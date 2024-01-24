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Выстрел из американского ПТРК Javelin уничтожает российскую бронемашину на поле боя. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой запечатлен момент уничтожения российской бронемашины американским ПТРК "Javelin".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись сделали бойцы из расчета украинского протитанкового комплекса "Стугна-П".

"Операторы Стугны наблюдают за попаданием джавелина по вражеской броне", - отмечается в комментарии к видео.

Читайте также: Противотанкист 79-й бригады - псевдо "Гагауз", уничтожил из ПТРК Javelin уже 40 единиц российской бронированной техники, 14 из них – танки. ВИДЕО
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Топ комментарии
+9
/Оператори Стугни спостерігають за влучанням джавеліна по ворожій броні\
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24.01.2024 14:34
+5
За відсутністю власних ракет спостерігаємо зі свого ПТРК за роботою іноземного.
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24.01.2024 14:38
+4
Це ті шо готуваось на експорт. Та Таня Чорновол разом з небайдужими зуміла їх вивезти з складів виробника ще до ракетних ударів рашстами по цих складах.
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24.01.2024 15:25
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Стугна?
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24.01.2024 14:28 Ответить
/Оператори Стугни спостерігають за влучанням джавеліна по ворожій броні\
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24.01.2024 14:34 Ответить
дякую!
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24.01.2024 14:36 Ответить
За відсутністю власних ракет спостерігаємо зі свого ПТРК за роботою іноземного.
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24.01.2024 14:38 Ответить
Там написано
Charge launcher battery
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24.01.2024 14:54 Ответить
Це ті шо готуваось на експорт. Та Таня Чорновол разом з небайдужими зуміла їх вивезти з складів виробника ще до ракетних ударів рашстами по цих складах.
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24.01.2024 15:25 Ответить
Там може бути навіть арабською написано бо пускові експортних варіантів.
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24.01.2024 15:29 Ответить
Значит, Джавелины ещё не закончились.. )
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24.01.2024 17:32 Ответить
По ходу операторы "Стугны" и "Джавелина" устроили соревнование по утилизации кацапов, законсервированных в собственном соку
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24.01.2024 18:31 Ответить
 
 