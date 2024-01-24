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Оккупант забрел на украинские позиции в поисках хлеба: "Сейчас, бл#дь, поешь". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины взяли в плен оккупанта, который заявил, что пришел, потому что его послали поискать хлеба.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, бойцы обещают тем хлебом его накормить.
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+54 Яр Холодний
показать весь комментарий24.01.2024 14:46
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Один каже:
Слушайте мужики! А ведь у «хахлов» Рождество сегодня! Им волонтёры точно жрачки навезли! Давайте гонца к ним зашлём - пусть поделятся! Ты вот «местный»! Хахляцкий язык знаєшь Иди а то неохота з голоду дохнуть! Мужики! Да вы что?! Они ж меня порвут! Не сцы! Они на Рождество добрые! Зайдёшь в блиндаж и сразу с порога как они здравствуются в этот день: «Христос раждается!» Так они тебе и хлеба, и сала, и вареников, и горилки дадут! Иди! А то ногу прострелим!
Пішов День нема, два, три На четвертий приповзає - голодний, оброслий , обмерзлий!
- Ты где лазил?! Где жрачка хахляцкая?!!!
- Да ну вас с вашей жрачкой! Еле убежал!Зашёл в блиндаж: сидят хахлы красномордые , за столом, в «вышыванках» Столы от еды ломятся Я сразу с порога: «Христос нараждается!» А они мне в ответ: «Славимо його!»
- Ну и что?!!!
- Что, что… Хрен они меня славили!
Анекдот який справді смішний і з'явився років 10 тому, це як росіянин, днровєц та днровєц зайшли в бар і заказали собі як зазвичай... і їм дали пі#ди.
- Нет, хлєбушка
Коханець в квартирі, а тут чоловік з відрідження приїхав неочікувано. Той в шафу заховався.
А в чоловіка вихідні. День з дому не виходить.., другий, третій....
на четвертий щось йому в шафі знадобилося. Відкриває і:
- ага! сюрпрайз! Попався! Хочеш пи..ди?!
- ........... мені б хлібчика..."
«Народна мудрість» Розмова , після рибалки, коло багаття:
- Коли живеш на верхніх поверхах висотного дому - що треба перевірить при виході в місто?
- Чи виключений газ!
- Чи виключені електроприлади!
- Наявність ключів!
- Наявність грошей і документів!
- Ні, хлопці! Перевірять треба ще наявність у кишені поліетиленового пакета Бо якщо «заклинить» ліфт і він спиниться між поверхами - організму «стоять!» не накажеш!
Теперь будет жить... А не сдох как собака
Разве что, какие-то брошенные позиции...