянт - підприємець, що ухиляється від священного обов`язка бути добровільно общипаним спеціально навченими для цього державними структурами.
У тюрму його. в кайдани!
Та .скоріш. скоріш біжіте. --гукнув Бердольдо!
Я візьму співців тих в руки!
Майже півтора соріччя тому наша Леся Українка( Косич )
Спрогнозувала нинішню ситуацію Україні ( " Давня казка " )
-Щоправда: навіть і вона НЕ могла уявити . що наш Пердольдо буде куди підступнішим:
Показово .на загал. помпезно. ---трубадурити одне. так "ревно. захищаючи Свободу слова " а з іншого боку--- цинічно--безжально топити її носіїв ... Та воно й НЕ дивно:
якби він був українцем то знав би чим закінчилася " Давня казка " а. саме:
--- Мужики цікаві стали.
Чи польється кров блакитна.
Як пробити пану пузо ?
- P.S. Вельмишановні ! ( вже писав ) З наближенням "перевиборів "
кремлівського ЧАХЛИКА--НЕВМИРУЩОГО ---всі ми станемо заручниками--свідками. систематичного .запопадницького--халуйства.- на підтримку останнього ( серед перших осіб нашої ЗЕ- влади...)
Сьогодні--це заява --- плювок нашого голов.дипломата кулеби світовому співтовариству. (нашим щирим союзникам) щодо того.що ПН/Корея --є куди кращим постачальником зброї дляРФ .аніж для нас- наші союзники--США та Європа ?! ( Мета : чорною НЕВДЯЧНІСТЮ--розвалити світове антиЛІЛІпутінське співбратерству !!!)
УКРАЇНА В НЕБЕЗПЕЦІ !!!