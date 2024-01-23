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Уничтожение FPV-дроном подбитого российского танка Т-90М "Прорыв" недалеко от Крынок Херсонской области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинский FPV-дрон уничтожил подбитый новейший танк оккупантов Т-90М "Прорыв" недалеко от временно оккупированного населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая видеозапись опубликована в телеграм-канале Военный курьер.

Смотрите также: Оккупант показывает уничтоженный БТР и танк в Крынках на Херсонщине: "Вот такой прикольный гостинец от наших "друзей" с того берега прилетел". ВИДЕО
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Прорыв порвался..
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23.01.2024 21:17 Ответить
Прекрасный гусофобский коментарий
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23.01.2024 21:45 Ответить
так часто пацани куярять ці прориви...
скільки ж їх встигло наклепати *****???
бо наче про все писали
скільки літаків таких чи таких
скільки того чи того
а саме про прорив не читав ніразу
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24.01.2024 10:37 Ответить
А чому Кринки називають як тимчасово окуповані? Хіба не звільнені?
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23.01.2024 21:32 Ответить
А они для кликбейта все что угодно пишут, вот и тут, очередное - не верь глазам своим - "уничтожил"
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23.01.2024 21:39 Ответить
Хм. Так ведь их нет!! Вообще снесли село!
Рядом Козачьи Лагери ( не путать с Правобережьем) , там штото подобное продолжается
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23.01.2024 21:43 Ответить
В этом замечательном танке нужна кнопка - когда случится прорыв то что б мониторчик показал где прорвало и в каком месте. И сразу с лоточков выдвигались черные пакеты
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23.01.2024 21:41 Ответить
 
 