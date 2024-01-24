Выстрел из американского ПТРК Javelin уничтожает российскую бронемашину на поле боя. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российской бронемашины американским ПТРК "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделали бойцы из расчета украинского протитанкового комплекса "Стугна-П".

"Операторы Стугны наблюдают за попаданием джавелина по вражеской броне", - отмечается в комментарии к видео.

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