Украинский танк в упор обстреливает дом в Авдеевке, где засели оккупанты. ВИДЕО

Украинские военные привлекли танки для ликвидации оккупантов, проникших на улицы Авдеевки. Российские оккупанты пытались скрыться в домах на улице Спортивная. Для их обезвреживания украинскому танку пришлось открывать огонь с близкого расстояния возле домов с россиянами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Военный курьер.

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны о ситуации в Авдеевке: Враг пытается идти вперед, очень много штурмов