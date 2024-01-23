Есть решение СНБО, которое урегулирует отношения между государственными институтами и украинскими предпринимателями во время военного положения, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к украинцам в конце 699-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня есть решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно экономической безопасности и экономической стабильности именно сейчас, во время военного положения. Четко определены шаги, которые помогут и украинским предпринимателям, и государственным институтам преодолеть весь комплекс проблем, о котором много говорилось в течение этих недель.

Как и договорились чиновники с представителями бизнеса, будет сформирован Совет по поддержке предпринимательства, и в его состав войдут представители именно бизнеса. Это известные имена, известные руководители украинских компаний. Бизнес, работающий ради миллионов людей. Технологический бизнес, деньги, услуги и другие отрасли. Различные отрасли, чтобы были разные взгляды. Но одна задача – укрепление нашей экономики, общества.

Кроме этого, абсолютная четкость в отношении правоохранительных органов. Правительство представит изменения в закон о Бюро экономической безопасности и некоторые другие законы, чтобы максимально ограничить потенциал любого возможного давления на "белый", легальный бизнес.

Определены на уровне СНБО и три месяца фактического моратория на проведение процессуальных действий, которые могут заблокировать работу предприятия. Также должен быть проведен аудит системы мониторинга рисков налоговых накладных, следует снять всю проблематику с налоговыми накладными. И многое другое – все подробно в указе.

Смотрите также: Попросил сделать наработку, чтобы все сложности между чиновниками, бизнесом и правоохранителями были сняты, - Зеленский. ВИДЕО

Государство свою часть нравственного договора с бизнесом выполнит. Важно, чтобы каждый из предпринимателей в Украине выполнил свою часть договоренностей: бизнес платит налоги, работает легально, "в белую", уважает работников и работниц и точно не работает с Россией. Все мы работаем только на украинскую победу!" - сказал Зеленский.