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Детонация боекомплекта вражеского танка Т-80БВМ в Авдеевке. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Ранее покинутый российский танк Т-80БВМ в Авдеевке воины 110-й отдельной механизированной бригады сбросом 40-мм гранаты из дрона успешно уничтожили.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись зрелищного взрыва сделана с помощью беспилотника.
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+10 Urs
показать весь комментарий31.01.2024 23:58
+9 Kan Kan 21c2f560
показать весь комментарий31.01.2024 23:35
+6 Urs
показать весь комментарий01.02.2024 04:04
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Пожалуйста, подождите...
А якщо серйозно, миші дійсно могли погризти проводку. Деякий час з горем навпіл танк міг бути відносно керованим. А коли "відносно керований" плавно мутував в "абсолютно нерухомий", екіпаж вирішив: данунах, валім взад, пака можем.
Кілька років тому читав, що поблизу місць зберігання бронетехніки накидають солому, щоб там ті звірята ховалися, плодилися і множились... А далі - справа техніки.
Здається, під час другої світової війни такий прикол також практикували. І німці були від того в легкому ****...
А взагалі на позиціях миші завжди живуть, і якщо у тебе не тимчасовий бліндажик на нулі, а нормально обладнаний бліндаж, і ти не хочеш, щоб миши спали з тобою у спальнику, то треба заводити нормального кота. Прогодувати кота значно дешевше, ніж лікуватись від лєптоспірозу.
Ну-у-у... щоб погризти траки "Тигрові", та миша мала б важити, щонайменше півтора кіло, мати зубаки розміром з людський палець і попередньо поголодувати зо два місяці .
...А електропроводку цілком могли зіпсувати звичайні польові миші.
А взагалі Т-80 почали модернізовувати до Т-80БВМ у 2017 році і основне місце дислокації цих танків Сибір і Дальній Схід - мабуть щось не так (жопа) у "дацькому королівстві".
Коротко та надійно!
Ракетами также разгромлен тренировочный лагерь ГРУ в Гвардейском.
ВСУ нанесли мощный удар по крупнейшей авиабазе российских оккупантов в Крыму - аэродрому Бельбек.