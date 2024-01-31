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Бойцы 46 ОАэмбр FPV-дронами уничтожили два российских танка возле Марьинки. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Подразделение "Гаруда" 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ на Марьинском направлении уничтожило два танка россиян. Для поражения вражеских машин бойцы использовали FPV-дроны.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.
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