Россияне обустраивают новую военную базу в оккупированном Мариуполе, - Андрющенко. ВИДЕО

В районе бывшего Приморского районного отдела полиции оккупанты обустраивают военную базу.

Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Оккупанты продолжают милитаризацию Приморского района Мариуполя. К двум уже существующим военным базам (одна из которых ОМОНа) добавляют размещение в общежитиях рядом или фиксированно с гражданскими. И обустройство новой базы (укрепление?) в районе бывшего Приморского райотдела полиции.

Все это укрепляет уверенность "расчистки" территории заводов Азовмаш и Ильича для новых подразделений РФ", – говорится в сообщении.

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