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Украинские воины, освобожденные из плена, говорят с родными: "Мамочко, я в Україні. Живий". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликованы видеозаписи, на которых запечатлены первые разговоры освобожденных из российского плена украинских воинов с родными.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записях – эмоциональные разговоры четырех бойцов освобожденных из плена. Один из них – украинский офицер, говорит с сыном, который воюет с оккупантами, и просит его подготовить все необходимое для возвращения в строй.
"Я з вами, хлопці. Я мріяв про це. Я все відпрацюю", - говорит он в разговоре.
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