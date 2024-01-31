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Рашисты уже больше часа обстреливают Херсон: Есть попадание в Днепровском районе. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупационные войска продолжают бить по Херсону из временно оккупированного Левобережья.
Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Глава области опубликовал момент попадания одного из снарядов.
"Армия России уже более часа бьет по Херсону. Одно из попаданий - в Днепровском районе. Ударом повреждены дом и магазины, электросеть.
Детали - устанавливаются", - отметил Прокудин.
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Працював в слідчому та кадровому підрозділах. Очолював Управління кадрового забезпечення УМВС України в Херсонській області.
З листопада 2015 - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області.
Начальник ГУНП в Херсонській області (з вересня 2019 до 12 лютого 2023)[1].
Начальник Департаменту Національної поліції України (з лютого 2022 до 7 лютого 2023).
Начальник Херсонської обласної військової адміністрації з 7 лютого 2023 року.[2]
Кандидат юридичних наук.
терпіли!
Обстрілів не буде!