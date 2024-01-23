Спецназовцы СБУ за месяц уничтожили 72 вражеских цели. ВИДЕО

За месяц работы спецназовцы СБУ "Белый волк" уничтожили 8 танков, 8 ББМ и 2 военных грузовика. Также ликвидировали 1 систему ПВО и 1 РЛС вместе с аппаратной частью и антенной системой, 39 фортификационных объектов, 7 огневых позиций и 1 склад с боеприпасами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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