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Украинские защитники уничтожили российские ЗРК и РЛС ударом HIMARS. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Наши воины из РСЗО HIMARS уничтожили российский ЗРК "Бук М-2", ЗРК "Бук М-3", РЛС "Зоопарк", РЛС "Ястреб АВ" и самоходную пушку "Гиацинт-С".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинских воинов опубликована в соцсетях.
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