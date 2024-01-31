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Тела ликвидированных оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции на южном направлении. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины уничтожили штурмовую группу оккупантов, пытавшихся атаковать украинские позиции на южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой беспилотник запечатлел результат боевого столкновения, опубликована в соцсетях. На записи видны тела не менее восьми захватчиков.
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+24 Luk Viktor
показать весь комментарий31.01.2024 13:34
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показать весь комментарий31.01.2024 13:38
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Ну гарнесенько ж.
Будете в черзі медкомісії ТЦК одразу за мною!
- Кто?
- Ну вот - эта группа В полосатых купальниках (бронежилетах и касках)!
"операторам сцен", ЗСУ - шана і повага, браво-біс
планет(тобто, іхтамнєт)"