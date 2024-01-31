Спасибо всем, кто приобщился к очищению Крыма от нечисти, - Олещук прокомментировал взрывы на аэродроме Бельбек. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Вооруженные силы Украины 31 января 2024 года нанесли ракетный удар по военному аэродрому Бельбек близ Севастополя в оккупированном Крыму.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил Командующий Воздушных сил Николай Олещук.
Он отметил: "А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования – аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто приобщился к очищению Крыма от российского присутствия!"
Также Олещук обнародовал кадры пожара, возникшего в результате удара
Топ комментарии
+50 Алекс Скела
показать весь комментарий31.01.2024 19:32
+50 Maksim Perepelitca
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+35 arye z.
показать весь комментарий31.01.2024 19:38
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- Кем бы сегодня был ваш Мимино?
Буба помолчал, подумал, и со вздохом ответил.
- Сегодня Мимино был бы пилотом боевого вертолета
Откуль лєтакі єслі канашенков всьо пазбівал давно? Фейк нєіначє...
Завжи радію коли вони після бавовни повертаються до дому.
Хлопці бережіть себе.
Читаю в новинах - Кувейт позбавляється кацапських танків , Хорватія вже теж не хоче , потім - Індія , а Еквадор взагалі не хоче - ніякої кацапської зброї , хочуть віддати всю яка є - штатам ( ! ) а замість неї отримати американську . Кацапня мало не в істериці , навіть взялися погрожувати Еквадору . 😂
Оце так зробили ЗСУ " рекламу " руснявим аналоговнєтам .
А з Венесуелою вже провели виховну роботу , вона вже знову -мирна держава , і воювати з Гайаною не хоче .
У нас теж є зброя якою не володіють жодні країни світу , крім нас і країни виробника . ************ установки Скайнекс наприклад , зрк Ірис , артилерійські установки Арчер , і якщо вірити змі - за кілька днів отримаємо найновіші американські розробки - бомби GLSDB .
Почему кацы свободно в Крым ездят и на пляже пивко попивают?
Кацы недвижимость скупают в Крыму и в отпуск туда ездят.
Об этом он написал в Telegram.
«...По предварительной информации, сбито больше шести ракет», - говорится в сообщении.
Развожаев добавил, что в садовом товариществе «Усть-Бельбек», предварительно, повреждены 12 строений из-за упавших обломков.
Пострадавших в результате атак нет.
19:42
«Около 17:00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 20 авиационных управляемых ракет по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО 17 украинских ракет уничтожены над акваторией Чёрного моря и ещё три над Крымским полуостровом.
Обломки упали на территорию воинской части в районе Любимовки в Крыму, повреждений авиационной техники нет.
Там гарно зараз по всьому Криму палає!
І не тільки в Криму - в санктЛенінгадє тоже бавовна в ранці розквітла!
Все, як доХтур Залужний приписав - всі пігулки для проносу.
Яка різниця де із ким пити каву в Криму.......
Уже давно не може......
Слів з пісні не викинеш.
Також, знищено РЛС та розбито автопарк.
Опять эти подлые украинцы сами себя обстреливают
і не перелетіла "нікуди"!