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Бойцы 72 ОМБр отбили штурм оккупантов и уничтожили вражескую колонну танков. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 72-й отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм и уничтожили 6 танков, 5 МТЛБ, 1 БМП оккупантов.
Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.
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+32 Evgeny N
показать весь комментарий31.01.2024 22:50
+30 Andrew Moon
показать весь комментарий31.01.2024 22:49
+18 людмила шаталова
показать весь комментарий31.01.2024 23:00
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А це ж його учні скоріш за все, нищили цю колону! Його забрали в учбовий центр, бо в нього було вже з десяток підготовлених пілотів в самій бригаді!
Молодці хлопці!