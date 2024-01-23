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Уничтожение FPV-дроном подбитого российского танка Т-90М "Прорыв" недалеко от Крынок Херсонской области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинский FPV-дрон уничтожил подбитый новейший танк оккупантов Т-90М "Прорыв" недалеко от временно оккупированного населенного пункта Крынки Херсонской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Военный курьер.
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скільки ж їх встигло наклепати *****???
бо наче про все писали
скільки літаків таких чи таких
скільки того чи того
а саме про прорив не читав ніразу
Рядом Козачьи Лагери ( не путать с Правобережьем) , там штото подобное продолжается