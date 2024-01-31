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Украинский танк в упор обстреливает дом в Авдеевке, где засели оккупанты. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские военные привлекли танки для ликвидации оккупантов, проникших на улицы Авдеевки. Российские оккупанты пытались скрыться в домах на улице Спортивная. Для их обезвреживания украинскому танку пришлось открывать огонь с близкого расстояния возле домов с россиянами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Военный курьер.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Силы обороны о ситуации в Авдеевке: Враг пытается идти вперед, очень много штурмов
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Топ комментарии
+24
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31.01.2024 18:31
+19
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31.01.2024 18:24
+14
..... більше хробак стріляти не буде!
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31.01.2024 18:20
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..... більше хробак стріляти не буде!
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31.01.2024 18:20 Ответить
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31.01.2024 18:24 Ответить
При такій відстані стрільби хробаче гівно летить далі, ніж стріляє танк......
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31.01.2024 18:26 Ответить
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31.01.2024 18:31 Ответить
"Росіяни пробиралися в Авдіївку через каналізацію, на них чекали дрони, - Forbes"
По родному скрепному гафну ползли
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31.01.2024 18:36 Ответить
Кацапи зайшли в каналізацію і змішалися з натовпом.
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31.01.2024 19:26 Ответить
"Але і ця спроба була провальною: забруднених фекаліями російських загарбників, які пробиралися через каналізацію в Авдіївку, чекали і атакували українські безпілотники."
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31.01.2024 19:50 Ответить
....як же я люблю дохлих окупантів-кацапів-людожерів
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31.01.2024 18:48 Ответить
А якщо їх ще скрєпами обдати та на лаптях підсмажити вааще класно буде
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31.01.2024 18:53 Ответить
Слава ЗСУ!
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31.01.2024 18:52 Ответить
А вулиця Чернишевського вже зайнята рашистами?
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31.01.2024 18:57 Ответить
вони ж по каналізації 20 січня якраз на Чернишевського і вилізли. Це хати якраз за 1500 м від донецької окружної. Потім з тилу вдарили і захопили ресторан за 600 м від окружної.
Але сказати, що захопили цілу вулицю не можна. Просто наші вимушені тепер окуратно прочісати усю вулицю і сусідні(краще б отак танками, але ні, на жаль), а там штук 200 хат, є де зашкєритись.
Впринипі ті кацапи, які ще живі, сидять там тихенько, в шафах, мають надію, що їх не знайдуть.
Ресторан зачистили раніше, кацапів з нього вибили, але і закріпитись тепер там не получається, там же все поруч, кацапські позиції за кілька сотень метрів.
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31.01.2024 19:25 Ответить
НЄ фУЙ ШАSТАТЬ ....
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31.01.2024 19:02 Ответить
 
 