4 732 28
Шмыгаль встретился с Фицо в Ужгороде: "Рассчитываем на конструктивный и практический диалог". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Премьер-министр Денис Шмыгаль в Ужгороде проводит встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.
Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"На повестке дня - наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", - отметил Шмыгаль.
Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сделал ряд скандальных заявлений.
Также Фицо заявил, что в Киеве "нет войны, там абсолютно нормальная жизнь".
Топ комментарии
+14 Лиана Чумаслова
показать весь комментарий24.01.2024 11:10
+10 NV T
показать весь комментарий24.01.2024 11:00
+10 Michael Ilyash
показать весь комментарий24.01.2024 11:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Фіця все чудово розуміє , і знає що - те що він перднув , до реальності не відноситься . Бо тільки індіанці з диких племен Амазонки ще можливо не чули що в Україні йде війна .
Він зробив таку заяву навмисно , щоб вивести Шмигаля з рівноваги перед зустріччю . Те такий своєрідний - психологічний тиск .
Але провести зустріч у Києві цасцяв...
"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог"