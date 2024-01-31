Рашисты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне. ВИДЕО

Российские оккупационные войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

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"Очередной удар пришелся по жилой многоэтажке. Есть значительные разрушения кровли", – говорится в сообщении.

В результате обстрела люди не пострадали.

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