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Вагнеровцы бьют российских военных в полевом лагере: "Выходы, шлюха #баная! Вы че, п#дары, ох#ели!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись с фрагментами массовой драки между вагнеровцами и российскими военными.

Как сообщает Цензор.НЕТсудя по видео, причиной массовой драки стал тот факт, что перед этим военные до потери сознания избили одного из наемников. Конфликт развернулся в полевом лагере российских оккупантов. На записи слышны выстрелы.

Также смотрите: Россияне перебросили остатки "вагнеровцев" под Авдеевку. ВИДЕО

Внимание! Ненормативная лексика! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Смотрите также: Пьяные российские военные устроили стрельбу на месте базирования подразделения. ВИДЕО
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Топ комментарии
+77
В мірє животних...
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31.01.2024 14:31
+73
Чого вони один одного гамселять, у них же зброя є.
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31.01.2024 14:34
+40
жаль що не перестріляли один одного
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31.01.2024 14:48
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В мірє животних...
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31.01.2024 14:31 Ответить
В русском мірє животних
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31.01.2024 14:45 Ответить
нафіга вони, *****, приперлися? не могли дома отак один одного киздити?
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31.01.2024 16:56 Ответить
жаль що не перестріляли один одного
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31.01.2024 14:48 Ответить
Блин, ну прямо как дети. И у тех, и у других есть оружие, а они как бабы решают вопросы
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31.01.2024 14:59 Ответить
Гірше - Кацапи. Навіщо люди животних ображають порівнянням з нелюдями кацапськими?
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31.01.2024 15:09 Ответить
В мире зверолюдей.
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31.01.2024 16:34 Ответить
на жаль, тема "бутилкі" на розкрита.
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31.01.2024 16:46 Ответить
не согласен.не оскорбляйте животных,это биомусор!
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31.01.2024 17:54 Ответить
Чого вони один одного гамселять, у них же зброя є.
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31.01.2024 14:34 Ответить
бо садисти
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31.01.2024 14:37 Ответить
Бо кацапи
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31.01.2024 14:51 Ответить
Це монголоїди, андрофаги!!!
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31.01.2024 15:16 Ответить
Потрібно показати це кацапським мамкам по всіх їхніх центральних каналах.
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31.01.2024 15:20 Ответить
Ага. Умом паРашу не понять
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31.01.2024 15:01 Ответить
бьйот значит любит..
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31.01.2024 15:57 Ответить
Дуди б авіабомбу
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31.01.2024 14:36 Ответить
Підари з підорами посварились.
Любов то таке почуття, Проня Прокоповна , що Вам його не пойнять (с).
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31.01.2024 14:36 Ответить
777 три сокири всіх замирять.
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31.01.2024 14:37 Ответить
Готовте тузи шльондри оленевода вас будуть імєт зекі !))))
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31.01.2024 14:37 Ответить
Линия обороны / Анти-колорадос

Истоки тревожности

Сегодня мы уже упоминали о теме тревожности во вражеских СМИ и пабликах, но конечно же, там никто не станет прямо тревожиться о том, что был сбит еще один «несбиваемый» Су-34. Никто даже не задал бодрого вопроса о том, за что же его сбили собственные ПВО, поскольку всем известно, что устаревшие западные системы, которые имеются на вооружении ВСУ, просто неспособны сбить новейший аэроплан. Плюс к тому, прутин же пообещал пощелкать Пэтриоты как орешки. Глупый вопрос может стоить конфискации имущества и потому там такое спрашивать не станут.

Кстати, никто там не спрашивает прямо, но все же тревожно отмечают, что вот уже пошли 36-е сутки с тех пор, как товарищ Герасимов - начальник штаба воюющей страны, в последний раз подавал признаки жизни. Ведь там есть о чем подумать. Например, настолько ли уж пустым летел Ил-76 из Белгорода, ведь если он был категорически пустой, то такое плотное оцепление места падения вызывает очень нехорошие предположения.

И потом, никто же не объявлял официально отмену старой традиции «особого ********», когда особым особам в чай добавляют полоний. Самую малость, чисто для вкуса. Или может Герасимова взяла какая другая причина, вроде обряда жертвоприношения, вместе с оленем, орлом и медведем. Вернее - вместо оленя. Оно вроде и вопрос есть, и задать его не очень хочется. Мало ли что, вдруг ты его только поставишь и вот к тебе уже приехали товарищи из компании, организующей те самые ********. Нет, настоящая тревога выглядит иначе, хоть и тоже - завуалировано. Выглядит она так.

«В ночь на 31 января беспилотник упал на территории нефтеперерабатывающего завода в Санкт-Петербург… Дрон был подбит зенитно-ракетным комплексом С-400 над Колпино в 4:20, а в 4:50 он долетел до НПЗ на Глухоозерском шоссе и рухнул на территорию предприятия «Невский мазут».

Оно вроде бы и хорошо, как говорится «все цели сбиты, потерь нет», если бы не два обстоятельства. Первое состоит в том, что дрон хоть и «рухнул» на территории НПЗ примерно в 20 км от Колпино, но это в 1000 км от границы Украины, а одно это уже безусловно - тревожно. Ну а кроме того, там уже упал второй дрон и возникает обоснованное предположение, что не последний. Но суть настоящей тревоги не в этом, а вот в чем.

«Это уже третья атака на нефтяной завод в России за неделю и шестая - с середины месяца. 29 января в Ярославле беспилотник упал на НПЗ «Славнефть-ЯНОС» и вызвал пожар. Дрон нашли рядом с установкой для гидрокрекинга. 25 января дрон ударил по Туапсинскому НПЗ «Роснефти». Возник пожар, сгорела вакуумная установка. В результате предприятие оказалось парализовано».

Если кто-то решил, что тревога возникла из-за регулярности таких ударов по НПЗ или же потому, что НПЗ в Туапсе смогут запустить в лучшем случае в конце марта, то ошибаются. Здесь тревожной оказалась фраза «сгорела вакуумная установка». Теперь никто не знает, как на нее среагирует прутин и чем все это может закончиться для россиян. А еще тревогу вызывает то, как она там оказалась во время атаки и почему сгорела? Возможно, мадам Кабаева уже стала негласной владелицей Туапсинского НПЗ, как дочки прутина стали владелицами Сургутнефти, но это никому неизвестно. Поэтому гимнастку и зашифровали нейтральным названием «вакуумная установка». В общем - тревожно все это, ой - тревожно!
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31.01.2024 14:37 Ответить
ну, з богом, парасю.. гранати до бою.
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31.01.2024 14:38 Ответить
обісцяли в кінці?
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31.01.2024 14:38 Ответить
Чудовий фільм.
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31.01.2024 14:42 Ответить
мілиє браняцца))) ніколи не розумів, як можна чмирити людину зі зброєю. навіть, кацапа
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31.01.2024 14:44 Ответить
ооо таке ми любимо зирити 🤩
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31.01.2024 14:45 Ответить
Убивайте друг друга суки.
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31.01.2024 14:45 Ответить
не вважаю
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31.01.2024 15:39 Ответить
Старое видео - еще зелено. А как там сейчас?
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31.01.2024 14:46 Ответить
сюдячи з того, шо відео таки опублікували... їм уже не лячно...
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31.01.2024 17:28 Ответить
Кругом зелені сосни. Одяг не зимовий.
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31.01.2024 17:33 Ответить
у кожного першого на руках зброя, а вони як дикуни, палками та каміннями б'ються. ну шо за фігня?
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31.01.2024 14:46 Ответить
ех, фонтан би дєсантніку! він би один всих вагнєров в ньому перетопив! ))
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31.01.2024 14:49 Ответить
У військових кацапів тепер є нагода постріляти вагнерівцям в спину. Палко цього бажаю.
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31.01.2024 14:50 Ответить
Втарая армія міра ))))
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31.01.2024 14:50 Ответить
Вообще убейте их нах…
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31.01.2024 14:51 Ответить
Надіюся - з півдесятка перекалічить устигли? Оце і є "дрючба народав па-русски"
Я так думаю там без горілки не обійшлося А один так допився (коло палатки) що сп"яну обісцявся

- Что такое "День народного единства" в России?
- Это когда все чуваши, удмурты, мордвины и другие "русскаязычные" народы с утра радостно поздравляют друг друга с праздником, а потом, нажравшись водки, неистово лупят друг друга по морде, обзывая "чурками нерусскими"...
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31.01.2024 14:52 Ответить
Щось кричали 3,14дарів, а на вілео тема сексу не розкрита.
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31.01.2024 14:52 Ответить
Дикі ...... звірі....
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31.01.2024 14:52 Ответить
Ні, гірше - кацапи.
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31.01.2024 15:00 Ответить
Кацапи завжди ними були. Дідівщина та знущання в армії, різні зеківські "поняття" та "традиції" - це все від кацапів.
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31.01.2024 15:13 Ответить
и только их утихомиривало хорошая пиз.....дюлина
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31.01.2024 16:57 Ответить
контракт закривати заборонили, автопролангація. закріпачені контрактники ＋добровольці з тюрми, бійок не уникнути
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31.01.2024 14:57 Ответить
А де толік чмарій, це ж гражданская вайна? Чи запише толя відос на ю-туб?
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31.01.2024 14:59 Ответить
Мда ... кацапи сказилися , самі себе знищують
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31.01.2024 15:04 Ответить
Утро в деревне.
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31.01.2024 15:06 Ответить
Біосміття...
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31.01.2024 15:06 Ответить
Побольше и почаще таких случаев.....
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31.01.2024 15:09 Ответить
Що б вони всі переп[здили один одного
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31.01.2024 15:17 Ответить
Ждем виндетты от чмобиков!
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31.01.2024 15:18 Ответить
Самий час для хаймерса
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31.01.2024 15:20 Ответить
Не вистачає тільки прильота хаймарса туда для повної краси.
Бити якогось чмиря безбройного то вони сила. А як їх все керівництво пустили на гуляж то язики в ж#пи позасовували, пітухи їб#ані!
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31.01.2024 15:21 Ответить
дивився б і дивився!
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31.01.2024 15:25 Ответить
Духовниє спрєпи, *****...
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31.01.2024 15:26 Ответить
Перекуярте сами себя , *******.
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31.01.2024 15:28 Ответить
Вторая армия мира если что
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31.01.2024 15:33 Ответить
Бьют значит любят !
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31.01.2024 15:41 Ответить
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31.01.2024 15:46 Ответить
И будет первый парень на деревне ,а в деревне один дом.
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31.01.2024 17:09 Ответить
такі от "неуставні" відносини говорять про те що ЗСУ їх нормально так гасять.
далі будуть ахвіцерьйо в расход пускати. і тоді почнеться розвал
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31.01.2024 15:47 Ответить
Так ось чому ***** цих звірів гонить на убій , він просто сам боїться таких чортів
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31.01.2024 15:47 Ответить
Мало масла червоної юшки.
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31.01.2024 15:56 Ответить
Мілие браняться- тока тешатся.
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31.01.2024 16:09 Ответить
Скрепно, зачёт.
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31.01.2024 16:12 Ответить
Зойки стихають. Hа моpі гуде шалений штоpм, кpугом лежать побиті тіла кацапів.
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31.01.2024 16:26 Ответить
день узкага единства . не хватает гундяя с кадылом и жидофашиста салавьева
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31.01.2024 16:27 Ответить
Проє***али прихід вагнерів...всі поголовно бухали і лягли спати ....за це і получили.
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31.01.2024 16:40 Ответить
Армия наркоманов. Откуда российские солдаты берут запрещенные вещества?
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31.01.2024 17:00 Ответить
бьет значит любит
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31.01.2024 16:53 Ответить
Все це дрібниці! Ну покричали трошки,потовкли пики,обізвали боєвих таваріщєй пєтухамі....Пересплять разом і розберуться хто є пєтух,а хто іх муж. А не угомоняться-прийїдуть Ахмат-сіла і зроблять цих крикливих непобєдімих вітязєй і пєтухамі і наложницями і зулєйкамі...
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31.01.2024 17:05 Ответить
Що вони творять один з одним. А уявили, що ці потвори творять з українцями?
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31.01.2024 17:10 Ответить
і я про це...
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31.01.2024 18:15 Ответить
Если бы ихнего "вагнера" побуцали хозяева с Кавказа, ни один петух и не пискнул бы.
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31.01.2024 17:14 Ответить
Бачу шо проблему можливо вирішити так - вбити усе то стадо.
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31.01.2024 17:33 Ответить
Мабуть це *неуставные отношения*.
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31.01.2024 17:34 Ответить
желаю этим тварям полной победы с обеих сторон до последнего ублюдка!
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31.01.2024 17:52 Ответить
уявіть тільки собі ,що вони із нашими полоненими Воїнами роблять...
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31.01.2024 18:14 Ответить
Шкода що без стрiлянини. Ще добре було б якщо прилетiв та помирив би тих оркiв.
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31.01.2024 18:51 Ответить
"А кто это сделал?"
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31.01.2024 19:01 Ответить
Мальчик в трусиках по-ходу бухой в жепу, а не забитый. И сходил под себя именно поэтому. А так, никого не денацифировали, это минус. Посмотрим, шо будет ночью!
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31.01.2024 19:41 Ответить
осінь або літо
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31.01.2024 19:43 Ответить
Вважаю тепер кацапські військові мають - жєстоко атамстіть вагнерам . !!
А потім - вагнери їм ,, ще жорстокіше .
А потім знову військові - вагнерам , і тут вже можна буде задіяти й гранатомети .
А потім апять вагнери - військовим , вже за допомогою танків .
Ну і так далі . Головне не зупинятись !
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31.01.2024 20:37 Ответить
Так началось. Из видео ясно, шо шо-та отмочил вагнер. Его отбубновали, теперь чи виживе... остальные вагнера подписались за своего. ЗЫ...Чем бы кацапы ни тешились, лишь бы не хныкали.
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31.01.2024 21:04 Ответить
За сегодня - настоящий елей на душу, с полным вещдоком.
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31.01.2024 21:01 Ответить
Иначе бы их ******* солдаты НАТО
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31.01.2024 21:27 Ответить
Милые бранятся, только тешатся ))))
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31.01.2024 22:43 Ответить
Тюти все?А где кувалда?
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31.01.2024 23:33 Ответить
 
 