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Оккупант показывает уничтоженный БТР и танк в Крынках на Херсонщине: "Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российский военнослужащий снял уничтоженную бронетехнику рядом с временно оккупированным населенным пунктом Крынки Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео уничтоженные российский БТР-82А и танк. По словам оккупанта, украинские бойцы с правого берега Херсонщины атаковали технику дронами-камикадзе.
"Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел", - говорит россиянин.
Топ комментарии
+29 Pavel Bortsevych
показать весь комментарий23.01.2024 20:15
+7 Vsevolod Twerd 2c74ec35
показать весь комментарий23.01.2024 20:43
+6 Olexa Pluzh
показать весь комментарий23.01.2024 22:21
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Не усе так однозначно, тільки з орками для екіпажу…
Але, вцілому, можна, я за крейсером мацква…
Люди реально видят на что донаты идут. Будем продолжать