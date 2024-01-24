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Группа оккупантов беспомощно бегает вдоль лесополосы под прицельным обстрелом бойцов 128-й ОГШБр. ВИДЕО беспилотника

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 128-й ОГШБр с помощью гранатометов и минометов заставили штурмовую группу оккупантов отказаться от идеи штурмовать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попытки вражеских штурмовых действий опубликована в соцсетях.

"Так выглядит мясной штурм путинских суицидников - во весь рост, без поддержки бронетехники. Горные штурмовики 128-й Закарпатской бригады с помощью АГС и минометного огня пресекают попытку атаки со стороны российских оккупантов на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

Также смотрите: Украинские защитники атаковали замаскированную вражескую САУ. ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
То не пацани, то смердючі свнособаки, хробаки. Вони мені нагдують тарганів яких щойно спреєм обдали
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24.01.2024 10:56
+7
таргани
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24.01.2024 10:53
+5
🤣🤣🤣🤣
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24.01.2024 10:39
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🤣🤣🤣🤣
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24.01.2024 10:39 Ответить
Пацанам пригод захотілось...
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24.01.2024 10:43 Ответить
То не пацани, то смердючі свнособаки, хробаки. Вони мені нагдують тарганів яких щойно спреєм обдали
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24.01.2024 10:56 Ответить
Ну вони себе так називають, то хай бігають...
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24.01.2024 12:34 Ответить
таргани
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24.01.2024 10:53 Ответить
Ніхто цих виродків до України не гукав, захотіли зрубати грошенят, тільки грошенята виявились дуже болючими та смертними.....
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24.01.2024 11:13 Ответить
Буде знов багато свіжого руzкого м'яса валятися по всій окрузі.

Люблю дивитися, як воно парує на морозці!

🧐
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24.01.2024 12:37 Ответить
Нажаль багато снарядів лягає не по цілям.
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24.01.2024 13:15 Ответить
Це тому що ти не покажеш як треба...
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24.01.2024 14:11 Ответить
Вчера уже это было выложено
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24.01.2024 13:57 Ответить
На такі випадки існують касетні **********.
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24.01.2024 14:42 Ответить
Вот если б на дрон можно было прицепить пулемет - он бы сделал несколько пролетов и русиш капут.
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24.01.2024 15:41 Ответить
 
 