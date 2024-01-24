Оккупант перед смертью молится на украинский дрон. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант читает молитву и крестится, увидев украинский дрон.

Как сообщает Цензор.НЕТ, оператор украинского дрона был неумолим и точно сбросил боеприпас на оккупанта.

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