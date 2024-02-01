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Украинские воины, освобожденные из плена, говорят с родными: "Мамочко, я в Україні. Живий". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликованы видеозаписи, на которых запечатлены первые разговоры освобожденных из российского плена украинских воинов с родными.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях – эмоциональные разговоры четырех бойцов освобожденных из плена. Один из них – украинский офицер, говорит с сыном, который воюет с оккупантами, и просит его подготовить все необходимое для возвращения в строй.

"Я з вами, хлопці. Я мріяв про це. Я все відпрацюю", - говорит он в разговоре.

Смотрите: Украина вернула домой 207 военнопленных. ФОТОрепортаж

Также смотрите: Зеленский об обмене пленными: Почти половина - защитники Мариуполя. ВИДЕО
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Топ комментарии
+26
Боже, нехай кожна мама українського військовополоненого дочекається такої миті 🙏
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01.02.2024 10:11
+20
рветься серце просто...
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01.02.2024 10:09
+18
Дякуємо що живі.
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01.02.2024 10:14
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рветься серце просто...
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01.02.2024 10:09 Ответить
Звільнення ПОЛОНЕНИХ Українців, є прикладом, як Разумков-Стефанчук+ Зеленський+ Гончаренко-Шмигаль, НЕготувалися з 2019 року до відстоювання територій та незалежності Укрїни!!
Наслідки цього, КРИВАВІ і ТРАГІЧНІ для Українців !!
Контролюймо владу та пильнуймо Україну!
Українці терплячі, але до кари над ворогами, скорі та гарячі!
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01.02.2024 10:09 Ответить
Пан Валовой , з якого боку до зеЗРАДНИКІВ Гончаренко ? Розумков ,відмовлявся від незаконних наказів ОПг з Банкової !
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01.02.2024 12:03 Ответить
Гончарук-самокатчик, ви праві! Дядько Гугол -править. Перепрошую!

Слава Україні!
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01.02.2024 12:14 Ответить
Боже, нехай кожна мама українського військовополоненого дочекається такої миті 🙏
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01.02.2024 10:11 Ответить
Дякуємо що живі.
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01.02.2024 10:14 Ответить
Сльози, сльози. Боже, бережи українців, Україну!
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01.02.2024 11:25 Ответить
❤️
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01.02.2024 11:31 Ответить
Кацапье поганое ,крепостные выродков кровавых , будьте все прокляты !
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01.02.2024 12:05 Ответить
З поверненням, рідненькі.
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01.02.2024 12:31 Ответить
Сильно до сліз! Що пережили ці Воїни навіть важно уявити - Слава Вам! Слава ЗСУ!!!
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01.02.2024 12:54 Ответить
Плачу від радості ......яке це щастя для рідних наших Хлопів, наших дорогих Захисників. Дай Бог здоров'я їм та їх родинам. Слава Захисникам України, Слава Героям!!!
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01.02.2024 18:50 Ответить
 
 