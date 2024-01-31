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Пропагандисты Скабеевой обсуждают план "спасения" для Европы: "На Италию и Францию нужно нападать. Там есть что спасать". ВИДЕО
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Гости кремлевского пропагандистского шоу на РосТВ рекомендуют российским войскам в первую очередь "спасти" Францию и Италию в случае развязывания войны против стран-членов НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению одного из участников шоу, именно в этих двух странах сосредоточены основные богатства западноевропейской культуры
"Там есть что спасать", - резюмировал пропагандист.
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+24 YU ST
показать весь комментарий31.01.2024 15:16
+24 Эдуард Рыбченко
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+24 KosAn30 JT26
показать весь комментарий31.01.2024 15:20
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Пожалуйста, подождите...
Всі кацапи ж чудово розуміють, що під "єсть что спасать" мається на увазі "єсть что отжать".
Вони намагаються надурити самі себе?
Те саме й з нацизмом і загарбницькими війнами.
Інакше б не ганялись табунами за грін-картами і не вчили "фашістскіє язикі Прібалтікі" в надії отримати ВНЖ.
Я цього не розумію, але ж їх спробуй зрозуміти...
Те, що на кухні дивляться сєкєльова - то вже зрозуміло, чому.
Але від німецького шнапсу та польської кави - ні в якому разі не відмовляються. І тим більше - від соцвиплат.
Якщо тим темним хтось перекладе про що кацапи говорять вони захочуть стати нашими союзниками .
Але ж зешапіто думає про рейтинг імпотента а не про геополітичні речі і кулєба в якогось хрена ларькового на побігеньках а не за нормальними справами
Це не депресивний бамбас, де красти вже нічого.
і куплю кастюм с атлівом і в Ялту, перепрошую і в Канни....
куди на курорти-музеї-бутики поїдуть,
де їх діти будуть вчитися, після такого «спасіння» Європи..
не дармо ж москалі кажуть: харашо там, гдє нас нєту!
Тобто ****** прямо заявляють що їхня мета - знищувати культуру чужих народів .. От сволота . !!
Цей відосік треба цілодобово крутити на всіх телеканалах Європи . Може хоч тоді пересічний європеєць прозріє .