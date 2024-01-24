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Оккупант перед смертью молится на украинский дрон. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант читает молитву и крестится, увидев украинский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор украинского дрона был неумолим и точно сбросил боеприпас на оккупанта.

Также смотрите: Вражеский танк Т-72Б3 разлетается на куски после атаки дрона-камикадзе. ВИДЕО
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Топ комментарии
+27
помолился чтобы дома была белая лада
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24.01.2024 09:23
+27
''**** православна'', як то кажуть.
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24.01.2024 09:24
+21
чому вдома не сиділося, ваня? міг би досі бухати й поклони бити в убогій хатині
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24.01.2024 09:24
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помолился чтобы дома была белая лада
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24.01.2024 09:23 Ответить
Вкотре пишу-не треба вбивати людину, що молиться...
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24.01.2024 16:36 Ответить
А він молитья Богу, швидще за все вони моляться гундяєву, путлеру! У них світ викревлений, вони порушують Заповіді Божі, але маючи ідолів , вони не розуміють цього!
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24.01.2024 17:22 Ответить
Еге ж, однією рукою хреститься, а другою ножа гострого тримає.
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24.01.2024 21:07 Ответить
Дик, він не молиться, Таня. Він просто маскується під віруючого у Христа. А насправді він в нього не вірить. Це я Вам кажу як чоловік справді віруючої жінки. Це обманка, не купляйтесь на цю виставу. Хоча по людські я Вас розумію. Але бути наївними у нас нема можливості та часу. . Вони нас 300 років тому і пригничували що ми були лігковірними і сприймали їх такими ж як ми. Ми більше так помилятись не маємо права. Дуже велика ціна буде цієї помилки. Знов міліони знищених українців? Ні. До дому ванька і іншим передай тут гірше ніж в Чечні
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24.01.2024 23:47 Ответить
"не треба вбивати людину, що молиться" яка прийшла в твій дім щоби тебе вбити?
в тебе православіє головного мозга, Таня?
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25.01.2024 00:52 Ответить
Дик і я пишу Тані, що це кара господня за гріхи цьому покидьку-чорту.
кара Господня. Тут ми смертні нічого поробити не можемо. Це господь його покарав
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25.01.2024 02:11 Ответить
вы из МП? их школа...
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25.01.2024 03:31 Ответить
Я ХРИСТИЯНКА! А моя школа-це БIБЛIЯ! 🙏🙏🙏



"4.Дары различны, но Дух один и тот же;

5.и служения различны, а Господь один и тот же;

6.и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех.

7.Но каждому дается проявление Духа на пользу."

Евангелие 1-е Коринфянам Гл.12
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25.01.2024 08:26 Ответить
Якій віруючий. А шо таке гундяїх не поміг а мощей мало облизав?
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24.01.2024 09:24 Ответить
гундяй на це скаже: по-католицьки хреститься, не по понятіям.
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24.01.2024 09:38 Ответить
а й справді.. по католицькому, я спочатку подумав шо камера дзеркалить, але ж рука права
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24.01.2024 11:21 Ответить
от я і кажу - не скрєпно, гундяй не пробачить.
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24.01.2024 11:30 Ответить
мо' бульбаш?
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24.01.2024 11:32 Ответить
скоріш за все! бо крім того шо рука права, щей долоня відкрита! кацап би щєпотью хрестився!
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25.01.2024 00:59 Ответить
як іти людей вбивати, то віра дозволяє, а як перед ним смерть стала, то молиться. якісь у них інші боги.
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24.01.2024 12:16 Ответить
кабздону молиться!😂
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24.01.2024 09:24 Ответить
''**** православна'', як то кажуть.
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24.01.2024 09:24 Ответить
таки, католицька
чи мо' з переляку перепутав хресне знамення
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24.01.2024 11:22 Ответить
З переляку буде і по мусульманськи молитись!
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24.01.2024 17:24 Ответить
чому вдома не сиділося, ваня? міг би досі бухати й поклони бити в убогій хатині
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24.01.2024 09:24 Ответить
Жену ****** своим буханием вот и отправила.
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24.01.2024 11:14 Ответить
Поміг йому бог гундяя
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24.01.2024 09:25 Ответить
Не допомогло… не розчулив… буває… вбиває…
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24.01.2024 09:27 Ответить
Коли сюди повзло, про десять заповідей забуло.
Логічніше було б показати фак.
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24.01.2024 09:28 Ответить
он пакаживал пішюн
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24.01.2024 11:23 Ответить
.. і прилетіла кацапу ''манна небесна''.
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24.01.2024 09:28 Ответить
Це камін з неба…
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24.01.2024 23:51 Ответить
От дурне. Хто ж в шапці хреститься?
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24.01.2024 09:29 Ответить
Ответ - кацап!
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24.01.2024 13:24 Ответить
воно ж з боліт
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24.01.2024 14:34 Ответить
Живий приклад :заглянути смерті в очі.
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24.01.2024 09:32 Ответить
Хреститься, напевно, перший раз в житті.
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24.01.2024 09:33 Ответить
І в останній...
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24.01.2024 09:37 Ответить
А може він католик? Бо перехристився з ліва на право
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24.01.2024 11:02 Ответить
Сумнівно, католики вчать Заповіді Божі, сповідаються і повинні знати про гріхи, а вони то порушують декілька Заповідей!
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24.01.2024 17:25 Ответить
Послухай, де кацап, а де заповіді?
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24.01.2024 17:56 Ответить
Молитва має силу тоді, коли людина не на словах віруюча, а на ділі, кацапи вірні тільки гундяєву та путлеру!
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24.01.2024 23:18 Ответить
Ну так, а я про що?
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25.01.2024 10:14 Ответить
оккупант католик ? хм странно
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24.01.2024 09:40 Ответить
Та з них такі "віруючі" як з мене - балерина!Колись запропонував таким "вірунам" навіть не "символ віри" в православ"ї назвать - а лише прочитать "моливу Ісусову" Так вони на мене очі витріщили!

Ісу́сова моли́тва - одна з найулюбленіших і найпоширеніших молитов у православній та греко-католицький церквах:
Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного (грішну)!

Вживається також коротша форма: «Ісусе, Сину Божий, помилуй мене».

Найкоротша форма молитви: «Господи, помилуй!».

Єпископ-мученик Ігнатій невпинно повторював ім'я Ісуса. Молитва Ісусова також призначена для безперервної вимови.

Ісусову молитву можна часто повторювати протягом дня. Володимир Мономах так учив своїх дітей: Навіть і на коні їздячи - «Господи помилуй» благайте без перестану потай, - бо ся молитва єсть ліпша од усіх (Повчання Володимира Мономаха).
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24.01.2024 13:19 Ответить
Молитва, данная Иисусом Христом своим ученикам.🙏🙏🙏

"8.не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

9.Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое;

10.да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;

11.хлеб наш насущный дай нам на сей день;

12.и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим;

13.и не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава во веки. Аминь."

Евангелие От Матфея Гл.6
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24.01.2024 17:02 Ответить
Таня, убєй сєбя об стєну!
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25.01.2024 00:55 Ответить
Навiщо? Доброго вечора та мирного неба!
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25.01.2024 17:29 Ответить
ну и как, помог тебе твой бог ?

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24.01.2024 09:43 Ответить
крестился слева направо, католик что ли....
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24.01.2024 09:52 Ответить
то воно вперше в житті хрестиця, скоріше якийсь шаманіст, карочє, паганець
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24.01.2024 11:24 Ответить
Как Толик
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24.01.2024 13:25 Ответить
молітва була почута. по мощам і єлєй ))
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24.01.2024 09:53 Ответить
це окупант, але НЕ росіянин. Він за латинським обрядом перехрестився.
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24.01.2024 09:53 Ответить
то з непривички, бо воно пасторіанєц
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24.01.2024 11:25 Ответить
Та і хер на нього, який він там!
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24.01.2024 14:46 Ответить
якось неправильно!
він позбавлений страждань.
а повинен був існувати та гнити, без рук і ніг, ще дуже довго.
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24.01.2024 09:57 Ответить
Так він на те і молився: скиньте бімбу за гріхи щоб не страждав. І його почули.
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24.01.2024 10:03 Ответить
Ти диви...
Лапоньки зложило, шось там собі бубнить, оченята як з плакату "Папа непей"...
Тут це непрацює, тут вам п*зда!
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24.01.2024 10:05 Ответить
Отак кінчається для більшості "парнєй",
Молитва про надання 200к рублєй...
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24.01.2024 10:24 Ответить
Żal młodego, bo nie znalazł się tam z własnej woli, ale nikt nie mówi, że ma być sprawiedliwie. Nie Ukraina zaczęła tą wojnę i nie Ukraina za nią odpowiada. putin ma wciąż poparcie swoich obywateli, dlatego obywatele płacą z własnej woli. Jest dość dowodów, że ruscy zabijają Ukraińców równie bezwzględnie , a nawet bardziej. Chwała Ukrainie
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24.01.2024 10:25 Ответить
вся слава та поклоніння Богу
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24.01.2024 11:19 Ответить
АМИНЬ! 🙏🙏🙏
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24.01.2024 17:09 Ответить
Бог покинув кацапський мордор, треба було молитися козломордому, можливо б допомогло!😆
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24.01.2024 10:26 Ответить
"У Бога добавки не просят" (с)
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24.01.2024 10:46 Ответить
ЗНАЧИТ ХУ@ВО МОЛИЛСЯ !!!
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24.01.2024 10:49 Ответить
В перше бачу щоб на робота молились.Во ім'я атца,і сина,і святаго Дрона.Амінь!
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24.01.2024 11:14 Ответить
а дітки в Бучі не молили не ґвалтувати маму та не вбивати тата? а тут воно згадало про бога, чортяка
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24.01.2024 11:18 Ответить
..а сумку с награбленным оккупант держал до последнего вздоха
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24.01.2024 12:59 Ответить
Не поможе там бог Бо дрон скинув навіть не ВОГ - а 60-мм міну
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24.01.2024 13:21 Ответить
Помолился? С Богом!
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24.01.2024 13:30 Ответить
Яскравий приклад "чудотворної сили" звернень до Б-га чи якоїсь матінки - богородиці. Треба було ще лобом битися об замерзлу землю, подіяло б краще.
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24.01.2024 13:32 Ответить
ну да, инопланетянин без шевронов)) Ты не забыл, что нас там нет? Вы сцыкливое племя шифруитесь, как угодно, только это не мы!
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24.01.2024 14:44 Ответить
Молилась ты на ночь дездемона))
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24.01.2024 14:41 Ответить
Убивця з московії, вспомнив про Бога…, після убивства…
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24.01.2024 15:00 Ответить
він, до речі, охрестив себе як католик.
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24.01.2024 15:05 Ответить
Війна-жахлива річ.Важливо у цій боротьбі зі злом залишитись людиною
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24.01.2024 15:38 Ответить
Хрестився не по православному!
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24.01.2024 15:55 Ответить
Оператор дав час помолитися перед смертю, за це йому шана. Зброю кинути, руки підняти - може б вижив кацап, але, але...
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24.01.2024 16:55 Ответить
Дрон сказав: Амінь.
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24.01.2024 19:07 Ответить
Прийшов вбивати. а як не вийшло- то встав на вколїшки молитись. Якби залишили його живим, то вїн би пїдвївся й знову пїшов би спокїйнисенько вбивати. Така в них скотиняча кацапська релїгїя......
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24.01.2024 19:54 Ответить
Вони усвідомлено прийшли українців вбивати і лише могила їх виправить
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24.01.2024 20:19 Ответить
 
 