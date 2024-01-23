Бигусгейт, забастовка бизнеса, Умка на свободе | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своими мыслями по поводу последних политических событий в Украине. В частности, о произволе власти в отношении украинских бизнесменов и преследовании журналистов-расследователей.

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