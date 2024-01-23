Есть решение СНБО, которое урегулирует отношения между государственными институтами и украинскими предпринимателями во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО
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Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 699-го дня войны с РФ.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня есть решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно экономической безопасности и экономической стабильности именно сейчас, во время военного положения. Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам преодолеть весь комплекс проблем, о котором много говорилось в течение этих недель.
Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, работающий ради миллионов людей. Технологический бизнес, деньги, услуги и другие отрасли. Различные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача – укрепление нашей экономики, общества.
Кроме этого, абсолютная четкость в отношении правоохранительных органов. Правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес.
Определены на уровне СНБО и три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, следует снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое – все подробно в указе.
Государство свою часть нравственного договора с бизнесом выполнит. Важно, чтобы каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников и работниц и точно не работает с Россией. Все мы работаем только на украинскую победу!" - сказал Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Учасники зустрічі представників влади та бізнесу 22 січня розповіли, що на ній фактично віцепрем'єри Юлія Свириденко та Михайло Федоров та спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук "слухали лють бізнесу".
Про це йдеться в статті Forbes.
Приводом для зустрічі став арешт інвестбанкіра Ігоря Мазепи, який отримав підозру у привласненні державної землі і тепер перебуває у СІЗО.
Пів року тому влада вже проводила зустрічі з бізнесом в Офісі президента, на якій Володимир Зеленський обіцяв виправити ситуацію з тиском правоохоронців на підприємців, але як кажуть учасники попередніх і зустрічі 22 січня за цей час час тиск силового блоку лише посилився.
На зустрічі відкрито звучала проблема менеджменту силовиків, коли більшість питань вирішується з одного кабінету. На зустрічі прямо звучало прізвище заступника голови ОП Олега Татарова, який курує правоохоронний блок.
Ініціювали розмову з бізнесменами віцепрем'єри Свириденко та Федоров. Як розповів один з учасників заходу, вони одразу ж сказали, що хочуть послухати скарги підприємців. А також "що тут зібралися друзі бізнесу, які переживають за ситуацію".
Від ОП була присутня лише радниця голови Андрія Єрмака Дарія Зарівна. Роль спікера ВР Стефанчука - зафіксувати пропозиції бізнесу, які можна вирішити ухваленням законів.
"Зрештою вийшло, що Свириденко, Федоров та Стефанчук дві години слухали лють бізнесу", - описав перебіг зустрічі інший учасник.
За словами нардепа від "Слуги народу", члена економічного комітету Ради Дмитра Кисилевського, що був присутній на зустрічі, бізнес запропонував три ключові ініціативи:
зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які б унеможливили зловживання під час обшуків (8 січня представники "Маніфесту 42" презентували у профільному комітеті два законопроєкти, спрямовані проти втручання правоохоронців у діяльність бізнесу під час воєнного стану);перезавантаження Бюро економічної безпеки;створення комісії, яка б складалася з юристів бізнес-обʼєднань, правоохоронців та членів уряду та могла б реагувати на конкретні ситуації (аналогічна комісія існувала за попередніх урядів).
"Формально зустрілися, поговорили, розійшлися. Відпрацьована схема - випустити пару. Єдиний плюс - лють бізнесу очевидна. Гадаю, вони повинні офігіти від цього значно більше, ніж до цього", - описав один з учасників зустрічі про очікування від неї.
Після зустрічі з бізнесом Свириденко та Стефанчук поїхали до Офісу президента.
Нардеп Кисилевський розповів, що поки підприємці домовились із урядовцями й нардепами про те, що останні протягом найближчих тижнів розглянуть пропозиції із запропонованими законодавчими змінами.
Від зустрічі у схожому форматі, але вже на платформі Офісу президента бізнесмени відмовилися, мотивуючи бажанням конкретних рішень, а не просто розмов.
Нагадуємо: 22 січня керівництво Верховної Ради і члени економічного блоку уряду провели закриту зустріч із підприємцями щодо тиску силових структур на бізнес на тлі арешту Ігоря Мазепи та обшуків в інвесткомпанії Concorde Capital.
Йой, і хто ж створив ці проблеми?
він понімає, шо є вчитель - на тобі 4000 баксів в місяць.
є 40 мільйонів українців - на тобі мільярд дерев.
проще нада з дітьми природи
А під час воєнного часу вибори не проводяться, і це не обговорюється.
Отже - "Легітимний до кінця воєнного часу, плюс скільки там передвиборчої кампанії"?
Ще раз повторюю - на мій превеликий жаль, але він таки є, і залишиться легітимним, в абсолютній відповідності до нашої Конституції!
невирішені проблеми нікуди не щезають, розділяти відповідальність багато бажаючих не знайдеться, тиск партнерів зростатиме, толерантність навпаки падатиме... Імітатор може і не витримати...
Навіть, військ.стан те не подовжує.
Верховна Рада - так, діє до о обрання нового складу після закінчення війск.стану. Президент - виключно п'ять років. Це згідно Конституції України.
Пора дурного клоуна вертати в цирк...
Відтак, всі майже неймовірні обставини, як от війна, в силу об'єктивних обставин, пропрацьована набагато слабше. В тому числі і те, як саме проводити вибори під час військового стану, коли мінімум 10, а по факту біля 15% населення перебуває поза межами держави, ще приблизно така сама кількість виборців є внутрішніми переселенцями, і плюс ті, хто знаходиться в районах, де ажніяка передвиборча агітація неможлива в принципі, і де сама присутність комісій з кошиками для голосування є нонсенсом, достойним Кафки.
Це приблизно як вписати в Конституція, що Президент може колись здриснути з керованою їм країни - покажіть мені Конституцію, в якій таки розвиток подій передбачено!
Тому Зе-Їрмак весь минулий рік шукали можливості домовитись про перемир'я з їх z-партнерами, оголосити припинення військового стану та швиденько за три місяці переобратися.
Всі військові справи поклали під Ставку Найвеличнійєвшивої Янетряпки.
Майже весь рік бикували на НАТО та Захід вцілому, крали так "ніби завтра не настане", зробили все, аби унеможливити контрнаступ.
Від страху програша на таких виборах, превентивно вчинили огидний безуглий тиск на Залужного.
Ідеальної Конституції не існує, бо неможливо в принципі передбачити всі можливі життеві ситуації.
Якщо Ви маєте іншу думку, буду радий дізнатись про неї, але з посиланнями на відповідні статті Конституції чи Законів.
Це як в магазині, термін придатності шашлика закінчився, але в Харків можна завезти лише цей протухлий. Він тоже іменується на словах "шашликом", а по факту це продукт гниття, який ви вряд чи назвете шашликом
І я не казав нічого про те, що мені така ситуація подобається - я з тих самих 27-процентних, і хотів би, аби зелень пішла якнайскорше, але я не бачу реальної можливості провести в такій ситуації вибори.
Автоматично ТВО, ні, воно не буде.
ТВО має Рада призначити. Більшістю.
Ось тут моносброд та опзж і юля захочуть бабла. Дуже багато. Стільки в Їрмака нема.
Може, якось призначать хряка-спікера..
Тобто, час Зе спливає якраз на його іменини - в День дурня 1го квітня.
Україна за Конституцією є парламентсько-президентською.
Нема Вам вже віри кістка для народу вже не конає
Пн, 04/12/2023
Юрий Щиголь был довольно близок к президенту и распоряжался деньгами «Армии дронов».
Юрий Щиголь еще недавно был одним из самых влиятельных чиновников.
Он входил в Ставку верховного главнокомандующего (занимается стратегическим руководством ВСУ), именно его ведомство получило
30 млрд грн на Армию дронов.
Его громкие заявления о первой мировой кибервойне разбирали крупнейшие СМИ.
А президент Владимир Зеленский уже во время полномасштабной войны своим указом присвоил ему звание бригадного генерала.
https:/crime-ua.com/statta
https://www.youtube.com/watch?v=MoDG8sJhohQ
соскиняньки вже не працюють?
Рекомендувати три місяці втимуватись від рекіту!!!
95 квартал в життя
а якщо в них
нетримання!?
Включно із тим же РНБО.
Що РНБО само себе, як Мюнхаузен, віттягне за волосся від корита?
Тепер ось якась Рада...може ОПі просто перестати кошмарити бізнес в Україні ...?!
І нахрін звільнити "рехворматора" Гетьманцева...
В итоге от конца эпохи бедности пришли к "янукович стайл". Всего каких то 5 лет и все вернулось на круги своя.
И теперь чтобы их выкурить снова, да ещё в условиях войны, нужны сверх усилия.
Книга журналіста Time Саймона Шустера The Showman (Шоумен) про президента України Володимира Зеленського сьогодні зявиться у відкритому доступі.
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"Зеленський настільки прагнув уникнути паніки, що відкинув пораду залучити всі доступні резерви для укріплення кордону.
У результаті головнокомандувач генерал Валерій Залужний був змушений приховувати оборонні приготування не лише від Росії, а й від самого Зеленського.
Крім катастрофи самого вторгнення, президенту доведеться визнати свою нездатність передбачити його", - цитує автора книги Blooombeg.
О.Пономарь.