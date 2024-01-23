РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6371 посетитель онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
12 959 6
война (47211) РЛС (45) уничтожение (3957) ЗРК (89) HIMARS (202)

Украинские защитники уничтожили российские ЗРК и РЛС ударом HIMARS. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Наши воины из РСЗО HIMARS уничтожили российский ЗРК "Бук М-2", ЗРК "Бук М-3", РЛС "Зоопарк", РЛС "Ястреб АВ" и самоходную пушку "Гиацинт-С".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.

Смотрите также: Спецназовцы СБУ за месяц уничтожили 72 вражеских цели. ВИДЕО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гарна підбірка.
показать весь комментарий
23.01.2024 23:59 Ответить
Я-б не сказав! Музичка - геройська Нарізка "скаче" - мабуть, щоб не було помітно, що не було прямих влучань Надіюся - хоч шрапнель свою справу зробила
показать весь комментарий
24.01.2024 03:46 Ответить
Кицюню, ніхто там не скаче, так само виглядають і твої рухи мишою за компʼютером при багатократному наближенні. Ти просто не розумієш, що дивишся, але намагаєшься розмірковувати на тему.
показать весь комментарий
24.01.2024 10:29 Ответить
"Кицюнею" (взагалі-то) іменують жінок у постелі та на кухні А не кадрового офіцера Який очима фіксує те саме, що і "кицюні", але аналізує побачене за найдрібнішими деталями, яких не помічають "кицюні" Бо "кицюні" не знають, на що саме треба увагу звертать!
показать весь комментарий
24.01.2024 10:37 Ответить
Гарного полювання, Воїни!
показать весь комментарий
24.01.2024 01:48 Ответить
⚡️Турецький парламент схвалив заявку Швеції на вступ до НАТО
показать весь комментарий
24.01.2024 07:07 Ответить
 
 