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Украинский танк в упор обстреливает дом в Авдеевке, где засели оккупанты. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские военные привлекли танки для ликвидации оккупантов, проникших на улицы Авдеевки. Российские оккупанты пытались скрыться в домах на улице Спортивная. Для их обезвреживания украинскому танку пришлось открывать огонь с близкого расстояния возле домов с россиянами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Военный курьер.
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+24 Виталий 6b40280c
показать весь комментарий31.01.2024 18:31
+19 Jimmy Hill
показать весь комментарий31.01.2024 18:24
+14 Luk Viktor
показать весь комментарий31.01.2024 18:20
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По родному скрепному гафну ползли
Але сказати, що захопили цілу вулицю не можна. Просто наші вимушені тепер окуратно прочісати усю вулицю і сусідні(краще б отак танками, але ні, на жаль), а там штук 200 хат, є де зашкєритись.
Впринипі ті кацапи, які ще живі, сидять там тихенько, в шафах, мають надію, що їх не знайдуть.
Ресторан зачистили раніше, кацапів з нього вибили, але і закріпитись тепер там не получається, там же все поруч, кацапські позиції за кілька сотень метрів.