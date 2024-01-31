Спасибо всем, кто приобщился к очищению Крыма от нечисти, - Олещук прокомментировал взрывы на аэродроме Бельбек. ВИДЕО

Вооруженные силы Украины 31 января 2024 года нанесли ракетный удар по военному аэродрому Бельбек близ Севастополя в оккупированном Крыму.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграме сообщил Командующий Воздушных сил Николай Олещук.

Он отметил: "А вы знали, что в составе Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины есть 204 Севастопольская бригада тактической авиации? Так вот, ее штатное место базирования – аэродром Бельбек! Украинские авиаторы обязательно вернутся домой на родной аэродром. А сейчас спасибо всем, кто приобщился к очищению Крыма от российского присутствия!"

Также Олещук обнародовал кадры пожара, возникшего в результате удара

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