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Рашисты уже больше часа обстреливают Херсон: Есть попадание в Днепровском районе. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупационные войска продолжают бить по Херсону из временно оккупированного Левобережья.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Глава области опубликовал момент попадания одного из снарядов.

"Армия России уже более часа бьет по Херсону. Одно из попаданий - в Днепровском районе. Ударом повреждены дом и магазины, электросеть.

Детали - устанавливаются", - отметил Прокудин.

Смотрите также: Рашисты ударили по жилой многоэтажке в Херсоне. ВИДЕО
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Топ комментарии
+5
життя нема...бідні люди...
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31.01.2024 20:46
+4
На марафоні. Там не дуже багато і не мало для білної України, десь в районі 2-х мільярдів. Виходить, що важливіше щоб малороси, які ще недавно по ригівських телеканалах обливали брудом Україну, сьогодні брехали нам і звеличало одного, дуже дорогого для України. Ось, що найважливіше. Уявили скільки можна було на ці 2 мільярди зробити ракет чи дронів і вдарити по тих, хто обстрілює мирних?
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31.01.2024 20:55
+3
а де контрбатарейна?????/
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31.01.2024 20:43
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а де контрбатарейна?????/
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31.01.2024 20:43 Ответить
На марафоні. Там не дуже багато і не мало для білної України, десь в районі 2-х мільярдів. Виходить, що важливіше щоб малороси, які ще недавно по ригівських телеканалах обливали брудом Україну, сьогодні брехали нам і звеличало одного, дуже дорогого для України. Ось, що найважливіше. Уявили скільки можна було на ці 2 мільярди зробити ракет чи дронів і вдарити по тих, хто обстрілює мирних?
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31.01.2024 20:55 Ответить
З дивану не видно контербатарейної? Пропоную тобі мобілізуватись, щоб не було кінчаних питань.
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31.01.2024 21:16 Ответить
а не з дивану видно ????
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31.01.2024 21:17 Ответить
та діли на нуль))))
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31.01.2024 21:24 Ответить
З 2000 - служба в органах внутрішніх справ.

Працював в слідчому та кадровому підрозділах. Очолював Управління кадрового забезпечення УМВС України в Херсонській області.

З листопада 2015 - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області.

Начальник ГУНП в Херсонській області (з вересня 2019 до 12 лютого 2023)[1].

Начальник Департаменту Національної поліції України (з лютого 2022 до 7 лютого 2023).

Начальник Херсонської обласної військової адміністрації з 7 лютого 2023 року.[2]

Кандидат юридичних наук.
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31.01.2024 20:46 Ответить
життя нема...бідні люди...
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31.01.2024 20:46 Ответить
за годину не можуть "ответку" дати.....
терпіли!
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31.01.2024 20:53 Ответить
Чим дати "отвєтку"? Правда сьогодні під вечір перед сном, виступить Херпіду і на відосу скаже, що дуже помститься ворогу. Дуже, але потім, до ранку нарід про обіцянки забудеться, що обіцяв Великий Херпіду і буде чекати нових. Правда ж який він патріот? Так обіцяє? Так за народ і проти ворога?
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31.01.2024 20:59 Ответить
потрібно херсонцям його ще раз покликати до себе - і надати житло там же...
Обстрілів не буде!
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31.01.2024 21:03 Ответить
Мій родич з Олешок втік чотири місяці тому, живе в хаті свекрухи у чорнобаївці, каже, шо мабуть,тепер пербиратиметься далі...
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31.01.2024 21:06 Ответить
пів Херсону в Миколаєві....
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31.01.2024 21:25 Ответить
сьогодні цілий день довбуть Сумщину , а в новинах про це тихо .
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31.01.2024 21:48 Ответить
 
 