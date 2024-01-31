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Вагнеровцы бьют российских военных в полевом лагере: "Выходы, шлюха #баная! Вы че, п#дары, ох#ели!". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись с фрагментами массовой драки между вагнеровцами и российскими военными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, причиной массовой драки стал тот факт, что перед этим военные до потери сознания избили одного из наемников. Конфликт развернулся в полевом лагере российских оккупантов. На записи слышны выстрелы.
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+77 Andrew Moon
показать весь комментарий31.01.2024 14:31
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Любов то таке почуття, Проня Прокоповна , що Вам його не пойнять (с).
Истоки тревожности
Сегодня мы уже упоминали о теме тревожности во вражеских СМИ и пабликах, но конечно же, там никто не станет прямо тревожиться о том, что был сбит еще один «несбиваемый» Су-34. Никто даже не задал бодрого вопроса о том, за что же его сбили собственные ПВО, поскольку всем известно, что устаревшие западные системы, которые имеются на вооружении ВСУ, просто неспособны сбить новейший аэроплан. Плюс к тому, прутин же пообещал пощелкать Пэтриоты как орешки. Глупый вопрос может стоить конфискации имущества и потому там такое спрашивать не станут.
Кстати, никто там не спрашивает прямо, но все же тревожно отмечают, что вот уже пошли 36-е сутки с тех пор, как товарищ Герасимов - начальник штаба воюющей страны, в последний раз подавал признаки жизни. Ведь там есть о чем подумать. Например, настолько ли уж пустым летел Ил-76 из Белгорода, ведь если он был категорически пустой, то такое плотное оцепление места падения вызывает очень нехорошие предположения.
И потом, никто же не объявлял официально отмену старой традиции «особого ********», когда особым особам в чай добавляют полоний. Самую малость, чисто для вкуса. Или может Герасимова взяла какая другая причина, вроде обряда жертвоприношения, вместе с оленем, орлом и медведем. Вернее - вместо оленя. Оно вроде и вопрос есть, и задать его не очень хочется. Мало ли что, вдруг ты его только поставишь и вот к тебе уже приехали товарищи из компании, организующей те самые ********. Нет, настоящая тревога выглядит иначе, хоть и тоже - завуалировано. Выглядит она так.
«В ночь на 31 января беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Санкт-Петербург… Дрон был подбит зенитно-ракетным комплексом С-400 над Колпино в 4:20, а в 4:50 он долетел до НПЗ на Глухоозерском шоссе и рухнул на территорию предприятия «Невский мазут».
Оно вроде бы и хорошо, как говорится «все цели сбиты, потерь нет», если бы не два обстоятельства. Первое состоит в том, что дрон хоть и «рухнул» на территории НПЗ примерно в 20 км от Колпино, но это в 1000 км от границы Украины, а одно это уже безусловно - тревожно. Ну а кроме того, там уже упал второй дрон и возникает обоснованное предположение, что не последний. Но суть настоящей тревоги не в этом, а вот в чем.
«Это уже третья атака на нефтяной завод в России за неделю и шестая - с середины месяца. 29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга. 25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ «Роснефти». Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано».
Если кто-то решил, что тревога возникла из-за регулярности таких ударов по НПЗ или же потому, что НПЗ в Туапсе смогут запустить в лучшем случае в конце марта, то ошибаются. Здесь тревожной оказалась фраза «сгорела вакуумная установка». Теперь никто не знает, как на нее среагирует прутин и чем все это может закончиться для россиян. А еще тревогу вызывает то, как она там оказалась во время атаки и почему сгорела? Возможно, мадам Кабаева уже стала негласной владелицей Туапсинского НПЗ, как дочки прутина стали владелицами Сургутнефти, но это никому неизвестно. Поэтому гимнастку и зашифровали нейтральным названием «вакуумная установка». В общем - тревожно все это, ой - тревожно!
Я так думаю там без горілки не обійшлося А один так допився (коло палатки) що сп"яну обісцявся
- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
Бити якогось чмиря безбройного то вони сила. А як їх все керівництво пустили на гуляж то язики в ж#пи позасовували, пітухи їб#ані!
далі будуть ахвіцерьйо в расход пускати. і тоді почнеться розвал
маслачервоної юшки.
А потім - вагнери їм ,, ще жорстокіше .
А потім знову військові - вагнерам , і тут вже можна буде задіяти й гранатомети .
А потім апять вагнери - військовим , вже за допомогою танків .
Ну і так далі . Головне не зупинятись !