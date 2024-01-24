Группа оккупантов беспомощно бегает вдоль лесополосы под прицельным обстрелом бойцов 128-й ОГШБр. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 128-й ОГШБр с помощью гранатометов и минометов заставили штурмовую группу оккупантов отказаться от идеи штурмовать украинские позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись попытки вражеских штурмовых действий опубликована в соцсетях.

"Так выглядит мясной штурм путинских суицидников - во весь рост, без поддержки бронетехники. Горные штурмовики 128-й Закарпатской бригады с помощью АГС и минометного огня пресекают попытку атаки со стороны российских оккупантов на Запорожском направлении", - говорится в сообщении.

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