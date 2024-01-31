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Уникальная спецоперация пограничников на левобережье Херсона летом 2023 года. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские пограничники летом 2023 провели уникальную спецоперацию на оккупированном левобережье Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

В июле 2023 года британская разведка заявляла, что на левом берегу Днепра под восточным пролетом Антоновского моста в Херсонской области пытается закрепиться небольшая группа военных. Россиянам не удается ее оттуда выбить.

Роспропагандисты сообщали, что под мостом закрепились якобы около 70 украинских спецназовцев. На самом деле, тогда там держали оборону около десятка бойцов сводного отряда.

Пограничник "Локи" рассказал, что позиции под Антоновским мостом открывали дорогу к оккупированным Олешкам, поэтому их удерживали и до сих пор удерживают.

В конце июня группа пограничников Херсонского отряда "Контроль" получила задачу зачистить территории гостинично-ресторанного комплекса "Наири".

Бойцам удалось попасть на левый берег Днепра. Шесть штурмовиков "Контроля" продержались в "Наире" около суток. За это время им удалось частично зачистить территорию и оттащить на себя резервы оккупантов. Пограничникам удалось взять в плен российских захватчиков.

Смотрите также: Пограничники отбили атаку вражеских FPV-дронов на Запорожском направлении. ФОТОрепортаж
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Топ комментарии
+3
Сообщается о прилетах по аэродрому Бельбек - https://t.me/operativnoZSU_chat/185061
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31.01.2024 17:49
+1
Бельбек - у Криму А відео - про Виборг Це на кордоні з Фінляндією!
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31.01.2024 17:53
+1
На телеграмм каналах Крым ЧП визжат о ракетах. Зайди почитай.
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31.01.2024 17:57
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Сообщается о прилетах по аэродрому Бельбек - https://t.me/operativnoZSU_chat/185061
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31.01.2024 17:49 Ответить
Бельбек - у Криму А відео - про Виборг Це на кордоні з Фінляндією!
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31.01.2024 17:53 Ответить
На телеграмм каналах Крым ЧП визжат о ракетах. Зайди почитай.
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31.01.2024 17:57 Ответить
відкрий І почитай!
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31.01.2024 18:03 Ответить
Открой и послушай видео - там четко сказано где прилеты.
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31.01.2024 18:40 Ответить
Дурню! Я тобі про те що там написано та зображено!
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31.01.2024 18:42 Ответить
Дурню - а я тебе про это
Командующий ВВС Украины Олещук подтвердил попадание по аэродрому Бельбек.
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31.01.2024 19:22 Ответить
А я тобі про розміщене тобою відео з панорамою Виборгського узбережжя!
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31.01.2024 19:34 Ответить
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31.01.2024 18:05 Ответить
ну понимаю - ну а что тебе не нравится...?
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31.01.2024 18:44 Ответить
 
 