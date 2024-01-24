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Выстрел из американского ПТРК Javelin уничтожает российскую бронемашину на поле боя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российской бронемашины американским ПТРК "Javelin".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделали бойцы из расчета украинского протитанкового комплекса "Стугна-П".
"Операторы Стугны наблюдают за попаданием джавелина по вражеской броне", - отмечается в комментарии к видео.
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