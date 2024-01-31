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Силы обороны уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Силы обороны юга Украины за прошедшие сутки уничтожили на левом берегу Днепра две реактивные системы залпового огня БМ-21.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил обороны юга Украины.
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