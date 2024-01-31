Силы обороны уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины. ВИДЕО

Силы обороны юга Украины за прошедшие сутки уничтожили на левом берегу Днепра две реактивные системы залпового огня БМ-21.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил обороны юга Украины.

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