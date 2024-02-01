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война (47303) танк (1937) штурм (400) 72 отдельная механизированная бригада (198) БМП (222)

Бойцы 72 ОМБр отбили штурм оккупантов и уничтожили вражескую колонну танков. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 72-й отдельной механизированной бригады отбили вражеский штурм и уничтожили 6 танков, 5 МТЛБ, 1 БМП оккупантов.

Соответствующее видео опубликовал телеграм-канал Военный курьер, сообщает Цензор.НЕТ.

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Топ комментарии
+32
Дякую, Воїни! Після такого відео багато хто в Україні буде спати с посмішкої і сни будуть добрі та теплі. Най бережуть вас усі святі!
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31.01.2024 22:50
+30
Наступать на 72-ку, це все одно що цілуватись з коброю...
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31.01.2024 22:49
+18
одні наступають, кладуть свої молоді життя, а зелені морди крадуть і мародерять коли той шашлик поперек горла стане ?
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31.01.2024 23:00
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Наступать на 72-ку, це все одно що цілуватись з коброю...
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31.01.2024 22:49 Ответить
Епічнєнько !
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31.01.2024 23:25 Ответить
Дякую, Воїни! Після такого відео багато хто в Україні буде спати с посмішкої і сни будуть добрі та теплі. Най бережуть вас усі святі!
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31.01.2024 22:50 Ответить
Ну хоть зiгрiлись лаптємордi
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31.01.2024 22:53 Ответить
Дуже вражаюче... кіно
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31.01.2024 22:53 Ответить
Гарно так.
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31.01.2024 22:55 Ответить
одні наступають, кладуть свої молоді життя, а зелені морди крадуть і мародерять коли той шашлик поперек горла стане ?
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31.01.2024 23:00 Ответить
Десь саме так працюють нові легкі бомби SDB. Реактивний двигун піднімає її на висоту і потім від'єднується. Бомба викидає крильця і бере рухому ціль навіть на відстані 100 км. Ну як потужний дрон.
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31.01.2024 23:11 Ответить
Найкраще кіно -- як наші Козаки нищать ворога!!! 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥
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31.01.2024 23:11 Ответить
Лемінги... невже бур'ятам нічим подрочити?Уроди, навіть наших пісень не знають...
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31.01.2024 23:20 Ответить
Чому російські свинособаки абсолютно не цінують своє життя?
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31.01.2024 23:27 Ответить
Яка краса!!!
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31.01.2024 23:34 Ответить
Я не пригадаю, яка тут наволоч гнала бочку на письменника і блогера в цивільному житті, а потім з березня 22р. пілота БПЛА в 72-ій бригаді Чорних Запорожців, а нині сержанта ЗСУ, інструктора учбового центру пілотів БПЛА ЗСУ Дмитра Каленчука-Вовнянка? Наволоч то була, бо знає, що його логін "Печера Дракона" відноситься до порохботських...

А це ж його учні скоріш за все, нищили цю колону! Його забрали в учбовий центр, бо в нього було вже з десяток підготовлених пілотів в самій бригаді!
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31.01.2024 23:43 Ответить
Это об этом пополнении техникой была инфа?
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31.01.2024 23:47 Ответить
Мда, веселий 3,14Здороіз кацапам зробили.
Молодці хлопці!
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01.02.2024 03:56 Ответить
Чорні запорожці влаштували оркам крематорій в чистому полі!!!! М-да, навіть по мірках Другої світової це великий розгром!!!
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01.02.2024 07:06 Ответить
Хіба це відбили штурм, це роз'їб.. рознесли в друзки козломордих.
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01.02.2024 07:06 Ответить
Чи є ще питання про ефективність безпілотників? Особливо питання до рєзніковояйцевих зелених підарів.
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01.02.2024 09:46 Ответить
Класс. Мені подобається як воно горить.
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01.02.2024 09:59 Ответить
вань а вань а ты стиральную машину в Украине видел..... НЕТ, ТОЛЬКО ВСПЫШКУ И АД!
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01.02.2024 17:08 Ответить
 
 