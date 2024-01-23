Украинские защитники уничтожили российские ЗРК и РЛС ударом HIMARS. ВИДЕО

Наши воины из РСЗО HIMARS уничтожили российский ЗРК "Бук М-2", ЗРК "Бук М-3", РЛС "Зоопарк", РЛС "Ястреб АВ" и самоходную пушку "Гиацинт-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

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