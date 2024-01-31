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Тела ликвидированных оккупантов, пытавшихся штурмовать украинские позиции на южном направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины уничтожили штурмовую группу оккупантов, пытавшихся атаковать украинские позиции на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись, на которой беспилотник запечатлел результат боевого столкновения, опубликована в соцсетях. На записи видны тела не менее восьми захватчиков.

Также смотрите: Общие боевые потери РФ с начала войны – около 385 230 человек (+1090 за сутки), 6310 танков, 9195 артсистем, 11757 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+24
Красиво лежать - як на пляжі...! До Києва трохи не дійшли!!!!
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31.01.2024 13:34
+22
Чого розляглися, лобуряки? Квартира на Печерську сама себе не купить.
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31.01.2024 13:37
+18
Всім кацапам місце у пеклі 🤬
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31.01.2024 13:38
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Передумали ?
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31.01.2024 13:32 Ответить
Красиво лежать - як на пляжі...! До Києва трохи не дійшли!!!!
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31.01.2024 13:34 Ответить
То вони відпочивають перед початком третього року війни.
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31.01.2024 13:35 Ответить
Зато на..уй дійшли точно, та лягли рядочком.
Ну гарнесенько ж.
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31.01.2024 13:36 Ответить
Зважаючи на розташування тіл, це не зеки і не мобіки.
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31.01.2024 13:42 Ответить
Як гарно їх розклали,відпочивають.
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31.01.2024 13:56 Ответить
Чого розляглися, лобуряки? Квартира на Печерську сама себе не купить.
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31.01.2024 13:37 Ответить
вони уже знайшли місце під сонцем........
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31.01.2024 13:43 Ответить
Не,лада ***** не дает спокойствийся,нах...
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31.01.2024 13:43 Ответить
А хто там купувати збирався ,як забіг на нові Липки все твоє.а тут пое і все до Кабзіка
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31.01.2024 14:19 Ответить
Всім кацапам місце у пеклі 🤬
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31.01.2024 13:38 Ответить
Да живые они, живые - они ещё на выборах за путлера голосовать будут.
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31.01.2024 13:44 Ответить
Мало! Треба у рази більше!
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31.01.2024 13:47 Ответить
Оце правильний настрій, Ольга!

Будете в черзі медкомісії ТЦК одразу за мною!
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31.01.2024 15:20 Ответить
І коли ж ці підари зрозуміють нарешті, що їх ворог не тут а в кремлі
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31.01.2024 13:51 Ответить
о, яким знайомим повіяло..., десь з 14 року, тоді на цензорі сиділа величезна кількість проплачених ботів та просто якихось "агентів справедливості" в них були якісь методички із яких вони вичитували сентенції типу: українці, ваш ворог не на сході, він сидить у Києві..., я ні на що не натякаю, просто ностальгія )))
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31.01.2024 13:57 Ответить
ці - уже точно не зрозуміють!
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31.01.2024 13:59 Ответить
- Красиво плывут (лежат)...
- Кто?
- Ну вот - эта группа В полосатых купальниках (бронежилетах и касках)!
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31.01.2024 13:52 Ответить
Туди кацапам й дорога!
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31.01.2024 13:58 Ответить
..виявляється шось таки є такЕ у "мексиканських мильних операх"
"операторам сцен", ЗСУ - шана і повага, браво-біс
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31.01.2024 13:58 Ответить
Ех пацани шли на Берлін , а тут бах Кринки і все і квартирка в Одесі накрилась
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31.01.2024 14:17 Ответить
партрєт ацца всєх кацапав...
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31.01.2024 14:22 Ответить
І підпис під картиною "Как харашо что соседей расстреляли".
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31.01.2024 14:26 Ответить
звукоряд геніальний.
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31.01.2024 14:29 Ответить
останні кадри "парад планет (тобто, іхтамнєт)"
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31.01.2024 14:35 Ответить
Незабаром буде ювілей - 10 років,як друга армія світу бере Авдіївку!!!Почали ще в 2014.
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31.01.2024 14:36 Ответить
Кончіл тєло - гуляй смєло!
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31.01.2024 14:46 Ответить
Немає більшого задоволення як дивитися на здохлих кацапів.
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31.01.2024 15:00 Ответить
суперовий звуковий супровод
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31.01.2024 15:10 Ответить
В найкращих позах-Габріел Едуарді,Фабіо Асунсон..
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31.01.2024 16:47 Ответить
з Ае=нтонієм Фагундєсом - гарно, автору озвучки - окремо повага, там уже написали, підкріплюю
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31.01.2024 17:35 Ответить
 
 