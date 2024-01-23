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Зеленский (16609) СНБО (4374) военное положение (402)

Есть решение СНБО, которое урегулирует отношения между государственными институтами и украинскими предпринимателями во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика Война в Украине

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 699-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно экономической безопасности и экономической стабильности именно сейчас, во время военного положения. Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам преодолеть весь комплекс проблем, о котором много говорилось в течение этих недель.

Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, работающий ради миллионов людей. Технологический бизнес, деньги, услуги и другие отрасли. Различные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача – укрепление нашей экономики, общества.

Кроме этого, абсолютная четкость в отношении правоохранительных органов. Правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес.

Определены на уровне СНБО и три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, следует снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое – все подробно в указе.

Смотрите также: Попросил сделать наработку, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями были сняты, - Зеленский. ВИДЕО

Государство свою часть нравственного договора с бизнесом выполнит. Важно, чтобы каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников и работниц и точно не работает с Россией. Все мы работаем только на украинскую победу!" - сказал Зеленский.
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Топ комментарии
+32
Мужній і потужний кірманич, лєгітімний ще 68 днів...
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23.01.2024 22:44
+28
подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями. Джерело: https://censor.net/ua/v3469434
Йой, і хто ж створив ці проблеми?
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23.01.2024 22:40
+26
яке ще рішення рнбо? це ж твоя власна кишенькова контора, куди ти сам призначив своїх кентів і вони ********** тобі по любому питанню. Тікай мудак, поки тобі ноги не відірвали!
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23.01.2024 22:42
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А відношення "воров в законі" і крадіїв при владі?
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23.01.2024 22:36 Ответить
"Слухали лють бізнесу": підприємці на зустрічі з владою розповіли про знущання "орлів Татарова", в країні квітне "мєнтовський бєспрєдєл



Учасники зустрічі представників влади та бізнесу 22 січня розповіли, що на ній фактично віцепрем'єри Юлія Свириденко та Михайло Федоров та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук "слухали лють бізнесу".

Про це йдеться в статті Forbes.

Приводом для зустрічі став арешт інвестбанкіра Ігоря Мазепи, який отримав підозру у привласненні державної землі і тепер перебуває у СІЗО.

Пів року тому влада вже проводила зустрічі з бізнесом в Офісі президента, на якій Володимир Зеленський обіцяв виправити ситуацію з тиском правоохоронців на підприємців, але як кажуть учасники попередніх і зустрічі 22 січня за цей час час тиск силового блоку лише посилився.

На зустрічі відкрито звучала проблема менеджменту силовиків, коли більшість питань вирішується з одного кабінету. На зустрічі прямо звучало прізвище заступника голови ОП Олега Татарова, який курує правоохоронний блок.

Ініціювали розмову з бізнесменами віцепрем'єри Свириденко та Федоров. Як розповів один з учасників заходу, вони одразу ж сказали, що хочуть послухати скарги підприємців. А також "що тут зібралися друзі бізнесу, які переживають за ситуацію".

Від ОП була присутня лише радниця голови Андрія Єрмака Дарія Зарівна. Роль спікера ВР Стефанчука - зафіксувати пропозиції бізнесу, які можна вирішити ухваленням законів.

"Зрештою вийшло, що Свириденко, Федоров та Стефанчук дві години слухали лють бізнесу", - описав перебіг зустрічі інший учасник.

За словами нардепа від "Слуги народу", члена економічного комітету Ради Дмитра Кисилевського, що був присутній на зустрічі, бізнес запропонував три ключові ініціативи:
зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які б унеможливили зловживання під час обшуків (8 січня представники "Маніфесту 42" презентували у профільному комітеті два законопроєкти, спрямовані проти втручання правоохоронців у діяльність бізнесу під час воєнного стану);перезавантаження Бюро економічної безпеки;створення комісії, яка б складалася з юристів бізнес-обʼєднань, правоохоронців та членів уряду та могла б реагувати на конкретні ситуації (аналогічна комісія існувала за попередніх урядів).

"Формально зустрілися, поговорили, розійшлися. Відпрацьована схема - випустити пару. Єдиний плюс - лють бізнесу очевидна. Гадаю, вони повинні офігіти від цього значно більше, ніж до цього", - описав один з учасників зустрічі про очікування від неї.

Після зустрічі з бізнесом Свириденко та Стефанчук поїхали до Офісу президента.

Нардеп Кисилевський розповів, що поки підприємці домовились із урядовцями й нардепами про те, що останні протягом найближчих тижнів розглянуть пропозиції із запропонованими законодавчими змінами.

Від зустрічі у схожому форматі, але вже на платформі Офісу президента бізнесмени відмовилися, мотивуючи бажанням конкретних рішень, а не просто розмов.

Нагадуємо: 22 січня керівництво Верховної Ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.
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24.01.2024 00:07 Ответить
Балаканина, створення всіляких рад не дадуть результату, поки при владі буде зелень. Зараз у них всі помисли і дії направлені на другий термін. А тоді заллємось кривавими сльозами, хоча куди вже більше.
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24.01.2024 00:45 Ответить
Це все,що він нам прочитав, зовсім не значе, що так буде.
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23.01.2024 22:37 Ответить
подолати увесь той комплекс проблем, про який багато говорилося цими тижнями. Джерело: https://censor.net/ua/v3469434
Йой, і хто ж створив ці проблеми?
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23.01.2024 22:40 Ответить
Ніколов? Бігус? Бутусов? Порошенко? 🤔 А-а-а! Сеагіль Мусаєва! Нє? (сарказм)
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23.01.2024 22:44 Ответить
Міфічні "розбійники"...
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23.01.2024 23:01 Ответить
Баканов розбереться з розбійниками. Він же самий чесний з усіх начальників СБУ.
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23.01.2024 23:19 Ответить
ну все...заспокійливе почули , тепер ми їх всіх УХ...можно спати
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23.01.2024 22:40 Ответить
яке ще рішення рнбо? це ж твоя власна кишенькова контора, куди ти сам призначив своїх кентів і вони ********** тобі по любому питанню. Тікай мудак, поки тобі ноги не відірвали!
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23.01.2024 22:42 Ответить
от не нада юриста з діпломом напрягать вот цими всякими юрідічєскими штуками, бо він їх не понімає.

він понімає, шо є вчитель - на тобі 4000 баксів в місяць.

є 40 мільйонів українців - на тобі мільярд дерев.

проще нада з дітьми природи
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23.01.2024 23:22 Ответить
Йшов би ти на..й якнайшвидше.
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23.01.2024 22:43 Ответить
Мужній і потужний кірманич, лєгітімний ще 68 днів...
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23.01.2024 22:44 Ответить
Нажаль - ні. Його повноваження закінчуються в момент промови Присяги новим вибраним Президентом.

А під час воєнного часу вибори не проводяться, і це не обговорюється.

Отже - "Легітимний до кінця воєнного часу, плюс скільки там передвиборчої кампанії"?

Ще раз повторюю - на мій превеликий жаль, але він таки є, і залишиться легітимним, в абсолютній відповідності до нашої Конституції!
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24.01.2024 01:03 Ответить
Звичайно, я перебільшую, в гарбуз він не перетвориться... Хай буде кульгавою качкою...
невирішені проблеми нікуди не щезають, розділяти відповідальність багато бажаючих не знайдеться, тиск партнерів зростатиме, толерантність навпаки падатиме... Імітатор може і не витримати...
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24.01.2024 01:54 Ответить
Конституція України не передбачає пролонгування президенства у випадку не обрання нового за жодних обставин.

Навіть, військ.стан те не подовжує.

Верховна Рада - так, діє до о обрання нового складу після закінчення війск.стану. Президент - виключно п'ять років. Це згідно Конституції України.
Пора дурного клоуна вертати в цирк...

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24.01.2024 03:25 Ответить
Для любої країни нормою є мирний, стабільний стан. Військовий стан - це надзвичайні обставини, форс-мажор. Відтак і Конституція проробляється перш за все для умов мирного часу.

Відтак, всі майже неймовірні обставини, як от війна, в силу об'єктивних обставин, пропрацьована набагато слабше. В тому числі і те, як саме проводити вибори під час військового стану, коли мінімум 10, а по факту біля 15% населення перебуває поза межами держави, ще приблизно така сама кількість виборців є внутрішніми переселенцями, і плюс ті, хто знаходиться в районах, де ажніяка передвиборча агітація неможлива в принципі, і де сама присутність комісій з кошиками для голосування є нонсенсом, достойним Кафки.

Це приблизно як вписати в Конституція, що Президент може колись здриснути з керованою їм країни - покажіть мені Конституцію, в якій таки розвиток подій передбачено!
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24.01.2024 04:01 Ответить
Під час діючого військового стану будь-які вибори заборонені Конституцією.

Тому Зе-Їрмак весь минулий рік шукали можливості домовитись про перемир'я з їх z-партнерами, оголосити припинення військового стану та швиденько за три місяці переобратися.

Всі військові справи поклали під Ставку Найвеличнійєвшивої Янетряпки.
Майже весь рік бикували на НАТО та Захід вцілому, крали так "ніби завтра не настане", зробили все, аби унеможливити контрнаступ.
Від страху програша на таких виборах, превентивно вчинили огидний безуглий тиск на Залужного.
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24.01.2024 06:49 Ответить
Ну не перебільшуй легітимність ЗЕ. Бо його обрано рівно на 5 років. За жодних обставин воно не може вважатися обраними хоч на день більше. Але тимчасово виконувати повноваження президента до дня прийняття присяги новим президентом воно буде. Тому це буде не презедент , а ТВО президента, тобто людини народом НЕ обраної на посаду, але через обставини легітимно узурпуючу цю посаду без народного волевиявлення.
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24.01.2024 04:32 Ответить
Це Ваше особисте бачення, яке жодним чином не підкріплене Конституцією чи Законами України.

Ідеальної Конституції не існує, бо неможливо в принципі передбачити всі можливі життеві ситуації.

Якщо Ви маєте іншу думку, буду радий дізнатись про неї, але з посиланнями на відповідні статті Конституції чи Законів.
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24.01.2024 04:42 Ответить
Ок, на ваше особисте бачення : згідно ст.103 Конституції президента обрано народом на 5 років. Чи ви маєте інший строк на який обрано ЗЕ, хоч на день більший? А ст. 108 Конституції повноваження президента челом здійснюються до оголошення присяги новим. Це різні статті: статті Конституції і повноваження грунтуються на різних підставах. Протягом 5 років воно обрано народом і діє на основі ст.103, а після без народної довіри, тимчасово в силу несприятливих обставин на підставі ст.108 Конституції.

Це як в магазині, термін придатності шашлика закінчився, але в Харків можна завезти лише цей протухлий. Він тоже іменується на словах "шашликом", а по факту це продукт гниття, який ви вряд чи назвете шашликом
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24.01.2024 05:21 Ответить
Я в своєму попередньому коменті вже відповів на це Ваше питання.

І я не казав нічого про те, що мені така ситуація подобається - я з тих самих 27-процентних, і хотів би, аби зелень пішла якнайскорше, але я не бачу реальної можливості провести в такій ситуації вибори.
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24.01.2024 10:12 Ответить
тимчасово виконувати повноваження президента до дня прийняття присяги новим президентом воно буде

Автоматично ТВО, ні, воно не буде.

ТВО має Рада призначити. Більшістю.

Ось тут моносброд та опзж і юля захочуть бабла. Дуже багато. Стільки в Їрмака нема.

Може, якось призначать хряка-спікера..

Тобто, час Зе спливає якраз на його іменини - в День дурня 1го квітня.
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24.01.2024 09:07 Ответить
5 років - крапка. Далі - просто в.о. президента з усіма наслідками.
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24.01.2024 10:53 Ответить
Без призначення Радою воно не буде навіть в.о.

Україна за Конституцією є парламентсько-президентською.
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24.01.2024 19:43 Ответить
Після гучного скандалу через пару днів озвучив бо аж палає від тумаків звідси з всіх сторін
Нема Вам вже віри кістка для народу вже не конає
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23.01.2024 22:47 Ответить
Завтра очікується ювілейний, 700-й випуск "вечірньої казки" від "найвеличнішого" байкаря **********. Сподіваюся, клоун готує щось особливе, чи хоча б поголиться з такої нагоди?
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23.01.2024 22:48 Ответить
поголиться, але не віздє, а тіко для Андрюші і там, де надо
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23.01.2024 23:24 Ответить
Створюєм проблему - героїчно обіцяєм її подолати = профіт
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23.01.2024 22:52 Ответить
Я пішов ригати від цього.
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23.01.2024 22:55 Ответить
До чого тут РНБО?! Якщо татаров з джрмаком кришують всі органи правоохоронні. ДБР, БЕБ - це ручні песики татарова. ***********
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23.01.2024 22:56 Ответить
Самі створюємо проблему, самі її "вирішуємо" - profit, а натовп аплодує..
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23.01.2024 22:58 Ответить
Ти тцк закошмарив весь бізнес.Ти тцк вбив всю мобілізацію.Ти тцк визвірив суспільство до краю .В самому Києві тільки за рік закрилися понад 30 тпис фопів.Кого регулювати ти зібрався залишки те що залишилися?Що ти натворив?!Яка може бути економіка коли вона впала наглухо?Коли тарифи і ціни побили рекорди?Ти брешеш в очі людям...
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23.01.2024 22:59 Ответить
Тю, Зе-брехня ж заходила наріду на ура
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23.01.2024 23:06 Ответить
А чого в нього права сіська нижче лівої Особистий тренер не доглядів.
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23.01.2024 23:00 Ответить
Осунувся на єрмаковській муці.
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23.01.2024 23:01 Ответить
Подпольный криптомиллионер Щиголь: скандальное дело руководителя Госспецсвязи

Пн, 04/12/2023

Юрий Щиголь был довольно близок к президенту и распоряжался деньгами «Армии дронов».

Юрий Щиголь еще недавно был одним из самых влиятельных чиновников.
Он входил в Ставку верховного главнокомандующего (занимается стратегическим руководством ВСУ), именно его ведомство получило

30 млрд грн на Армию дронов.

Его громкие заявления о первой мировой кибервойне разбирали крупнейшие СМИ.
А президент Владимир Зеленский уже во время полномасштабной войны своим указом присвоил ему звание бригадного генерала.

https:/crime-ua.com/statta
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23.01.2024 23:02 Ответить
Ці руки нічого не крали!🤣
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23.01.2024 23:07 Ответить
‼️Порошенко про тиск на український бізнес
https://www.youtube.com/watch?v=MoDG8sJhohQ
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23.01.2024 23:09 Ответить
"Благодетель " гребаний 🤡
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23.01.2024 23:42 Ответить
Скажу просто - Зе ЗДОХНИ.
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24.01.2024 00:25 Ответить
Вова, а чего у тебя татаров на Воландеморта похож, что другого не было, с человеческим ипалом так сказать?
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24.01.2024 00:36 Ответить
А ви взагалі в цілому не помітили стійку тенденцію? Всі, хто за рашу, виглядають як гремліни. Зайва хромосома випирає, мабуть.
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24.01.2024 12:18 Ответить
А то так? Інвестиційні соски няньки вже не працюють?
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24.01.2024 00:59 Ответить
Я пропустив той момент,коли в Україні Конституцію відмінили? Альо,Володя,яке вбіса РНБО?Перестань нюхати всякі білі порошки,які Єрмак тобі підсовує і повернись в реальність,якщо не хочеш закінчити,як Чаушеску.
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24.01.2024 01:58 Ответить
На жаль, як говорив В.Шабунін у влади одні слова. А Єрмак з Татаровим і нині там де були.
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24.01.2024 02:25 Ответить
Множинні ідеї Зеленського: навіщо?
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24.01.2024 02:28 Ответить
акуітельне рішення!!!
Рекомендувати три місяці втимуватись від рекіту!!!
95 квартал в життя
а якщо в них
нетримання!?
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24.01.2024 03:20 Ответить
73%ублюдків, ви задоволені?
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24.01.2024 06:17 Ответить
Зеленого зрадника держави, у відставку!
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24.01.2024 06:27 Ответить
І наше СБУ, прокурори, судді, ДБР, БЕБ, НАЗК, НАБУ, податківці, рахункова палата, міністри, депутати, казнокради і ті хто їх обслуговує, які намертво присмокталися до годівничок, втираючи очиці кулачками розкаються і почнуть жити на одну зарплату.
Включно із тим же РНБО.

Що РНБО само себе, як Мюнхаузен, віттягне за волосся від корита?
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24.01.2024 08:02 Ответить
Може хтось адекватнимй розповісти юристу із Кривого Рогу, що рішення ветеринара із РНБО носить тільки рекомендації, а держава має жити по Конституції і законах, прийнятих Верховною Радою?
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24.01.2024 08:09 Ответить
А Інвестняні виявилися ніц ефективними...?!)))
Тепер ось якась Рада...може ОПі просто перестати кошмарити бізнес в Україні ...?!
І нахрін звільнити "рехворматора" Гетьманцева...
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24.01.2024 08:18 Ответить
Таке враження, що підчас війни т.зв. державні інституції приХватизують бізнес, який вони не створювали і весь час намагалися його "доїти", кришували, знищували - не давали розвиватися.
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24.01.2024 08:29 Ответить
Помню как бизнес писял кипяточком от счатья когда клоун сказал "я иду в презеденты!"
В итоге от конца эпохи бедности пришли к "янукович стайл". Всего каких то 5 лет и все вернулось на круги своя.
И теперь чтобы их выкурить снова, да ещё в условиях войны, нужны сверх усилия.
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24.01.2024 08:44 Ответить
Значит капец бизнесу,за что не возьмутся приходит в негатив.Зато поражали,но не долго.
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24.01.2024 08:47 Ответить
А всего то нужно посадить Татарова в соседнюю камеру с Ермаком.
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24.01.2024 08:50 Ответить
ааахахахахахахахахаха, ******* стенд-ап
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24.01.2024 08:54 Ответить
Зе..... тряпка! Брыхло! Быстрее бы выборы Президента
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24.01.2024 09:08 Ответить
Воно казало, що зробе інститут,,Інвестнянь ", а зробило радгосп,, Бізнесдоярок " імені Віті януковича, бо ті самі люди при владі. Як не очікувано!
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24.01.2024 09:11 Ответить
Блін. Коли вже закінчиться ота зелена діарея?
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24.01.2024 09:44 Ответить
Є рішення РНБО, яке врегулює гундосики між державними інституціями..
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24.01.2024 11:05 Ответить
Не маючи адмінресурсу вони "зробили" Україну в 2019 році спираючись на гнилу пропаганду через телесеріальчики , телешоу, оббріхування опонентів, тупість лохотрату і кошти олігархів, але боюся, що зєрмаки мають великі шанси "зробити" Україну ще раз. Тільки на цей раз вони мають повний адмінресурс, плюс бидломарафон при повній узурпації влади, тим паче, що 73% лохів нікуди не ділися, дивлячись на результати всіляких соцопитувань.
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24.01.2024 11:22 Ответить
А тим часом у медіа середовищі...

Книга журналіста Time Саймона Шустера The Showman (Шоумен) про президента України Володимира Зеленського сьогодні зявиться у відкритому доступі.

.............

"Зеленський настільки прагнув уникнути паніки, що відкинув пораду залучити всі доступні резерви для укріплення кордону.

У результаті головнокомандувач генерал Валерій Залужний був змушений приховувати оборонні приготування не лише від Росії, а й від самого Зеленського.

Крім катастрофи самого вторгнення, президенту доведеться визнати свою нездатність передбачити його", - цитує автора книги Blooombeg.
О.Пономарь.
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24.01.2024 11:45 Ответить
лайно зелене бреше як завжди
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24.01.2024 13:18 Ответить
Тих, хто сміє чинити спротив рейдерству Єрмака, будуть садити рішення РНБО, без ніякого суду.
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24.01.2024 14:03 Ответить
 
 