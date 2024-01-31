Пуск американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM украинским истребителем МиГ-29. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись фрагмента боевой работы украинского пилота самолета МиГ-29, на котором зафиксирован пуск американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ракета была запущена с правого борта. На записи отчетливо виден инверсионный след по траектории полета AGM-88 HARM.

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