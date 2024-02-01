Украинские воины, освобожденные из плена, говорят с родными: "Мамочко, я в Україні. Живий". ВИДЕО

В сети опубликованы видеозаписи, на которых запечатлены первые разговоры освобожденных из российского плена украинских воинов с родными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях – эмоциональные разговоры четырех бойцов освобожденных из плена. Один из них – украинский офицер, говорит с сыном, который воюет с оккупантами, и просит его подготовить все необходимое для возвращения в строй.

"Я з вами, хлопці. Я мріяв про це. Я все відпрацюю", - говорит он в разговоре.

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