Тела ликвидированных оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции на южном направлении. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили штурмовую группу оккупантов, пытавшихся атаковать украинские позиции на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой беспилотник запечатлел результат боевого столкновения, опубликована в соцсетях. На записи видны тела не менее восьми захватчиков.

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