Зеленский об обмене пленными: Почти половина - защитники Мариуполя. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский заявил, что сегодня из российского плена освободили 180 рядовых и сержантов, а также 27 офицеров.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

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"Сейчас есть хорошая новость. Именно таких новостей мы все ждем. Сегодня удалось освободить из российского плена еще 207 украинцев. 180 рядовых и сержантов. 27 офицеров. Почти половина – защитники Мариуполя. Воины Вооруженных Сил, Нацгвардии, подразделений Государственной пограничной службы и Национальной полиции. 207 ребят скоро будут дома, с родными. 207 семей уже счастливы.

Мы очень часто слышали – в разные моменты – что что-то не получится. Когда знаешь, что делать, все удается. И даже то, что кому-то может показаться невозможным. Украина умеет достигать своего!" - отметил он.

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