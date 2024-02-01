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Россияне обустраивают новую военную базу в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В районе бывшего Приморского районного отдела полиции оккупанты обустраивают военную базу.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Оккупанты продолжают милитаризацию Приморского района Мариуполя. К двум уже существующим военным базам (одна из которых ОМОНа) добавляют размещение в общежитиях рядом или фиксированно с гражданскими. И обустройство новой базы (укрепление?) в районе бывшего Приморского райотдела полиции.

Все это укрепляет уверенность "расчистки" территории заводов Азовмаш и Ильича для новых подразделений РФ", – говорится в сообщении.

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Топ комментарии
+11
От мені цікаво: а чому московіти будують бази, а не дороги? Чому московіти накопичують військові підрозділи, а не проводять розведення військ та розмінування територій? Чому московіти будують капітальні опорники по ЛБЗ, а не планують запуск автобусів? І де гастролі місцевих комиків з жартами про "бізнес на крові"?

Правда, дивно? То залишилося одне запитання:

Хто будував дороги, розміновував, закликав відводити війська та перестати стріляти - в інтересах якої країни він це робив?
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01.02.2024 09:59
+4
А що робити,коли 10 замів не справляються з роботою?Приходиться ще 15 радників наймати...
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01.02.2024 09:57
+4
Він ⁉️🤢🤡🎪🤬ЗЕЛЕНСЬКИЙ і ті , хто агітував і оббріхували Порошенко ! В притул не бачать цілостності картини підготовки КАПІТУЛЯЦІЇ , за три дні здачі Киева ! ПРОТИ ФАКТІВ НЕ ПОПРЕШЬ, як би потвори не натягували сову на глобус‼️Конфлікт між сталевим генералом Залужним і ЗЕЛЕНСЬКИМ ,розпочався ,саме з того , що хітрозроблені приховано , готували передачу України в лапи РАШИСТІВ ! Пам'ятайте :» якщо я🤢, дам гроші на ЗСУ , то не вистачіть на дороги», ………………це вони були попереджені за пів року , брехали всі- Резніков, данілов, Гетьманцев, Арахламідія , …………… як папуги :» мине бачим, ми не бачим
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01.02.2024 10:20
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Советник мэра Мариуполя.... Значит, есть и мэр. И целый штат сотрудников, которые получают зряплаты из бюджета и при этом ничего не делают (кроме "заявлений"). И ни за что не отвечают.
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01.02.2024 09:36 Ответить
А що робити,коли 10 замів не справляються з роботою?Приходиться ще 15 радників наймати...
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01.02.2024 09:57 Ответить
От мені цікаво: а чому московіти будують бази, а не дороги? Чому московіти накопичують військові підрозділи, а не проводять розведення військ та розмінування територій? Чому московіти будують капітальні опорники по ЛБЗ, а не планують запуск автобусів? І де гастролі місцевих комиків з жартами про "бізнес на крові"?

Правда, дивно? То залишилося одне запитання:

Хто будував дороги, розміновував, закликав відводити війська та перестати стріляти - в інтересах якої країни він це робив?
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01.02.2024 09:59 Ответить
"Хто будував дороги, розміновував, закликав відводити війська та перестати стріляти..."?

Порошенко!
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01.02.2024 10:13 Ответить
Що ж це був за райвідділок поліції, який легко і швидко можна перетворити на військову базу?
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01.02.2024 10:17 Ответить
Він ⁉️🤢🤡🎪🤬ЗЕЛЕНСЬКИЙ і ті , хто агітував і оббріхували Порошенко ! В притул не бачать цілостності картини підготовки КАПІТУЛЯЦІЇ , за три дні здачі Киева ! ПРОТИ ФАКТІВ НЕ ПОПРЕШЬ, як би потвори не натягували сову на глобус‼️Конфлікт між сталевим генералом Залужним і ЗЕЛЕНСЬКИМ ,розпочався ,саме з того , що хітрозроблені приховано , готували передачу України в лапи РАШИСТІВ ! Пам'ятайте :» якщо я🤢, дам гроші на ЗСУ , то не вистачіть на дороги», ………………це вони були попереджені за пів року , брехали всі- Резніков, данілов, Гетьманцев, Арахламідія , …………… як папуги :» мине бачим, ми не бачим
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01.02.2024 10:20 Ответить
За останні шість років ФСБ звинуватила у державній зраді не один десяток фізиків. Їх почали активно ув'язнювати після того, як у 2018 році Володимир Путін почав публічно рекламувати російську гіперзвукову зброю. Вчених звинувачують у передачі таємниць про російські ракети за кордон. Але вони були далекі від розробки зброї і займалися фундаментальною наукою разом із закордонними партнерами, кажуть їхнПравильно, Адольф Путлер, посади побільше. і колеги.
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01.02.2024 10:51 Ответить
якщо туди періодично буде щось красівоє прилітать, і багато руськіх буде ставать харошімі - всім буде добре.
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01.02.2024 11:20 Ответить
Русофашисти в украінському Маріуполі ,
розчищають собі дорогу до пекла, на коцерт виродка і зрадника кабиздоха 😡
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01.02.2024 11:54 Ответить
 
 