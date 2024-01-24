РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4626 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
30 349 37
армия РФ (15459) военнопленные (771) война (47249) пленные (1848)

Оккупант забрел на украинские позиции в поисках хлеба: "Сейчас, бл#дь, поешь". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины взяли в плен оккупанта, который заявил, что пришел, потому что его послали поискать хлеба.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видеозаписи, опубликованной в соцсетях, бойцы обещают тем хлебом его накормить.

Внимание! Нецензурная лексика!

Читайте также: Саперы на востоке Украины взяли в плен 11 оккупантов, - СтратКом ВСУ. ФОТО
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+54
Сидять на Донбасі ,в окопах, «іхтамнєти» Злі, бо голодні і холодні Знову продукти і одяг не довезли - розікрали ще в Росії А завезти пообіцяли тільки на Новий Рік

Один каже:
Слушайте мужики! А ведь у «хахлов» Рождество сегодня! Им волонтёры точно жрачки навезли! Давайте гонца к ним зашлём - пусть поделятся! Ты вот «местный»! Хахляцкий язык знаєшь Иди а то неохота з голоду дохнуть! Мужики! Да вы что?! Они ж меня порвут! Не сцы! Они на Рождество добрые! Зайдёшь в блиндаж и сразу с порога как они здравствуются в этот день: «Христос раждается!» Так они тебе и хлеба, и сала, и вареников, и горилки дадут! Иди! А то ногу прострелим!

Пішов День нема, два, три На четвертий приповзає - голодний, оброслий , обмерзлий!

- Ты где лазил?! Где жрачка хахляцкая?!!!

- Да ну вас с вашей жрачкой! Еле убежал!Зашёл в блиндаж: сидят хахлы красномордые , за столом, в «вышыванках» Столы от еды ломятся Я сразу с порога: «Христос нараждается!» А они мне в ответ: «Славимо його!»

- Ну и что?!!!

- Что, что Хрен они меня славили!
показать весь комментарий
24.01.2024 14:46
+44
Брат помирає - ухи просить -- а в цього хліба
показать весь комментарий
24.01.2024 14:31
+22
Перше,що мені прийшло в голову .
показать весь комментарий
24.01.2024 14:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брат помирає - ухи просить -- а в цього хліба
показать весь комментарий
24.01.2024 14:31 Ответить
Перше,що мені прийшло в голову .
показать весь комментарий
24.01.2024 14:33 Ответить
Сидять на Донбасі ,в окопах, «іхтамнєти» Злі, бо голодні і холодні Знову продукти і одяг не довезли - розікрали ще в Росії А завезти пообіцяли тільки на Новий Рік

Один каже:
Слушайте мужики! А ведь у «хахлов» Рождество сегодня! Им волонтёры точно жрачки навезли! Давайте гонца к ним зашлём - пусть поделятся! Ты вот «местный»! Хахляцкий язык знаєшь Иди а то неохота з голоду дохнуть! Мужики! Да вы что?! Они ж меня порвут! Не сцы! Они на Рождество добрые! Зайдёшь в блиндаж и сразу с порога как они здравствуются в этот день: «Христос раждается!» Так они тебе и хлеба, и сала, и вареников, и горилки дадут! Иди! А то ногу прострелим!

Пішов День нема, два, три На четвертий приповзає - голодний, оброслий , обмерзлий!

- Ты где лазил?! Где жрачка хахляцкая?!!!

- Да ну вас с вашей жрачкой! Еле убежал!Зашёл в блиндаж: сидят хахлы красномордые , за столом, в «вышыванках» Столы от еды ломятся Я сразу с порога: «Христос нараждается!» А они мне в ответ: «Славимо його!»

- Ну и что?!!!

- Что, что Хрен они меня славили!
показать весь комментарий
24.01.2024 14:46 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2024 15:07 Ответить
В оригіналі цікавіше
показать весь комментарий
24.01.2024 15:24 Ответить
Цей анекдот з"явився ВІСІМ РОКІВ ТОМУ!
показать весь комментарий
24.01.2024 15:29 Ответить
Цій байці років 50 про кацапа у карпатському селі.
Анекдот який справді смішний і з'явився років 10 тому, це як росіянин, днровєц та днровєц зайшли в бар і заказали собі як зазвичай... і їм дали пі#ди.
показать весь комментарий
24.01.2024 19:53 Ответить
Не знаю! Цей анекдот почув десь вісім років тому
показать весь комментарий
24.01.2024 20:06 Ответить
От зараза ! Ото насмішив ! Це шедевр !
показать весь комментарий
24.01.2024 15:36 Ответить
показать весь комментарий
24.01.2024 16:20 Ответить
брат Митька....
показать весь комментарий
24.01.2024 18:20 Ответить
Дать ему хлеба с крысиным ядом и отправить обратно
показать весь комментарий
24.01.2024 14:32 Ответить
А це гарна ідея! Треба їм з коптерів закидувати в ночі в окопи травлений хліб та воду, так ніби хтось загубив...
показать весь комментарий
24.01.2024 19:48 Ответить
Водки нет, иди домой!
показать весь комментарий
24.01.2024 14:35 Ответить
Домой просто так вже не получиться...
показать весь комментарий
24.01.2024 14:45 Ответить
В полонi краще нiж в окопах голодний та обстрiляний "хахлами"-вбить можуть, а так жити буде i приiде додому наче з курорту...
показать весь комментарий
24.01.2024 16:30 Ответить
Смоли йому гарячої за пазуху.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:37 Ответить
-Тобі пи₴ди дать?
- Нет, хлєбушка
показать весь комментарий
24.01.2024 14:39 Ответить
Нагадався анекдот з бородою:
Коханець в квартирі, а тут чоловік з відрідження приїхав неочікувано. Той в шафу заховався.
А в чоловіка вихідні. День з дому не виходить.., другий, третій....
на четвертий щось йому в шафі знадобилося. Відкриває і:
- ага! сюрпрайз! Попався! Хочеш пи..ди?!
- ........... мені б хлібчика..."
показать весь комментарий
24.01.2024 14:44 Ответить
Та в такому випадку (взагалі-то) - більше в туалет тягне!

«Народна мудрість» Розмова , після рибалки, коло багаття:
- Коли живеш на верхніх поверхах висотного дому - що треба перевірить при виході в місто?
- Чи виключений газ!
- Чи виключені електроприлади!
- Наявність ключів!
- Наявність грошей і документів!
- Ні, хлопці! Перевірять треба ще наявність у кишені поліетиленового пакета Бо якщо «заклинить» ліфт і він спиниться між поверхами - організму «стоять!» не накажеш!
показать весь комментарий
25.01.2024 16:53 Ответить
Ну попав в полон то скоро і булочку з чайком отримає.. Йо-пере-сете!
показать весь комментарий
24.01.2024 14:46 Ответить
Покажіть це відео всім ватним баранам, хто дивиться їхніх пропагандонів
показать весь комментарий
24.01.2024 14:51 Ответить
Вчера как раз ржали по этому поводу. По трофейной рации, купянское направление, орки жаловались, что пятый день без жратвы сидят.
показать весь комментарий
24.01.2024 14:55 Ответить
Нехай пісю смокчуть замість їжі.
показать весь комментарий
24.01.2024 16:22 Ответить
Счастливчик...
Теперь будет жить... А не сдох как собака
показать весь комментарий
24.01.2024 15:02 Ответить
Я за кефиром пошёл, а тут пираты©
показать весь комментарий
24.01.2024 15:21 Ответить
дайте хлеба, а потом зрелищ
показать весь комментарий
24.01.2024 15:40 Ответить
А откуда на нуле хлеб? Там что пекарни работают, по его мнению, или магазины?
Разве что, какие-то брошенные позиции...
показать весь комментарий
24.01.2024 15:45 Ответить
А ніхто не додумався що на ньому радіомаяк, і цікаво ця позиція наша на цей час?
показать весь комментарий
24.01.2024 15:49 Ответить
Буханка = рожок . граната = пирожок )
показать весь комментарий
24.01.2024 16:01 Ответить
А що місцеві вже не дають, чи в самих немає ?
показать весь комментарий
24.01.2024 16:12 Ответить
Саме мы не месцніє - вспомажітє! На вокзалє дедушко лєжить з рахєтом і "плоскостопієм"...
показать весь комментарий
24.01.2024 16:49 Ответить
я просто за хлєбушком вишел, сам я нє месний, я із Новосібірска, дядєнькі атпустітє к мамє ...
показать весь комментарий
24.01.2024 19:05 Ответить
Землею Українською спочатку накорміть,а потім хліба дайте!
показать весь комментарий
24.01.2024 21:43 Ответить
Ото вже дибильная кацапня
показать весь комментарий
24.01.2024 22:05 Ответить
 
 