Оккупант показывает уничтоженный БТР и танк в Крынках на Херсонщине: "Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел". ВИДЕО

Российский военнослужащий снял уничтоженную бронетехнику рядом с временно оккупированным населенным пунктом Крынки Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео уничтоженные российский БТР-82А и танк. По словам оккупанта, украинские бойцы с правого берега Херсонщины атаковали технику дронами-камикадзе.

"Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел", - говорит россиянин.

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