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Силы обороны уничтожили два "Града", из которых россияне обстреливали правый берег Херсонщины. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Силы обороны юга Украины за прошедшие сутки уничтожили на левом берегу Днепра две реактивные системы залпового огня БМ-21.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Сил обороны юга Украины.

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Хтось побачив "знищені" гради на відео???
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31.01.2024 17:36 Ответить
Ти шо ревізор. Дякуй хлопцям
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31.01.2024 17:45 Ответить
тебя нужно туда сбросить для проверки...!
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31.01.2024 18:38 Ответить
Так знищенi чи Damaged?
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01.02.2024 00:15 Ответить
 
 