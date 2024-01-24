Оккупант забрел на украинские позиции в поисках хлеба: "Сейчас, бл#дь, поешь". ВИДЕО

Украинские воины взяли в плен оккупанта, который заявил, что пришел, потому что его послали поискать хлеба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, бойцы обещают тем хлебом его накормить.

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