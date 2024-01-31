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Бойцы 46 ОАэмбр FPV-дронами уничтожили два российских танка возле Марьинки. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Подразделение "Гаруда" 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на Марьинском направлении уничтожило два танка россиян. Для поражения вражеских машин бойцы использовали FPV-дроны.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+11
Щиро дякуємо нашим воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️😠
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31.01.2024 21:03
+10
А мені подобається відео, коли танк в русі - екіпажу 3.14здець.....
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31.01.2024 21:05
+7
аеродром Бельбек
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31.01.2024 21:14
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Щиро дякуємо нашим воїнам 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️😠
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31.01.2024 21:03 Ответить
А мені подобається відео, коли танк в русі - екіпажу 3.14здець.....
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31.01.2024 21:05 Ответить
****** мангали! Слава ЗСУ!
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31.01.2024 21:06 Ответить
після знищення РЛС в Роздольному пішла череда цікавої бавовни.
Сарабуз

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31.01.2024 21:10 Ответить
Джанкой

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31.01.2024 21:13 Ответить
аеродром Бельбек
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31.01.2024 21:14 Ответить
в\ч в Любимівці
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31.01.2024 21:18 Ответить
У Развожаева все прєкрасно. Як завжди. Севастополь
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31.01.2024 21:22 Ответить
А если 112 в Питере занят?
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31.01.2024 22:24 Ответить
у Бельбеку трівожна
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01.02.2024 04:11 Ответить
 
 