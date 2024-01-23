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Бигусгейт, забастовка бизнеса, Умка на свободе | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире поделится своими мыслями по поводу последних политических событий в Украине. В частности, о произволе власти в отношении украинских бизнесменов и преследовании журналистов-расследователей.

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Смотрите также: Зеленский срывает мобилизацию: Что должно делать государство? | Юрий Бутусов. ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
Якесь ізвращенне бачення ситуації. Справа в не в Мазепі, справа в діях влади, але в тебе неначе сливами очі налиті
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23.01.2024 20:23
+17
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23.01.2024 20:08
+17
Справа в тому, що такі злочинні та неадекваьні дії влади з подачі жОПи, у відношені до підприємців та інвесторів, призвіща не важливі, негативно впливають на економічні вливання з боку цивілізованих країн!
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23.01.2024 20:29
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23.01.2024 20:08 Ответить
ССО не чіпай, довше житимеш. 😁
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23.01.2024 20:14 Ответить
ти хотів написати ООС.
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23.01.2024 20:15 Ответить
СВО
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23.01.2024 20:31 Ответить
Чого такий гвалт через цього Мазєпу? Таке враження,що у нас ні війни немає,ні щоденних сотень смертей на фронті і в тилу...Хто з нього ліпить нового нацгероя і нацжертву,акціонери Конкорд Капітал чи мешканці особняків на земельці біля ГЕС??
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23.01.2024 20:15 Ответить
Якесь ізвращенне бачення ситуації. Справа в не в Мазепі, справа в діях влади, але в тебе неначе сливами очі налиті
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23.01.2024 20:23 Ответить
Справа в тому, що такі злочинні та неадекваьні дії влади з подачі жОПи, у відношені до підприємців та інвесторів, призвіща не важливі, негативно впливають на економічні вливання з боку цивілізованих країн!
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23.01.2024 20:29 Ответить
Україна зараз пропустила декілька потужних ударів. ударів від внутрішніх ворогів (коррупція, утиски, інше) із-за яких ворогам вдалось блокувати допомогу. Потрібно чистити гниль всередині, радикально, максимально, без всякого жалю.
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23.01.2024 20:26 Ответить
Вони будуть стріляти в людей по законам военног часу. Доки війна, влада в них буде міцна. А так як ні путін, ні зеленський не збираються війну закінчувати, то в них співпадають інтереси
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23.01.2024 20:30 Ответить
зараз Зє!льоні ще піднімуть "салдацкіх матєрєй" з гаслами "прєкратіть братоубійствєнную вайну!", тощо, а згодом скажуть "по трєбованію народа прєкращаєм бєссмислєнноє сопротівлєніє. Нада било сразу, в турції, капітуліровать, но нам пріказалі.. а вєдь можно било ізбєжать чєлавєчєскіх жизнєй і разрушеній.. капітуляція! а всєх нєсагласних і укропов - покрошить на фарш, шоп жить нє мєшалі, казли.."
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23.01.2024 20:29 Ответить
так ще питання : за чиї кошти бухали ці бугаї?
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23.01.2024 20:56 Ответить
за бюджет який формують всі платники податків, силовий орган президента це сбу ,вони мають технічні можливості спланувати операцію,швидко встановити та змонтувати все що потрібно.
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23.01.2024 21:43 Ответить
Непогано. Все точно і по полочках. Правильно сказав Юрій Бутусов, що злочинці, які являються офіцерами однієї із спецслужб в Україні мали б вже давно сидіти, з моменту виставлення відоса про несанціоновану зйомку журналістів, а точніше простих громадян України. Президент заявив дуже впевнено на весь світ, що потрібно розібратися і направив справу розбираьися тим, хто це влаштував. Як вони розбуруться є приклад призначення сівковичем через укази Президента баканова, наумова і кулініча. Вони відомі із початку публікації бігусом статті, але хто їх буде затримувати? Що стосується бандита умки, так він дуже потрібен Кіму і Арахамії в Миколаєві, потрібно всіх перед виборами ставити на місце. А чесних бізнесменів давлять організовані татаровим ОЗГ в податковій, ДБР і БЕП, якими непогано керує гетьманцев, помічник сівковича.. Так воно і є і все це розвів і дав дах Президент через лохів 73%. Це моя особиста думка.
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23.01.2024 21:25 Ответить
Що це за "Бігусґейт" такий? Що воно таке?
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23.01.2024 21:26 Ответить
Після 2019 року нема шо казати ...Залишилося молитися за ЗСУ та за безвиних людей , які цей 🤡 вибір не робили , але захистити себе ,чи покинути Україну нема за шо ...Господи допоможі всім нам ,та видведи від нас , це зеленське шобло як найскоріше !!!
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23.01.2024 21:30 Ответить
який сором, узеленського хочуть поховати рештки журналістики та побудувати мінірашку.
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23.01.2024 21:40 Ответить
Andrii Kazancev

Пропоную новий термін.
Гусь-ухилянт - підприємець, що ухиляється від священного обов`язка бути добровільно общипаним спеціально навченими для цього державними структурами.
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23.01.2024 22:14 Ответить
Дивися стрім. Велика дяка пану Юрію. Як завжди чітко і виважено пройшовся по зе-плісняві. Шкода що наразі більшого суспільство не може собі дозволити. А за пана Юрія дуже хвилююсь. Від зе-плісняви будь що можна чекати.
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23.01.2024 22:34 Ответить
Юрий, прекрасное видео! Ирония, сарказм - все супер! Вопрос: посягнули на священное: права журналистов, ок! А как Вы относитесь к нарушению прав не журналистов? В ноябре или декабре 2022 вывели солдат из правового поля, солдаты у нас сейчас хуже уголовников, если кто не знает. Далее, нарушение прав при мобилизации. Запрет выезда за границу, здесь мы, как Северная Корея. Ясно, что защищать Родину нужно, только не по принуждению.... Так, что насчет прав? Не только журналистов....
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23.01.2024 23:07 Ответить
в сев. корее ванька тебя бы тов. ким к стенке уже давно поставил бы а у нас ты можеш на цензоре малявы писать про запрет выезда за границу . про нарушение твоих прав . А ТЫ ПОЧЕМУ НЕ ВСПОМНИЛ ПРО ОБЯЗАННОСТИ МУЖСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ !!!!!или твоих детей родителей бабушек дедушек сестер и братьев приедут защищать поляки немцы или французы ??? теперь про журналистов . они делятся на две категории --есть журналисты и есть журнашлюхи типа с. лещенко бигуся масейчук-каломойская в их числе и когда журнашлюх зеленая плесень начала пресовать сразу поднялся вой про утыски свободы слова . но нам не говорят причину . зачем опа наехала на бигуся а причина есть и бигусь о ней тоже не говорит
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24.01.2024 06:59 Ответить
І все ж таки скажімо у Цензора є можливість відправити офіційний запит в ту ж Нацполіцію, "враховуючи суспільну значимість події". І у інших видань теж. Нехай відповідають, в якому стані розслідування. Дотискайте їх.
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23.01.2024 23:44 Ответить
--- Що се ? Гей ловіть співця. в*яжіте!
У тюрму його. в кайдани!
Та .скоріш. скоріш біжіте. --гукнув Бердольдо!
Я візьму співців тих в руки!
Майже півтора соріччя тому наша Леся Українка( Косич )
Спрогнозувала нинішню ситуацію Україні ( " Давня казка " )
-Щоправда: навіть і вона НЕ могла уявити . що наш Пердольдо буде куди підступнішим:
Показово .на загал. помпезно. ---трубадурити одне. так "ревно. захищаючи Свободу слова " а з іншого боку--- цинічно--безжально топити її носіїв ... Та воно й НЕ дивно:
якби він був українцем то знав би чим закінчилася " Давня казка " а. саме:
--- Мужики цікаві стали.
Чи польється кров блакитна.
Як пробити пану пузо ?
- P.S. Вельмишановні ! ( вже писав ) З наближенням "перевиборів "
кремлівського ЧАХЛИКА--НЕВМИРУЩОГО ---всі ми станемо заручниками--свідками. систематичного .запопадницького--халуйства.- на підтримку останнього ( серед перших осіб нашої ЗЕ- влади...)
Сьогодні--це заява --- плювок нашого голов.дипломата кулеби світовому співтовариству. (нашим щирим союзникам) щодо того.що ПН/Корея --є куди кращим постачальником зброї дляРФ .аніж для нас- наші союзники--США та Європа ?! ( Мета : чорною НЕВДЯЧНІСТЮ--розвалити світове антиЛІЛІпутінське співбратерству !!!)
УКРАЇНА В НЕБЕЗПЕЦІ !!!
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24.01.2024 15:14 Ответить
 
 