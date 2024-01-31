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Пуск американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM украинским истребителем МиГ-29. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись фрагмента боевой работы украинского пилота самолета МиГ-29, на котором зафиксирован пуск американской противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.
Как сообщает Цензор.НЕТ, ракета была запущена с правого борта. На записи отчетливо виден инверсионный след по траектории полета AGM-88 HARM.
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+25 Семенец Шура
показать весь комментарий31.01.2024 13:22
+12 boris petrik
показать весь комментарий31.01.2024 13:32
+7 MausMike
показать весь комментарий31.01.2024 13:30
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Пожалуйста, подождите...
Застосовує зброю і ще встигає відосики записувати!!!!!
Знаю таких .....
Не зафіксована.....
Застосовує зброю і ще встигає відосики записувати і відеокамерою керувати!!!!!
Знаю таких .....
і ще й нога третя....
не менше
Не підкажете, коли там кокошніков вдруге оголосив про повне знищення авіації ЗСУ?
всіх