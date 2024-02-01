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Россияне обустраивают новую военную базу в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО
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В районе бывшего Приморского районного отдела полиции оккупанты обустраивают военную базу.
Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.
"Оккупанты продолжают милитаризацию Приморского района Мариуполя. К двум уже существующим военным базам (одна из которых ОМОНа) добавляют размещение в общежитиях рядом или фиксированно с гражданскими. И обустройство новой базы (укрепление?) в районе бывшего Приморского райотдела полиции.
Все это укрепляет уверенность "расчистки" территории заводов Азовмаш и Ильича для новых подразделений РФ", – говорится в сообщении.
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+11 Volodymyr Zolotar
показать весь комментарий01.02.2024 09:59
+4 ТутАхламон
показать весь комментарий01.02.2024 09:57
+4 Vika Lysenko
показать весь комментарий01.02.2024 10:20
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Правда, дивно? То залишилося одне запитання:
Хто будував дороги, розміновував, закликав відводити війська та перестати стріляти - в інтересах якої країни він це робив?
Порошенко!
розчищають собі дорогу до пекла, на коцерт виродка і зрадника кабиздоха 😡