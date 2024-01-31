Зеленский об обмене пленными: Почти половина - защитники Мариуполя. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня из российского плена освободили 180 рядовых и сержантов, а также 27 офицеров.
Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас есть хорошая новость. Именно таких новостей мы все ждем. Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя. Воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции. 207 ребят скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы.
Мы очень часто слышали – в разные моменты – что что-то не получится. Когда знаешь, что делать, все удается. И даже то, что кому-то может показаться невозможным. Украина умеет достигать своего!" - отметил он.
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Самолет перевозил что-то взрывчатое и обломки разбросало.
Ну или покажите тела рассыпанные по полю.
Скільки браслетів з іменами полонених в тебе на руках, ****?
активий дам дЄрмак!
Z-канал в Телеге:
195 российских военнопленных возвращаются домой. На самолетах всех доставят в Москву на осмотр медикам.
В Минобороны отчитались о сегодняшнем обмене бойцами между Россией и Украиной. Взамен мы передали 195 ВСУшников.
Непонятно, но здорово.
Бо Оманські домовленості діють і надалі. І пуйлу Залужний не до вподоби, і ******* теж. Якось в них усе співпадає. План один