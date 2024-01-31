Пропагандисты Скабеевой обсуждают план "спасения" для Европы: "На Италию и Францию нужно нападать. Там есть что спасать". ВИДЕО

Гости кремлевского пропагандистского шоу на РосТВ рекомендуют российским войскам в первую очередь "спасти" Францию и Италию в случае развязывания войны против стран-членов НАТО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, по мнению одного из участников шоу, именно в этих двух странах сосредоточены основные богатства западноевропейской культуры

"Там есть что спасать", - резюмировал пропагандист.

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