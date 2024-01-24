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Ужгород (423) Фицо (42) Шмыгаль Денис (2330)

Шмыгаль встретился с Фицо в Ужгороде: "Рассчитываем на конструктивный и практический диалог". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Премьер-министр Денис Шмыгаль в Ужгороде проводит встречу со словацким коллегой Робертом Фицо.

Об этом глава правительства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"На повестке дня - наши двусторонние отношения и поддержка европейских инициатив. Рассчитываем на конструктивный и практический диалог", - отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер Словакии Роберт Фицо перед встречей с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сделал ряд скандальных заявлений.

Также Фицо заявил, что в Киеве "нет войны, там абсолютно нормальная жизнь".

Также читайте: Предоставление Украине 50 млрд евро от ЕС ничего не изменит, у этой войны нет военного решения, - премьер Словакии Фицо
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Топ комментарии
+14
Так може ми його у Харкові привітаємо, тут така"тиша"
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24.01.2024 11:10
+10
Фіцо любитель лизати і ціловати кацапськи дупи.
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24.01.2024 11:00
+10
А чому в Ужгороді? Вчора Фіцо говорив шо в Києві війни нема, але чомусь поїхати до Києва боязно. Лицемірний словак
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24.01.2024 11:07
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Фіцо любитель лизати і ціловати кацапськи дупи.
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24.01.2024 11:00 Ответить
Та він з колгоспу фсб. Там же і орбанутий і рудий порнушник трамп і замаскований маск і багато ще "консерв"!
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24.01.2024 11:07 Ответить
А Шмигаль хіба кацап?
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24.01.2024 14:39 Ответить
одного не могу понять,почему лысое чмо в форме с флажком с Украины??где шеврон ахметкина??
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24.01.2024 11:00 Ответить
Там, на спині, трафарєтом набито "ДТЕК"...
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24.01.2024 11:14 Ответить
враховуючи що на еволюцію головного мозку у твоїй макітрі з народження не розраховано,я не буду тобі грубити,природа все це зробила замість нас.і так під такий гербарій по типу тебе я ходжу тільки відлити щоб ти не всохло
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24.01.2024 11:59 Ответить
там ил76 в белгороде "улыбнулся в дребезги в бугорок обетованной земли (с)" . А ви тут про проуйловку фіцо
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24.01.2024 11:01 Ответить
А чому в Ужгороді? Вчора Фіцо говорив шо в Києві війни нема, але чомусь поїхати до Києва боязно. Лицемірний словак
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24.01.2024 11:07 Ответить
Так може ми його у Харкові привітаємо, тут така"тиша"
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24.01.2024 11:10 Ответить
тому що до Києва потрібно їхати залізницею; а в Ужгород з Братіслави - автомобілем
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24.01.2024 11:16 Ответить
Можно літаком до Кошиц- на фіг 6 годин в авто ?
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24.01.2024 11:33 Ответить
Тому що базікати це одне , а їхати в Київ , який постійно під обстрілами - це інше .
Фіця все чудово розуміє , і знає що - те що він перднув , до реальності не відноситься . Бо тільки індіанці з диких племен Амазонки ще можливо не чули що в Україні йде війна .
Він зробив таку заяву навмисно , щоб вивести Шмигаля з рівноваги перед зустріччю . Те такий своєрідний - психологічний тиск .
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24.01.2024 11:39 Ответить
і шо ніхто не відкиздив?
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24.01.2024 11:13 Ответить
"Також Фіцо заявив, що в Києві "немає війни, там абсолютно нормальне життя" Джерело: https://censor.net/ua/v3469497

Але провести зустріч у Києві цасцяв...
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24.01.2024 11:18 Ответить
А чого Фіцо і Пелигрині( можливого нового президента) до Харкова не запросили ? Шо , у Фіцо нема яіц? Може у Пелигрині знайдуться- йому на вибори йти незабаром
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24.01.2024 11:31 Ответить
Гнидо зутрілося з Поцо ... А результат ?! Допоки цяя гниЗЕдота буде туткай -не буде МИРУ В УКРАЇНІ !!!
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24.01.2024 11:33 Ответить
Придурок шмыгаль уже отсосал у фицо ?
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24.01.2024 11:39 Ответить
По морде Фицо можно увидеть что сейчас его будут бить. И возможно ногами
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24.01.2024 11:52 Ответить
шмигаль - тебе обкончали на обличча, ти не Українець, ти гандон жидівський
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24.01.2024 11:53 Ответить
Ще на одне ***** стало більше на планеті. шмігаль додався до цієї компанії, ****.
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24.01.2024 11:55 Ответить
борода очкаста шмигаль, чого з лівої не вібав кацапського підара ??? а правою об його кончу торкнувся, шмигаль - ти не українец, ти жидва продажна золоче маєтьки.. тебе на палю нада
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24.01.2024 11:57 Ответить
Там би спочатку тому фіцику хуком під дих, а вже потім вести розмову...
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24.01.2024 11:58 Ответить

"Розраховуємо на конструктивний та практичний діалог"


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24.01.2024 12:07 Ответить
Ви ще в десна поцілуйтесь! Зустрілося два підара, радісні, ручкаються, справжні друзі! Гидоти!
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24.01.2024 12:15 Ответить
Поверхнево судячи з прізвищ - здалося , що то зустріч двох клоунів з різних шапіто
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24.01.2024 13:17 Ответить
фіцо - кокот..
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24.01.2024 13:26 Ответить
Я не знаю Фіцо. Ну популіст ще той, наскільки проросійський не дуже відомо, як завжди, хто більше дасть тому й буде попу лизать... А от Шмигаль ще та наволоч. Чим далі, тим більше переконуюсь, що ми живемо як в поганому анекдоті...
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24.01.2024 14:27 Ответить
 
 