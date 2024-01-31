Бойцы 46 ОАэмбр FPV-дронами уничтожили два российских танка возле Марьинки. ВИДЕО

Подразделение "Гаруда" 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на Марьинском направлении уничтожило два танка россиян. Для поражения вражеских машин бойцы использовали FPV-дроны.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.

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