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Рашисты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска нанесли удар по многоэтажке в Херсоне.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Очередной удар пришелся по жилой многоэтажке. Есть значительные разрушения кровли", – говорится в сообщении.
В результате обстрела люди не пострадали.
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Чайка Київ
показать весь комментарий31.01.2024 17:12 Ответить Мне нравится 0
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