Уникальная спецоперация пограничников на левобережье Херсона летом 2023 года. ВИДЕО

Украинские пограничники летом 2023 провели уникальную спецоперацию на оккупированном левобережье Херсонщины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

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В июле 2023 года британская разведка заявляла, что на левом берегу Днепра под восточным пролетом Антоновского моста в Херсонской области пытается закрепиться небольшая группа военных. Россиянам не удается ее оттуда выбить.

Роспропагандисты сообщали, что под мостом закрепились якобы около 70 украинских спецназовцев. На самом деле, тогда там держали оборону около десятка бойцов сводного отряда.

Пограничник "Локи" рассказал, что позиции под Антоновским мостом открывали дорогу к оккупированным Олешкам, поэтому их удерживали и до сих пор удерживают.

В конце июня группа пограничников Херсонского отряда "Контроль" получила задачу зачистить территории гостинично-ресторанного комплекса "Наири".

Бойцам удалось попасть на левый берег Днепра. Шесть штурмовиков "Контроля" продержались в "Наире" около суток. За это время им удалось частично зачистить территорию и оттащить на себя резервы оккупантов. Пограничникам удалось взять в плен российских захватчиков.

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