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армия РФ (15452) война (47211) танк (1935) Херсонщина (3574) уничтожение (3957) БТР (289)

Оккупант показывает уничтоженный БТР и танк в Крынках на Херсонщине: "Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российский военнослужащий снял уничтоженную бронетехнику рядом с временно оккупированным населенным пунктом Крынки Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео уничтоженные российский БТР-82А и танк. По словам оккупанта, украинские бойцы с правого берега Херсонщины атаковали технику дронами-камикадзе.

"Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел", - говорит россиянин.

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Топ комментарии
+29
Эти гостинцы будут постоянно, пока вы не уберетесь обратно в свои **..ня. Неужели мозги совершенно атрофированы, чтобы осознать эту простую истину? Поражаюсь тупости этих д**илов
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23.01.2024 20:15
+7
Ти не уважно дивився. Цап на відео коментує "а вот єщьо димітса".
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23.01.2024 20:43
+6
нарот-гній армія-підор/мародер
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23.01.2024 22:21
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йо.....ний телеграмм
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23.01.2024 19:58 Ответить
Эти гостинцы будут постоянно, пока вы не уберетесь обратно в свои **..ня. Неужели мозги совершенно атрофированы, чтобы осознать эту простую истину? Поражаюсь тупости этих д**илов
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23.01.2024 20:15 Ответить
нарот-гній армія-підор/мародер
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23.01.2024 22:21 Ответить
Так, т.е. Крынки кацапы отбили? Или это уже давно произошло? Снимает спокойно, селфится, никуда не спешит.
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23.01.2024 20:16 Ответить
Ти не уважно дивився. Цап на відео коментує "а вот єщьо димітса".
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23.01.2024 20:43 Ответить
подивіться довкола, все ще відносно зелене, снігу не видно - знімали десь в кінці осені
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23.01.2024 21:01 Ответить
а шо на бтр ****** нарисована ?
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23.01.2024 20:19 Ответить
они б еще у себя на лбу ****** бы нарисовали
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23.01.2024 20:23 Ответить
Гарний тюнінг, кацап бідкається що спи₴дить нічого.
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23.01.2024 20:37 Ответить
Ляпота!
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23.01.2024 20:46 Ответить
Красивое. Хунта ставит лайк.
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23.01.2024 20:51 Ответить
Синьої ізолєнти з ПВА, і буде краще нового…
Не усе так однозначно, тільки з орками для екіпажу…
Але, вцілому, можна, я за крейсером мацква…
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23.01.2024 21:00 Ответить
Ну й добре, що йому від цього прикольно!
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23.01.2024 21:01 Ответить
Молодці морські піхотинці.
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23.01.2024 21:04 Ответить
***** нам железо показуешь? Где фарш?
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23.01.2024 21:12 Ответить
С коленвалом из танка вылетал .
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23.01.2024 23:42 Ответить
Красивое.
Люди реально видят на что донаты идут. Будем продолжать
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23.01.2024 21:51 Ответить
Коленвал ,лихо так с двигла выскочил ! Танкисты на малекулярном уровне растворились !
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23.01.2024 23:40 Ответить
опозитний движок
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24.01.2024 18:08 Ответить
 
 