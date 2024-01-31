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Пропагандисты Скабеевой обсуждают план "спасения" для Европы: "На Италию и Францию нужно нападать. Там есть что спасать". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Гости кремлевского пропагандистского шоу на РосТВ рекомендуют российским войскам в первую очередь "спасти" Францию и Италию в случае развязывания войны против стран-членов НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению одного из участников шоу, именно в этих двух странах сосредоточены основные богатства западноевропейской культуры

"Там есть что спасать", - резюмировал пропагандист.

Также смотрите: Кремлевский пропагандист Сладков показал "русский мир" в Марьинке: "Вот знамя победы! Ни домов, ни машин, ни людей!". ВИДЕО
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Топ комментарии
+24
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31.01.2024 15:16
+24
Чего сразу не сглотнуть Белый Дом... Или Австралию..как то бедно мастурбируют *****
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31.01.2024 15:19
+24
при столкновении с нато и реально задействании авиа и флота сша,то "спасут" кацапов максимум за неделю вторую,спасательные томагавки имеют умопомрачительные "целебные" свойства)
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31.01.2024 15:20
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31.01.2024 15:16 Ответить
Наркомани
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31.01.2024 15:17 Ответить
Дурні думкою багатіють
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31.01.2024 15:29 Ответить
У дурного солов'я,дурні і пісні.Народна мудрість.
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31.01.2024 16:30 Ответить
Чего сразу не сглотнуть Белый Дом... Или Австралию..как то бедно мастурбируют *****
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31.01.2024 15:19 Ответить
Ага, їм вже треба панувати в галактиці. Вже бачу ці роскосі рила, і дощаті сортіри десь в системі Альдебарана...
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31.01.2024 18:22 Ответить
при столкновении с нато и реально задействании авиа и флота сша,то "спасут" кацапов максимум за неделю вторую,спасательные томагавки имеют умопомрачительные "целебные" свойства)
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31.01.2024 15:20 Ответить
От що вони хочуть цим досягти?
Всі кацапи ж чудово розуміють, що під "єсть что спасать" мається на увазі "єсть что отжать".
Вони намагаються надурити самі себе?
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31.01.2024 15:20 Ответить
Бо в цьому весь кацап. Він буде їсти гівно, знати, що їсть гімно, любити їсти гімно, але при цьому ніколи не назве себе говноїдом.
Те саме й з нацизмом і загарбницькими війнами.
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31.01.2024 15:44 Ответить
Насправді кацапи не ******* їсти гівно.
Інакше б не ганялись табунами за грін-картами і не вчили "фашістскіє язикі Прібалтікі" в надії отримати ВНЖ.
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31.01.2024 15:46 Ответить
Так вони переїзжджають, репетуючи, що хотять їсти еклери, а гімно чомусь з собою беруть і вже за бугром його замість еклерів наминають. Сидять, дивляться на еклери, а їдять один х. своє гімно.
Я цього не розумію, але ж їх спробуй зрозуміти...
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31.01.2024 15:53 Ответить
Та тріскають вони закордонну цивілізацію за обидві щоки.
Те, що на кухні дивляться сєкєльова - то вже зрозуміло, чому.
Але від німецького шнапсу та польської кави - ні в якому разі не відмовляються. І тим більше - від соцвиплат.
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31.01.2024 15:57 Ответить
то була алєгорія
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31.01.2024 19:48 Ответить
Вот только Крынки захватите - и сразу на Париж.
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31.01.2024 15:21 Ответить
Чому тільки Кринки, є ще Авдіївка з Синьківкою.
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31.01.2024 16:53 Ответить
Цікаво в КНДР, Ірані та подібних ********** є подібне на ТВ? Чи це ісконно рускає?
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31.01.2024 15:22 Ответить
Думаю немає.
Якщо тим темним хтось перекладе про що кацапи говорять вони захочуть стати нашими союзниками .
Але ж зешапіто думає про рейтинг імпотента а не про геополітичні речі і кулєба в якогось хрена ларькового на побігеньках а не за нормальними справами
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31.01.2024 15:37 Ответить
хворі люди
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31.01.2024 15:23 Ответить
Вони не хворі і вони не люди. Це просто інший вид приматів, котрі мімікрують під людей. Хто це усвідомив, той прийматимеадекватні рішення...
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31.01.2024 15:26 Ответить
...кончені люди, самі хоч раз в окопі сиділи, чи тільки язиком вмієте?))
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31.01.2024 15:26 Ответить
А їм і не треба. Вся суть цих шоу - щоб у Вані розрідився мозок і він сам побажав замість них посидіти в окопі ще й дуже б цим пишався. І дивлячись на реальність - роботу вони свою виконують на відмінно.
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31.01.2024 15:49 Ответить
Закопати і забути про цю клоаку.
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31.01.2024 15:26 Ответить
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31.01.2024 15:30 Ответить
Pust kacapi posmotrit na zarplati i pensiji toj ze zapadnoj Evropi,a potom mozno uze budet smejatsia sravnivaja s kacapskimi pensijami i zarplatami.Jesli uze xocet kacapi vojevat pust nacnut s Kitaja?Jesli oni nenocnut,tak Kitaj tocno nacniot vojevat imeno s nix
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31.01.2024 15:32 Ответить
Вони сподіваються "пропєлтять", граючи в "дружбу". Закінчиться як у нас у 2014.
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31.01.2024 15:41 Ответить
Якби я хотів дійсно переконати європейців що кацапня це огидні істоти і нічого більше, то створив би канал на Європу, де контентом були б виключно передачі московських пропагандистів, але з перекладом. Навіть без коментарів.
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31.01.2024 15:36 Ответить
Тільки внизу зробити червону плашку "увага! це федеральний канал", щоб нагадувати пересічному європейцю, який не дуже шарить за росію, що це не якесь жалюгідне шоу фріків без рейтингу на приватному каналі, а повністю проспонсована з держбюджету програма яка транслюється на всю раісю нонстоп.
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31.01.2024 15:58 Ответить
От там є що спі*діть, він хотів сказати. Так, дійсно, можна лише уявити, як одічалиє кацапи мріють про скарби Італії та Франції.

Це не депресивний бамбас, де красти вже нічого.
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31.01.2024 15:39 Ответить
... згадайте слова сонцеликого про мир в очах птн-пнх...
і куплю кастюм с атлівом і в Ялту, перепрошую і в Канни....
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31.01.2024 16:09 Ответить
якщо рашисти нападуть на Західну Європу, то куди їм потім їздити лічитись,
куди на курорти-музеї-бутики поїдуть,

де їх діти будуть вчитися, після такого «спасіння» Європи..

не дармо ж москалі кажуть: харашо там, гдє нас нєту!
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31.01.2024 15:48 Ответить
І це тому ця помийка скабеєва "вещає " бо і досі Захід в московії , бачить свою теріторією , ісконо поріднену генетику , з варягами татарстана ...вони рідні і досі ,тільки помалу в ЄС , починають боятися Бучі ...у себе в хаті
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31.01.2024 15:57 Ответить
Нема спокою їбо###нутим....
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31.01.2024 15:58 Ответить
Хтось віконце у дурдом відкрив і там подібне лунає. Працював в дурдомі по молодості завгоспом. Трохи незвично спочатку, потім звикаєшь.
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31.01.2024 16:18 Ответить
Едине, що Скамейкина сказала толкового. Давно пора!.
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31.01.2024 16:27 Ответить
Ці всі балачки розраховані на їхнього внутрішнього зомбі-споживача і не мають абсолютно нічого спільного з реальністю і планами.
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31.01.2024 16:31 Ответить
"Там есть, что спасать"--Там есть что грабить
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31.01.2024 16:31 Ответить
Он воно шо - той крєндєль каже - нападать нужно на страни хдє сосрєдоточени основниє багацтва європейской культури .
Тобто ****** прямо заявляють що їхня мета - знищувати культуру чужих народів .. От сволота . !!
Цей відосік треба цілодобово крутити на всіх телеканалах Європи . Може хоч тоді пересічний європеєць прозріє .
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31.01.2024 16:52 Ответить
Постійна участь в Годині Ненависті даром не проходить. У цієї клієнтури вже давно поїхав дах. Нам це показувати непотрібно, оскільки ми не здивуємося. Потрібно з таких передач робити ролики для Заходу і крутити їх там. Може і до них в кінці-кінців дійде, що росія це божевільня з без паркана і його потрібно терміново будувати а то ця публіка може порозбігатися.
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31.01.2024 16:58 Ответить
Спасатєлі хрєнові. Де кацап - там війна, блокпости, волонтери возять хліб, медики медикаменти... Це все, що вміє робити Засрашка.
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31.01.2024 16:59 Ответить
Це не нам треба показувати, а нонстопом Європі, поки до них не дійде, що таке кацапня. Бо досі не віддупляють реальність.
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31.01.2024 17:08 Ответить
Свіжий анекдот з Кацапстану: "Коньячок лучше идет под дичь" - сказал Вася и включил новости.
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31.01.2024 17:17 Ответить
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31.01.2024 17:58 Ответить
це що? русняве марення?
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31.01.2024 18:30 Ответить
сказать что эти выродки ******** значит их похвалить.
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31.01.2024 17:59 Ответить
План у хлопів непоганий, але чомусь поперлись через Бахмут і Авдіївку, і тепер треба якось "спасти" сільський сортир на околицях Авдіївки, а потім можна вже й до собачої буди приступати!
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31.01.2024 18:07 Ответить
по ходу, давно пора спасати світ від русні
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31.01.2024 18:12 Ответить
путін обожнює махати свої крихітним пістолетиком коли навколо всі без зброї, а краще коли це жінки і діти, та дуже його бояться! Але коли дорослі дядьки витягають свої величезні стволи - у путіна починається паніка та діарея.
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31.01.2024 18:17 Ответить
Деменция бушует! Старый пердун уже видит себя на Елисейских полях
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31.01.2024 18:30 Ответить
Представ собі русака в Амстердамі. Армії нестане за 3 дні Дорвуться до канабісуі гаплик другій армії світу
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31.01.2024 20:47 Ответить
які вони розумовообмежені.. От не даремно німці на них казали русішвайне.
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31.01.2024 21:04 Ответить
Эти суки даже не скрывают своих намерений: грабить и мародерить... Видишь ли, во Франции и Италии есть культурные ценности, которые их там ждут... В Украине все музеи на оккупированных территориях разграбили. Мало им. Когда уже они нажрутся и сдохнут?! 🤬
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31.01.2024 21:21 Ответить
в дурдоме честное слово люди больше дружат с мозгами чем эти твари на тв имени *****
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01.02.2024 08:54 Ответить
Пропозиція до наших хакерів. Пошліть їм в останкіно, в якості заставки, відео де здичавілі коти та собаки доїдають по донецьких посадках їхніх " завоєватєлей".
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01.02.2024 11:24 Ответить
"Там є що спасати..." - спас картину, спас сьомгу, ну, прямо класика))) спасателі херові.
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01.02.2024 13:33 Ответить
 
 