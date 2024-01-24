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Оккупант перед смертью молится на украинский дрон. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант читает молитву и крестится, увидев украинский дрон.
Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор украинского дрона был неумолим и точно сбросил боеприпас на оккупанта.
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в тебе православіє головного мозга, Таня?
кара Господня. Тут ми смертні нічого поробити не можемо. Це господь його покарав
"4.Дары различны, но Дух один и тот же;
5.и служения различны, а Господь один и тот же;
6.и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.
7.Но каждому дается проявление Духа на пользу."
Евангелие 1-е Коринфянам Гл.12
чи мо' з переляку перепутав хресне знамення
Логічніше було б показати фак.
Ісу́сова моли́тва - одна з найулюбленіших і найпоширеніших молитов у православній та греко-католицький церквах:
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного (грішну)!
Вживається також коротша форма: «Ісусе, Сину Божий, помилуй мене».
Найкоротша форма молитви: «Господи, помилуй!».
Єпископ-мученик Ігнатій невпинно повторював ім'я Ісуса. Молитва Ісусова також призначена для безперервної вимови.
Ісусову молитву можна часто повторювати протягом дня. Володимир Мономах так учив своїх дітей: Навіть і на коні їздячи - «Господи помилуй» благайте без перестану потай, - бо ся молитва єсть ліпша од усіх (Повчання Володимира Мономаха).
"8.не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.
9.Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;
10.да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
11.хлеб наш насущный дай нам на сей день;
12.и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;
13.и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь."
Евангелие От Матфея Гл.6
він позбавлений страждань.
а повинен був існувати та гнити, без рук і ніг, ще дуже довго.
Лапоньки зложило, шось там собі бубнить, оченята як з плакату "Папа непей"...
Тут це непрацює, тут вам п*зда!
Молитва про надання 200к рублєй...