Вагнеровцы бьют российских военных в полевом лагере: "Выходы, шлюха #баная! Вы че, п#дары, ох#ели!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись с фрагментами массовой драки между вагнеровцами и российскими военными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по видео, причиной массовой драки стал тот факт, что перед этим военные до потери сознания избили одного из наемников. Конфликт развернулся в полевом лагере российских оккупантов. На записи слышны выстрелы.

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