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Пуск американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM украинским истребителем МиГ-29. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись фрагмента боевой работы украинского пилота самолета МиГ-29, на котором зафиксирован пуск американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.

Как сообщает Цензор.НЕТ, ракета была запущена с правого борта. На записи отчетливо виден инверсионный след по траектории полета AGM-88 HARM.

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Топ комментарии
+25
США, давайте следующую ракету! Эта уже закончилась.
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31.01.2024 13:22
+12
Сподіваюсь ,що якійсь руснявій РЛС в результаті ,настав кірдик.
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31.01.2024 13:32
+7
Мінус радарчик, а то і цілий ЗРК.
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31.01.2024 13:30
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США, давайте следующую ракету! Эта уже закончилась.
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31.01.2024 13:22 Ответить
Зебил ответил бы вам , мол, шо, кто и кому должен.
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31.01.2024 13:27 Ответить
Особливо ті, які чомусь постять під німецькими або американськими прапорцями.
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31.01.2024 14:00 Ответить
пілот -"майстер"!
Застосовує зброю і ще встигає відосики записувати!!!!!
Знаю таких .....
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31.01.2024 13:27 Ответить
а що не так з пілотом? камера в кабіні стої і фіксує...
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31.01.2024 13:30 Ответить
Вам не зрозуміти.....
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31.01.2024 13:31 Ответить
чому? ви пілот? тож поясніть!
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31.01.2024 13:35 Ответить
камера не стоїть......
Не зафіксована.....
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31.01.2024 13:39 Ответить
так, дійсно, щось я тупнув
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31.01.2024 13:43 Ответить
+ +
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31.01.2024 13:44 Ответить
тільки хто камеру тримає?
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31.01.2024 13:44 Ответить
пілот -"майстер"!
Застосовує зброю і ще встигає відосики записувати і відеокамерою керувати!!!!!
Знаю таких .....
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31.01.2024 13:47 Ответить
тоді можна допустити що в нього просто є третя рука, десь зі спини...
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31.01.2024 14:03 Ответить
і рука третя....
і ще й нога третя....
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31.01.2024 14:13 Ответить
Веном?
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31.01.2024 15:50 Ответить
Она зафиксирована. Прикрепленна к внутренней стороне остекления кабины, к откидной части фонаря. А вот как управляется вопрос. Возможно от блоков СКАБ СНЦ, но тут еще сырая разработка. То камера смотрит куда и пилот, то на 180 градусов обратно.
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31.01.2024 16:20 Ответить
Камера насправді зафіксована у кабіні-використано ******* камеру,що знімає відео 360°-всі інші ефекти створено при монтажу відео у звичайний формат-особисто встановлював!
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31.01.2024 14:52 Ответить
Оце вже схоже на продуктивну роботу авіації. Не те що пуски ракеток з вертушок "на кого Бог пошле"...
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31.01.2024 13:30 Ответить
Мінус радарчик, а то і цілий ЗРК.
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31.01.2024 13:30 Ответить
Сподіваюсь ,що якійсь руснявій РЛС в результаті ,настав кірдик.
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31.01.2024 13:32 Ответить
ймовірність 0,8
не менше
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31.01.2024 13:40 Ответить
я спрошу,результат был...Смерть тварям болот мацковии
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31.01.2024 13:32 Ответить
потихеньку по малу московія буде випилюватись, прийде час коли клоуни і ларйочники теж як роса на сонці зникнуть 🙏🏼
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31.01.2024 13:36 Ответить
На землі сніг.
Не підкажете, коли там кокошніков вдруге оголосив про повне знищення авіації ЗСУ?
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31.01.2024 13:38 Ответить
знищив уже 5 раз
всіх
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31.01.2024 13:41 Ответить
и на вираж над макушками- сокол!
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31.01.2024 13:43 Ответить
"бойовий розворот"..... Не віраж!)))))
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31.01.2024 14:18 Ответить
сподіваюсь це не обманка була замість РЛС
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31.01.2024 19:41 Ответить
Цеш небеспечно! Марно там РЛС стоiть?
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31.01.2024 19:51 Ответить
Не стоило было так афишировать эти ракеты, пусть это было бы для них неким сюрпризом когда вдруг у них одна за другой начинались лопаться как мыльные пузыри ихние радиолокационные станции.. )
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31.01.2024 22:20 Ответить
 
 